Farmen-deltakerne spiser dyremat: – På lengre sikt vil det nok kunne få konsekvenser

Farmen-deltakerne går til ekstreme lengder for å få variert kost inne på gården, og det siste påfunnet er at de spiser kraftfôr. Ernæringsfysiologen TV 2 har snakket med anbefaler ikke dette.

På Farmen spiser flere av deltakerne kraftfôr, samt katte- og hundemat, fordi det er så lite mat på gården.

Hanne Mathea Friis (22) syns ettersmaken er litt ubehagelig, men ellers grei.

– Vi spiser bare poteter og kål. Kostholdet her bidrar til kaos, forklarer Friis i tirsdagens episode.

Ivana Miric (28) forteller også at ved å spise kraftfôr, tilfredsstiller hun litt av snacks-behovet sitt.

28-åringen spiser en neve om dagen, og hevder «det smaker som tør kjeks du får hos bestemor».

Se deltakerne som smugspiser kraftfôr i videoen øverst i saken.

SNIKSPISER: Miric spiser litt av kumaten når ikke alle følger med. Foto: Anton Soggiu

Kan gi konsekvenser på lang sikt

Gulla Formo jobber som klinisk ernæringsfysiolog ved gastrokirurgisk på Aleris.

Hun forteller at det trolig ikke er farlig å spise kraftfôr, men anbefaler det ikke.

– Mennesket er en ganske metabolsk fleksibel art, og jeg tenker at dette på kort sikt er ufarlig. På lengre sikt vil det nok kunne få konsekvenser.

Hun forteller at kraftfôr er spesialutviklet og satt sammen for effektivt å dekke kuenes næringsbehov.

– Kyr og husdyr har en ganske annen fordøyelse enn oss, og fôret kan derfor være krevende for oss mennesker. Farlig vil det nok ikke være. Fôret er i hovedsak basert på korn og kornprodukter som bygg, havre, havrekli, havreskall, og en sjelden gang rug og hvete.

Hun forteller at dette er svært næringsrike produkter som gir et høyt innhold av energi, fiber og karbohydrat, men også noe protein.

– Kraftfôret er også gjerne tilsatt ekstra protein fra soya, erter eller raps, og kan derfor også ha et forholdsvis høyt innhold av protein, gjerne over 40 prosent. Flere kraftfôr har et karbohydratinnhold på over 50 prosent.

Ser man dette opp mot de norske anbefalinger for fordeling av energigivende næringsstoffer, gir det ikke et ønskelig resultat, ifølge Formo.

VENNER: Bente Rabba (54) og Ivana Miric (28) spiste begge kraftfôr. Foto: Anton Soggiu

For lite fett

Hun forteller at anbefalingen er at karbohydrater bør bidra med 45 til 60 prosent av energiinntaket, fett med 25 til 40 prosent og protein med 10 til 20 prosent.

Dermed vil kraftfôret gi et for høyt inntak av protein og et for lavt inntak av fett.

– Men det vil gi et godt innhold av komplekse karbohydrater som bidrar både til nok energi og fiber. Kraftfôret er laget for den annerledes konstruerte kumagen, og vil derfor etter all sannsynlighet gi oss mennesker fordøyelsesproblemer som oppblåsthet, da spesielt i starten.

Annerledes med kattemat

I tirsdagens episode sier Farmen-deltaker Bente Rabba (54) at hun også har forsynt seg av litt hunde- og kattemat.

Formo forklarer at kattemat består av mye protein (ca. 52 prosent), men har også svært høyt fettinnhold (36 prosent) og ganske lite karbohydrater.

– Spiser man en blanding av kraftfôr og kattemat, vil man få noe mer fett i kosten, sammenlignet med en ren kraftforbasert diett, men fremdeles vil innholdet av protein være høyere enn det vi mennesker trenger. For de fleste friske vil dette ikke være et problem i en kort periode, men anbefales ikke over tid.