Fikk utfordringer på Farmen: – Bare det å gå på do ble slitsomt

Flere av Farmen-deltakerne sliter med energinivået inne på Farmen, grunnet et ekstremt ensidig kosthold. For Lasse Fredheim (26) sa kroppen ordentlig ifra.

På grunn av mange underkjente ukesoppdrag denne sesongen av Farmen, har deltakerne svært lite mat å rutte med.

Dette gjør at deltakerne i stor grad lever på poteter, kumelk og litt egg. Av og til har de også litt kål og andre grønnsaker.

TV 2 har tidligere omtalt at deltakerne har kalt matsituasjon på gården både desperat og kaotisk.

MATLEI: Gjengen er ganske så matleie etter flere uken på gården. Foto: Anton Soggiu

– Slitsomt å gå på do

Lasse Fredheim anslår at han spiste rundt 2-3 kilo poteter hver dag. På grunn av det følte han seg sjelden sulten, men til stadighet oppblåst.

– I ren mengde, så spiste jeg mer mat enn jeg ville gjort i 2022. Likevel var det så lite proteiner, at jeg raste ned i vekt. Jeg følte meg nok ikke underernært, men feilernært.

Nesten alle måltidene bestod av poteter, inkludert frokosten. Til frokosten hadde de også av og til litt bygg. De benyttet kjøkkenhagen flittig, så ofte klarte de å lure litt grønnsaker i måltidene også. Fredheim forteller at de vannet kjøkkenhagen to ganger om dagen, og stelte den så ofte de hadde anledning til.

– Jeg veier normalt 80 kilo, men spiste meg opp til 85 kilo før jeg dro inn på gården. 85 kilo var også et resultat av en sommer med mye øl og festivaler, sier han lattermildt, og fortsetter:

– Etter Farmen veide jeg 70 kilo. Jeg hadde ingen klær som passer, for jeg er rundt 15 centimeter mindre rundt magen. Jeg føler meg litt liten og spinkel. Jeg føler meg ikke helt vel i denne kroppen, jeg liker bedre å veie 80 kilo enn 70 kilo. Men jeg skal bruke denne anledningen til å gå opp i vekt ved å trene og bygge muskler, ikke bare gå opp i fettprosent.

MELK: Henrik Eijsink sier han har fått et helt nytt forhold til melk etter Farmen. Foto: Anton Soggiu

Henrik Eijsink (26) reagerte på kostholdsendringen på en helt annen måte: Han gikk opp 5 kilo. De andre deltakerne har tidvis kritisert Eijsink for å forsyne seg litt vel grovt av den felles maten, men selv forstår han ikke kritikken.

– Jeg kom inn der med minst å gå på vekt-messig. Jeg var veldig bevisst på å spise mye av det jeg følte jeg kunne spise mye av, som poteter. Det hadde vi jo evig av, og derfor ser jeg ingen negative effekter av å spise mye, med unntak av at jeg fikk vondt i magen flere ganger. Jeg var veldig bevisst på at jeg ikke hadde hatt godt av å gå ned i vekt, verken med tanke på utseende eller helse.

Selv om Eijsink har gått opp i vekt, føler han seg svakere fysisk enn før. Han har selv vært aktiv idrettsutøver i mange år innen orientering, og legger dermed fort merke til når kroppen ikke responderer som normalt.

– Jeg er svakere nå, det ser jeg når jeg løper og trener. Jeg merker at jeg har mindre kraft i musklene, men bortsett fra det tror jeg det har vært en fin detox.

Ikke nok energi

Gulla Formo jobber som klinisk ernæringsfysiolog ved gastrokirurgisk på Aleris. Hun forstår godt at deltakerne har lite energi inne på gården.

– Hvis vi tar utgangspunkt i energi og næringsbehov for en veldig aktiv mann på mellom 20 og 30 år, som jeg antar at gutta som deltar på Farmen er, vil det være vanskelig å få i seg nok energi på et slikt kosthold. Man må da spise veldig mye poteter.

For å sikre et tilstrekkelig proteininntak må mennene innta en god mengde av melk og egg daglig, ifølge Formo.

BLITT MINDRE: Fredheim veide langt mer den første uken han var på Farmen, enn han gjør nå. Foto: Anton Soggiu

– Et inntak på cirka 10 egg og 1 liter melk vil være tilstrekkelig for å dekke proteinbehovet. Legger vi til 10 poteter, for å sørge for at personen blir mett i løpet av dagen, vil han fremdeles ha et for lavt energiinntak, litt for lite fiber og fett og bare 20% av den mengde omega-3 han trenger.

Fredheim bekrefter at kostholdet gjorde at han manglet mye energi. Han viser til helt konkrete eksempler aktiviteter som ble utfordrende på grunn av energimangelen.

– Det ble vanskeligere og vanskeligere å sage hver uke. Det la jeg merke til. Jeg trodde først det handlet om vilje, men det er så energikrevende at det rett og slett ikke gikk å sage til tider. Bare det å gå på do var slitsomt. Det var også energikrevende å gå frem og tilbake til låven. Altså å gjøre helt hverdagslige ting ble slitsomt, sier Fredheim.

Eijsink kjenner seg igjen i følelsen av å ha lite energi, men var mindre plaget av det.

– Muskulaturene sliter med å regenerere seg siden vi ikke får i oss nok proteiner. Jeg opplevde aldri at kroppen var helt tom, man den var litt slapp og muskulaturen slet, forklarer Eijsink.

LAGDE MYE MAT: Både Bente Rabba (54) og Hashar Aziz (34) lagde flere av måltidene på gården. Foto: Anton Soggiu

Mangler fiber

Gulla Formo poengterer at guttene vil få mer enn nok kalsium, C-vitamin og D-vitamin ved det nevnte kostholdet.

I en drømmeverden skulle de hatt mer havre og kjøtt, forteller hun. I tidligere sesonger har deltakerne hatt flere godkjente ukesoppdrag, og har dermed kunne kjøpe mer korn på markedet.

– Havre ville gitt et godt bidrag til både fiber og protein, samt karbohydrater. Sporadiske måltider med kjøtt vil også gi verdifulle bidrag til proteininntaket, ettersom man sannsynligvis fort blir lei av å innta store mengder egg.

Lært mye

Fredheim mener han har lært mye av å være på Farmen, også med tanke på kosthold. Han ønsker selv å få en liten kjøkkenhage, så han kan fortsette utviklingen han startet under TV-innspillingen.

– Jeg er veldig glad for at ingen i vår sesong smuglet inn mat. Det gjorde at man faktisk fikk kjent litt på hvordan det var i 1922. Man utsetter seg aldri for sånne ting i virkeligheten, og det gjorde opplevelsen mer fascinerende. Det var «once in a life time», som gjorde alt mer givende. Jeg syns det var givende, på en måte, å se hvordan kroppen reagerer på lavt blodsukker, lite energi og sultfølelse.

POTET: Det er i stor grad poteter det går i på Farmen-gården denne sesongen. Her vasker Ivana Miric (28) poteter. Foto: Anton Soggiu

Eijsink er takknemlig for den unike opplevelsen, og har lært mye han vil ta med seg videre i livet.

– Jeg tror helt sikkert at jeg kommer til å spise utvidet på grønnsak- og meierifronten. Jeg har lært masse om mat. Nå setter jeg mer pris på ting jeg ikke så på som noe spesielt før. Løk har for eksempel aldri vært en høydare for meg, men nå har jeg smakt hvor stor forskjell det er på potetstappe med og uten løk. Den er stor altså!

Eijsink har også lært mye om melk, og alt man kan bruke det til.

– Det er helt utrolig hvor mange former melk kan ta. Før kastet jeg alltid syrna melk. Ved det minste tegn på syrning var det rett i søpla. Nå vet jeg at jeg kan lage ost og andre ting av det. Jeg skal aldri kaste melk igjen, sier han smilende.