Farmen-deltakeren har syv barn: – Ikke så hektisk som man skulle tro

En av årets mest kontroversielle Farmen-deltakere var ordføreren Dan-Håvard Johnsen (56) fra Lyngen. Han var gjennom sine seks uker på gården innblandet i flere diskusjoner, og klarte å irritere på seg både andre deltakere og seere.

På hjemmebane er derimot livet til nordlendingen langt mer rolig. Nå som julen nærmer seg, er kanskje den største jobben å få alle barna i hus.

– Vi har syv barn, men det er ikke så hektisk som man skulle tro, konstaterer Johnsen.

Hektisk førjulstid

Som ordfører er det en del som må gjøres før julefreden senker seg hos 56-åringen. Til TV 2 forteller han at juleferien starter den 23. desember.

– Det er litt hektisk i førjulstiden. Da skal jeg innom alle kommunale arbeidsplasser å gi en liten julegave, og prate med folket.

I tillegg til dette har Johnsen en tradisjon hvor han besøker dem som ikke har noen å dele julen med. Dette er en del av jobben han setter stor pris på.

– Da drar jeg innom dem for en kaffe og et kakestykke. Det setter de stor pris på, og jeg synes det er veldig hyggelig. Jeg har gjort det hvert år siden jeg ble ordfører i 2015, med unntak av pandemien. Så i år gleder jeg meg til å ta opp igjen den tradisjonen.

I KJENT STIL: Dan-Håvard var kjent for å slappe av og nyte tilværelsen på Farmen-gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Foretrekker en stor jul

Det å ha hele syv barn i hus er nok noe som kan høres overveldende ut for de fleste.

56-åringen forteller at han har to barn fra sitt første ekteskap, ett barn fra et tidligere samboerskap, og ett felles barn med hans nåværende kone. I tillegg har kona tre barn fra et tidligere ekteskap.

– Det er jo utrolig folksomt, men veldig hyggelig. Alle barna pleier som regel å feire jula hjemme hos oss, forteller ordføreren.

– Det pleier som regel å gå bra. Vi har et stort hus, og de fordeler seg fint på alle etasjene. Og så vet de hvilken stol som tilhører hvem, så det slipper vi å krangle om, fortetter han og ler.

Familien Johnsen har også sine juletradisjoner, hvor julematen består av både pinnekjøtt og ribbe.

– Barna er nok mest glad i ribbe. På julaften reiser vi til besteforeldrene og feirer med storfamilien. Så vi blir vel rundt 15-16 stykker rundt middagsbordet. Vi foretrekker å ha en stor jul.

UTE: Dan-Håvard røk ut i den sjette uken av Farmen, og trakk seg fra Torpet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Roer ned på hytta

Johnsens barn spriker i alderen 11 til 28 år, og for de minste er det stor stas når de eldste søsknene kommer hjem til jul. Familiens store favorittaktivitet i julen er spesielt brettspill og quiz.

– Guttene har jo dratt med seg noen smarte damer hjem de siste årene, så nå er det ofte jeg som taper. Det kjennes jo litt på konkurranseinstinktet, sier han og humrer.

Med en hektisk hverdag som ordfører, bruker Johnsen juletiden til å slappe av. Det gjelder både å tilbringe til med familien, men også å tilbringe tid på hytta alene med kona.

– Vi har en hytte langt ute i skogen, som har verken varmt vann eller strøm. Det er akkurat som Farmen-tilværelsen. Der reiser vi noen dager alene, og da gjør barna som de vil hjemme, avslutter Johnsen.