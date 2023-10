Erika Ellingsen bekrefter kjæreste

I slutten av juli tok deltakerne i «Farmen» turen bort til Fredheim gård for å leve slik man gjorde for 100 år siden. Nå er finalen ferdig innspilt og alle deltakerne er hjemme.

Da Erika Ellingsen ble med på «Farmen», var hun singel. Det endret seg etter deltakelsen.

– Veldig hyggelig

Erika Ellingsen kan bekrefte overfor TV 2 at hun har fått seg kjæreste.

– Da jeg kom inn på «Farmen», hadde jeg nettopp møtt en fyr som var veldig hyggelig. Ting var litt uavklart. Vi ville se det litt an.

– Så møtte jeg han igjen da jeg kom ut fra «Farmen», og det var veldig hyggelig.

DELTAKER: Erika Ellingsen er én av 14 deltakere i årets «Farmen». Foto: Veronika Elwart / TV 2

Ellingsen tenkte at deltakelsen skulle være en form for egentid. Hun skulle tenke på seg selv, og så på det som en mulighet at hun kunne møte en flørt på gården. Men så møtte hun sin nåværende kjæreste kun få uker før hun skulle reise inn.

– Da jeg først kom inn på gården, så var det ganske greit. For da fikk jeg faktisk fokusert på meg selv. Da ble det liksom ikke meg og en annen deltaker. Så jeg syntes at det passet helt perfekt at jeg hadde møtt en gutt i forkant.

Måtte dra fra ham

Kun noen få uker etter at hun hadde møtt ham, måtte hun dra til Fredheim gård.

– At jeg måtte dra fra han jeg nettopp hadde møtt, var først litt kjipt. For du vet ikke hva tiden bringer. Ting ble så usikkert med én gang. Men så klarte jeg å bare tenke at: «Da skal jeg få møte han på nytt når jeg kommer hjem, så later vi som at vi tar det derifra».

– Hvordan var det å komme hjem til han?

– Det var veldig, veldig hyggelig å se han igjen. Vi ble sånn: «Ja, kanskje vi bare er kjærester, da?». Da ble det jo ekstra hyggelig.

