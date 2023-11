Fikk overraskelsesbesøk:

Etter at Kornelia Kløv (35) og Erika Ellingsen (23) trakk seg fra «Torpet» i forrige uke, har Arvid Mæland (55) tilbragt dagene alene på småbruket.

Han har brukt tiden på å lage «Torpet» om til en spøkelsesby, med skumle skilt og andre gjenstander. I tillegg har han laget en paviljong, som oppdrag fra mentor.

Da han jobbet med paviljongen fikk han en gledelig beskjed fra produksjonen. Han skulle nemlig få besøk. Det skulle vise seg å ikke være hvem som helst.

– Helt fantastisk

Arvid fikk et brev fra programleder Niklas Baarli (34), hvor det sto at han skulle få besøk. Da rigget han til med et teselskap, og plukket blant annet plommer og bjørnebær for anledningen.

Arvid trodde at det var en helt spesiell person som skulle besøke ham.

BREV: I brevet fra Niklas sto det at Arvid skulle stelle i stand et teselskap i forbindelse med besøket. Foto: TV 2

– Produksjonen hadde laget det så høytidelig, så jeg trodde derfor at det var kong Harald som skulle komme. Jeg var helt overbevist om det, sier han til TV 2.

Han har nemlig et spesielt forhold til kongen. Han har tidligere prøvd å få tak i ham for å hogge inn ansiktet hans i en fjellvegg.

Rett før han skulle få besøk, tenkte han at det var kjæresten Sigfrid Vassbø. Det var imidlertid litt utenkelig for ham, ettersom deltakerne ikke skulle ha kontakt med de utenfra.



– Plutselig kom hun i sommerkjolen og det var helt fantastisk.

DUKKET OPP: Det var kjæresten Sigfrid Vassbø som dukket opp på overraskelsesbesøk. Foto: TV 2

Da Sigrid fikk telefonen fra produksjonen om at hun skulle besøke Arvid, ble hun veldig glad.

– Jeg hadde forestilt meg at jeg skulle få en telefon fra ham, så jeg var litt i kjelleren da det ikke skjedde. Så det å komme inn på besøk var jo enda bedre.

På det tidspunktet hadde han vært borte fra henne i rundt en måned, og det var spesielt for Sigrid å ikke ha kontakt.

– Da jeg så han så fikk jeg litt sjokk, for jeg var ikke helt forberedt på hvor tynn han hadde blitt og alt det lange skjegget, ler hun.

Var lenge alene

Da Arvid så at det var kjæresten som kom på besøk, ble han glad.

– Kong Harald er folkets konge og Sigfrid er min egen valgte dronning. Det var bare det som kunne toppe kongen, forteller han.

Sigfrid var på besøk fra fredag til lørdags morgen.

MÅTTE DRA: Etter en natt måtte Sigfrid dra fra Arvid på «Torpet». Foto: TV 2

– Det var litt sånn kjipt da hun dro, men jeg var veldig glad for det vi fikk. Jeg er heldig som fikk være med på dette. Jeg synes hele opplevelsen var veldig bra og så mye de (produksjonen, journ. anm.) gjorde for at vi skulle ha det spennende og hyggelig, sier Arvid.



Ikke ensom

Til tross for at Arvid var alene på småbruket, følte han ikke på ensomhet. Han følte på det motsatte.

– Det går ikke an å være ensom med så mye dyr og så mye å finne på. Overhodet ikke, sier han og legger til:

– Jeg følte meg som en keiser.



Han forteller at det var veldig fint å være alene.

– Jeg fikk jobbet, trikset og styrt mye. Da jeg var alene, så fikk seg mer kunstnerisk frihet.