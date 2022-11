Farmen-Bente føler hun skuffet fansen: – Vanskelig

Søndag gikk Henrik Eijsink (26) til topps i årets Farmen-sesong.

De to andre finalistene, Andrea Marie Rosli (24) og Bente Rabba (54), måtte pent nøye seg med henholdsvis andre- og tredjeplass.

Sistnevnte var tydelig forgrått under finalefesten av Farmen på utestedet Mesh i Oslo samme kveld.

– Jeg føler at jeg skuffer folk, sa hun til God kveld Norge-reporteren.

PALLPLASS: Farmen-deltaker Bente Rabba (t.h.) endte med tredjeplassen i høstens Farmen-sesong. Her avbildet med Andrea Marie Rosli, som tok andreplass, og Farmen-vinner Henrik Eijsink. Foto: Espen Solli / TV 2

– Nesten en forventning

Overfor TV 2 uttaler Rabba seg noen dager etter det tårevåte øyeblikket da hun var nedfor på fansens vegne over tredjeplassen.

– Det var litt overraskende. Etter at jeg kom ut av Farmen fikk jeg enormt mye meldinger og hilsener fra folk om at jeg var en seerfavoritt og at folk heiet på meg, så det var nesten en forventning fra folk om at dette kom jeg til å dra i land, men jeg har aldri sagt at jeg har vunnet noen ting, sier hun.

– Voldsomt overveldende

Da finaledagen nærmet seg knøt det seg litt i magen.

– Jeg gruet meg til søndagen, for da ville alle som heiet finne ut av at jeg faktisk ikke vant, og dermed ble det voldsomt emosjonelt da det ble vist på TV – og jeg visste at folk visste.

Røldølingen fortsetter:

– Holder detaljene for meg selv

– Du kan være fornøyd selv, og så ser du at andre er skuffet – og jeg vet at jeg må tåle det, men jeg syntes det var voldsomt overveldende.

– Det er ingen som ser på Farmen som lurer på om jeg er lettrørt, for det er jeg. Så det var vanskelig å kjenne på at jeg skuffet så mange.

