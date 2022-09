Farmen-Maymona med utspekulert plan – reaksjonene renner inn

I onsdagens Farmen-episode går Mohammed rundt med et fatle rundt hånden.

Hun forteller at hun skadet hånden da hun falt tidligere på dagen. Ingen av de andre deltakerne får se skaden, siden Mohammed har bandasjert den med et slags fatle.

Dette gjør at flere av forpakterne, deriblant Andrea Marie Rosli (24) og Hanne Mathea Friis (22), tror at skaden er rent påfunn.

– Vi har en liten luring her. Maymona skader seg rett før førstekjempevalget. Hun har tidligere hatt urinveisinfeksjon. Nå hadde hun på seg store sko og trynet i en bakke. Hun har tatt på en bandasje som ikke gir noe støtte eller gjør noen ting. Jeg lurer på hva det neste blir. Det er et mønster her, sier Friis i episoden.

IKKE VONDT: Hun innrømmer selv at hånden ikke verker. Foto: TV 2

Avslører utspekulert plan

Det viser seg at mistanken hennes stemmer, og at Mohammed prøver å lure alle med skaden. Når Mohammed er alene med en kameramann, avslører hun nemlig planen:

– Jeg vil ikke si at jeg har veldig vondt i hånda, men det passer veldig bra i denne situasjonen at jeg trynet. Så nå benytter jeg anledningen til to ting. Nummer én: Å ikke skade meg enda mer. Så jeg sier det gjør jævlig vondt. Nummer to: Jeg tror jeg blir førstekjempe. Jeg håper noen tar «sekken» fordi jeg er skada, også kommer jeg til å vinne.

Sekken er den nye tvekampgrenen på Farmen. Programleder Niklas Baarli (33) forklarer øvelsen i videoen under:

Slapp unna

Siden de ikke kan finne ut om skaden er ekte uten å virke veldig usensitive, velger storbonde Rosli å ta Einar Lund (21) som førstekjempe.

Lund ytrer selv et ønske om å bli valgt som førstekjempe. Men hadde ikke han meldt seg, så hadde Mohammed blitt valgt.

TV-seere har tatt til sosiale medier som Facebook og Jodel for å uttale seg om Mohammeds skadestunt.

«Burde blitt Maymona. Helt patetisk hvordan hun holder på der inne nå. Hva er vitsen med å melde seg på hvis man bare skal gjøre det vanskeligere for de andre deltakerne», skriver én.

Andre tar deltakeren i forsvar: «Dette er jo det morsomste som har skjedd hittil!»

Flere kommenterer også at 26-åringen simpelthen spiller det såkalte spillet.