Farmen-deltaker føler seg latterliggjort: – Går meg på nervene

Denne uken handler det meste om et dukketeater på Farmen. Forpakterne har fått i ukesoppdrag å lage dukker, lage en scene og lage et manus til et eventyr.

Hanne Mathea Friis er regissør av skuespillet, mens Henrik Eijsink skal ha fortellerstemmen.

Kunstneriske uenigheter gjør at det blir en klinsj mellom de to, og en ganske hard ordveksling.

Dette kommer trolig overraskende på TV-seerne, som tidligere har vitnet en flørtete tone mellom de to.

Hanne forklarer at hun blir «pissed» på Henrik som skal overstyre henne hele tiden, og Henrik syns Hanne latterliggjør forslagene hans og ikke hører på ham. I tirsdagens episode innrømmer begge at de går hverandre på nervene.

Se en av dukketeater-diskusjonene i videoen øverst i saken. Der snakker begge negativt om hverandre.

Følte seg ikke respektert

Hanne sier at det gikk en kule varmt da hun og Henrik skulle diskutere rollen hans.

– Greia er at vi diskuterte rollen til fortellerstemmen. Jeg mente den skulle ha en sentral rolle. Det er begrenset hva en dukke kan fortelle, samt at publikum var barn. Barn trenger kanskje litt mer forklaring enn voksne. Jeg og Lasse var regissører, men Henrik diskuterte veldig mye og ville ikke høre på mine meninger. Vi ble mer og mer irriterte på hverandre. Jeg følte at han ikke respekterte meg, forklarer hun til TV 2.

Foto: Anton Soggiu

Hanne mener at Henrik er veldig påståelig. Kombinerer man det med å være perfeksjonist, kan det være vanskelig å samarbeide med ham.

– Jeg blir irritert over tonen hans. Han hadde ikke snakket sånn til en annen person som hadde lederansvar. Han er komfortabel med meg og sier som han vil.

Hun fortsetter med å forklare at hun og Henrik er svært forskjellig som personer, og at det er grobunn for flere diskusjoner.

– Vi er sultne og slitne. Vi er drittlei og lunta er kort. Henrik og jeg er forskjellig. Han liker å diskutere, jeg hater det. Han må ha to streker under svaret, jeg trenger ikke det. Det skal sies at vi skværet opp relativt kort tid etterpå, så diskusjonen er kanskje ikke så stor som den virker. Vi har en god tone i dag, men der og da gikk vi hverandre litt på nervene.

Hanne forteller at grunnen til at hun ble sur, er at de diskuterte frem og tilbake ganske lenge. Hun opplevde at det virket som Henrik ville diskutere frem til han fikk det som han ville.

– Jeg tar en diskusjon om jeg må, men jeg gidder ikke diskutere i timevis med de samme argumentene, om og om igjen.

Som regissør var det henne som til syvende og sist hadde ansvar for dukketeateret.

– Når vi ikke klarte å bli enige i diskusjonen, syns jeg at det er rettferdig at jeg setter ned foten og tar en avgjørelse. Jeg ville jo at dukketeateret skulle bli så bra som mulig.

TETT: Hanne og Henrik har hele tiden hatt et tett forhold. Foto: Anton Soggiu

Latterliggjort

Henrik på sin side ble irritert over at Hanne, som hadde fått lederansvar for teaterstykket, ikke brukte mer tid på manuset. Han opplevde at det kun var han som ønsket å diskutere hva som kunne gjøres bedre, og at han ikke ble hørt.

– Jeg opplevde at vi hadde en kreativ oppgave. Selv om jeg ikke har noe erfaring med kreative ting, så opplevde jeg at Hanne ikke hadde lagt ned så mye tid i manusarbeidet. Jeg ble litt skuffa, fordi hun ikke hadde lagt ned en større innsats, ettersom hun hadde gjort det så tydelig at hun ønsket å være regissør.

Henrik forklarer at det er vanskelig for ham å godta en diskusjon hvor motparten ikke kommer med noen argumenter, men bare sier «sånn er det».

– Jeg opplevde at jeg ble latterliggjort. Jeg mente ikke å fjerne fortellerstemmen helt. Jeg ville bare ikke at fortelle helt åpenbare ting. Oppgaven vi fikk av mentor var å «skrive om et eventyr», ikke bare lese opp eventyret. Hvis jeg kom med noen forslag, opplevde jeg at det ble dratt ut av proporsjoner. Hadde noen forklart meg hvorfor de mente at jeg tok feil i en saklig tone, hadde jeg ikke blitt irritert.

– Tidligere har TV-seerne sett at dere har en flørte tone, nå er dere irriterte på hverandre. Hva har skjedd med relasjonen deres?

– Godt spørsmål. Jeg tror det kom litt gradvis. I starten var det kanskje en litt flørtete tone. Så fant vi sakte, men sikkert, ut at vi passet bedre som venner.

Hanne sier seg enig i denne forklaringen.

SKVÆRET OPP: I dag er Henrik og Hanne gode venner, men ikke noe mer. Foto: Anton Soggiu

Tøft å se TV-krangler

Dette er ikke første gang Henrik har en TV-krangel. Han og Hashar Aziz (34) hadde en stor konflikt forrige uke. På spørsmål om hvordan det er å se seg selv i konfliktsituasjoner på TV, svarer Henrik:

– Det er litt tøft. På en måte blir ens dårligste egenskaper satt ring rundt og satt lys på. Samtidig syns jeg kanskje at forløpet til disse kranglene ikke blir tatt med. Det ser ut som man overreagerer mye mer enn det man gjør.

Deltakerne er tett på hverandre i mange uker, og alt kommer ikke med på de få minuttene som sendes på TV.

– Det er ikke sånn at det bare plutselig smeller. Samtidig vet jo jeg alt som har skjedd der inne, så jeg forstår hvorfor jeg reagerer som jeg gjør. Jeg føler at det er få ting jeg ser på TV hvor jeg tenker: «Jeg angrer på at jeg oppførte meg sånn». Jeg er litt for krass og litt for tydelig av og til, men siden jeg vet hva jeg tenkte før jeg sa diverse ting, er jeg komfortabel med det.