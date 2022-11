Farmen-Lasse beskyldes for å være hykler

Lasse Fredheim (26) har vært tydelig på at det ikke er plass til Farmen-utfordrere på gården. Dette selv om han selv kom inn som Torpet-utfordrer fire uker tidligere.

TO UTFORDRERE: Både Lasse og Tore har kommet inn på Farmen som utfordrere. Foto: Anton Soggiu

«Det er fullstendig rullegardin. Hasta la vista til dem. Fy f**n», sa Lasse da utfordrerne Hashar Aziz (34), Benjamin Lien (32) og Tore Haraldset (62) ankom gården. Han fortsatte:

«Uke ni og ti? Fuck det. De skal bli førstekjemper begge to. F**n altså».

De to førstnevnte har allerede forlatt gården, og det er kun Tore igjen.

At Lasse reagerte så sterkt da utfordrerne kom i uke ni, med tanke på at han selv kom inn som utfordrer i uke fem, fikk både TV-seerne og enkelte av utfordrerne til å reagere.

ÉN GJENSTÅR: Tore har klamret seg fast på Farmen, men både Benjamin og Hashar er ute av konkurransen. Foto: Anton Soggiu

Forstår kritikken

Lasse har ingen problemer med å forstå argumentene til TV-seerne og utfordrerne.

– Ingen tvil om at det er litt hyklersk at jeg som Torpet-vinner blir skuffet når utfordrerne kommer, men vi er tett på finaleuken og veien dit ble bittelitt lenger! Samtidig så var vi helt åpne med dem om det, og vi hadde også fine og gode samtaler, og inkluderte dem fint.

Selv om Lasse var opptatt av å få utfordrerne ut av gården, ønsket han også at de skulle bli godt tatt imot da de kom.

Han var eksempelvis en av dem som brukte mest tid på å trøste Hashar da han hadde det tøft. Han har hatt en god tone med Tore hele veien, som han omtaler som «en veldig fin fyr». Han sier at han også syns Benjamin, som hadde mye omsorg for dyrene på gården, var et fint tilskudd i gjengen.

– Det var aldri et mål å støte noen ut av gruppen. Og Tore, som den eneste ukjente, tror jeg følte seg godt tatt imot av samtlige.

HUMØRSPREDER: Lasse har ofte en vits eller et artig påfunn på lur. Foto: Anton Soggiu

Konkurrent

Til tross for at Lasse blir sett på som en stor konkurrent og har blitt valgt som både første- og andrekjempe denne sesongen, er han etter alt å dømme godt likt av samtlige på gården.

Flere deltakere har påpekt at Lasse var en viktig del av det sosiale fellesskapet, særlig fordi han var en stor humørspreder.

Etter hva TV 2 erfarer, er dette også en av grunnene til at han har blitt godkjent i gruppen, selv om han kom inn som utfordrer.

Da TV 2 møtte Lasse i leiligheten hans i Haugesund tidligere i høst, fortalte han om et triks han hadde for å komme seg gjennom tøffe dager på gården. Hva trikset var, ser du i videoen under: