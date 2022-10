Får uventet problem på Torpet – trekker seg

Denne gangen var det ordfører Dan-Håvard Johnsen (55) sin tur til å dra fra Torpet.

Han hadde ikke forventet å se en annen ordfører på husmannsgården.

– Jeg merker at rommet kan bli for lite for to ordførere. Vi tar mye plass begge to. Så dere skal slippe å konkurrere mot meg, sier Dan Håvard-Johnsen med et glimt i øyet i Torpet-episoden.

Han ser mot Tore Haraldset (62), som er ordfører i Nesbyen kommune og har vært det siden 2015.

Til TV 2 forklarer Johnsen at han og Haraldset er svært forskjellige personer, og at det eneste de hadde til felles var yrket. Han poengterer dog at han syns Haraldset virker som en flott person.

Johnsen valgte å gi Haraldset et tips før han dro tilbake til 2022. Dersom Haraldset skulle vinne Torpet, anbefalte han ham å ikke oppgi virket til de andre deltakerne på Farmen. Han syns nemlig det var «litt styr» rundt dette på Farmen-gården.

BLE SLÅTT: Dan-Håvard Johnsen røk ut i saging. Hashar Aziz (34) slo ham med god margin, og ble derfor værende på Farmen.. Foto: Anton Soggiu

Ble henrykt over valget

Haraldset var blant de første som kom inn på «det nye Torpet». Friidrettsutøver Vilde Humstad Aasmo (23) er også igjen på Torpet, og kom inn på likt med Haraldset.

Den eneste Farmen-deltakeren som har kjempet seg inn på Torpet, er dermed Benjamin Lien (32). Sistnevnte var veldig fornøyd da han hørte at Johnsen, som har vært litt av en uromaker på Farmen, skulle trekke seg.

– Det er helt fantastisk at Dan drar. For meg kunne det ikke vært bedre! Et steg nærmere Farmen. «Bye, bye», sier Lien i Torpet-episoden.

Johnsen klarte å hisse på seg en deltaker før han dro. Se hvem i videoen øverst i saken. Vedkommende syns Johnsen er litt vel «cocky».

TRIO: Nå er det Lien, Haraldset og Aasmo som er igjen på småbruket. Foto: Anton Soggiu

Lite motivasjon

Lyngen-ordføreren sier at han i utgangspunktet syns Torpet virkelig veldig bra, og syns folkene der var flotte.

– Savnet etter kona og familien var for stort til å gå inn på Torpet og eventuelt Farmen, forklarer han til TV 2.

Johnsen forklarer at han slet med å finne motivasjonen til å bli værende på Torpet, også med tanke på at han så hvordan Farmen-deltakerne mottok Torpet-utfordrerne som kom inn på gården den første gangen.