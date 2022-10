Farmen-mentor sa klart ifra om omstridt valg: – Fryktelig vondt

Mannen med den tydelige hedmarksdialekten ble et naturlig valg som mentor for Strix, som er produksjonsselskapet bak Farmen. De ringte, og han var ikke i tvil før han takket ja til tilbudet.

– Jeg tenkte litt som Pippi: «Dette har jeg aldri gjort før, så dette klarer jeg sikkert!» Og det var jo «morosamt»! Rollen skal være streng, uutgrunnelig og det skal være vanskelig å forstå hva jeg mener om noe. Når jeg bedømmer oppdragene skal jeg være litt utydelig: «Jaha, ja vel.» Jeg skal ikke avsløre om det er bra eller dårlig, før helt på slutten når storbonden får beskjed om oppdraget er godkjent.

TITTER INNOM: Mentor er på gården to dager i uka. Foto: Anton Soggiu

Kjent skuespiller

– Jeg har gjort en god del reklamer, kortfilmer og spillefilmer. Så det var en fordel at jeg er vant med kamera og at jeg lærer tekst relativt fort, sier Rustad til TV 2.

Rustad har hatt roller i TV-serier som Hotel Cæsar og NAV, og i norske filmer - for eksempel KongCurling. Men det er ingen av disse rollene han er mest kjent for.

For det var ikke tilfeldig at Rustad ble årets mentor. Han er en erfaren skuespiller; faktisk så erfaren at han er innehaver av en verdensrekord, ifølge NRK.

– Jeg er den mannen i verden som har spilt samme teaterforestilling flest ganger. Jeg setter opp en enmannsforestilling som heter En Akevisitt. Teaterstykket har seks roller og varer rundt halvannen time. Forestillingen er satt opp 6468 ganger, og jeg har spilt 3415 av disse forestillingene.

En Akevisitt er en kjent, norsk forestilling som holdes i Løiten Brænderi. Rustad er lidenskapelig opptatt av akevitt, og reiser også rundt og underholder og holder foredrag om «livets vann».

STRENG KAR: Her er mentor sammen med daværende storbonde, Dan-Håvard Johnsen (55). Foto: Anton Soggiu

Tøffe tak

Rollen som mentor er naturlig nok langt fra den rollen han vanligvis spiller på Løiten Brænderi.

Rustad var alltid bevisst på at han spilte en rolle, og at Farmen er et spill. Likevel var det tøffe tak.

– Det er jo ekte mennesker, og det er ekte følelser. Så selv om alle vet at jeg bare spiller en rolle, så blir jo folk triste om jeg underkjenner ukesoppdrag. Under finalefesten var det en som kom bort til meg og sa at de hadde blitt lei seg en gang jeg var skuffet over dem.

69-åringen har selv mye gårdserfaring. Han er vokst opp på bestefarens gård, som ble drevet med redskaper og prinsipper fra 1920-tallet. På gården var det gammeldags drift, med hest og kjerre, men også traktorer og lastebiler.

– Det er de som jobber i regien til Strix som har det siste ordet, men jeg som mentor fikk alltid være med å diskutere hvorvidt et ukesoppdrag skulle bli godkjent.

KUNNSKAPSRIK: Rustad kan mye om gårdsdrift. Foto: Anton Soggiu

Var uenig

Han husker særlig det aller første ukesoppdraget, da Stine Engen (42) var storbonde.

Han og Strix diskuterte lenge om de skulle godkjenne ukesoppdraget, siden det hele kokte ned til at en fjærpryd var laget på litt feil vis. Smykkedelen av pryden skulle være to centimeter bred, men forpakterne hadde laget den langt smalere.

– Jeg håpet at det skulle bli godkjent. Hadde det vært mitt valg alene, hadde jeg godkjent. Strix tenkte lenge og vel, men de landet på at de måtte være litt strenge den første uken. Dette fordi det ville sendt feil signal å godkjenne oppdraget, for da kunne forpakterne tenkt at det ikke var så nøye med detaljer, sier han, og fortsetter:

– Det gjorde fryktelig vondt, faktisk. Jeg hadde lyst til å godkjenne, men jeg var fersk som mentor og kunne ikke legge føringer.

Sammenligner man dette ukesoppdraget med andre ukesoppdrag som ble godkjente, virker valget om å underkjenne muligens feil.

Noen TV-seere tok til sosiale medier-appen Jodel for å si de var uenige i valget om å underkjenne, siden alt kokte ned til et smykke som var feildimensjonert.

Bente Rabba (54) og Andrea Marie Rosli (42) fikk begge godkjent i sine uker som storbønder, selv om de hadde minst like grove feil. I Rosli sitt ukesoppdrag hadde de stablet veden slik at de underste stokkene ville ha råtnet. I Rabbas ukesoppdrag fant mentor flere store stener i åkeren, selv om oppgaven var å rydde den fri for slik.

Rustad sier det er lettere å være streng når ukesoppdragene er sabotert eller når forpakterne har gitt opp arbeidet. Å være streng når noen har gjort så godt de kan, er verre.

– Jeg får mange tilbakemeldinger fra folk jeg møter på gata og på butikken. Jeg har ikke fått noen negative, selv om flere sier at de syns jeg er litt streng. Jeg får faktisk mye skryt av folk som syns det er stas å følge med på meg. Jeg tok flyet til utlandet for litt siden. Da ble jeg også kjent igjen, sier Farmen-mentoren.