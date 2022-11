Én detalj kunne sikret finaleplass for Ivana: – Forbannet

Det er finaleuke i Farmen, og deltakerne kjemper med nebb og klør om den store premiepotten. Det står nemlig om en premie med verdi på halvannen million kroner.

I kvalifiseringen til finalen gikk deltakerne gjennom to konkurranser. I den første sikret Henrik Eijsink (26) og Bente Rabba (54) seg en plass videre. Deretter skulle de resterende fire bli til to.

Etter en nervepirrende hinderløype fikk Hanne Mathea Friis (22) og Ivana Miric (28) lavest poengsum, og måtte ta farvel med Farmen.

Men det er spesielt én ting som kunne endret utfallet.

FINALEPLASSEN RØK: Det var Ivana Miric og Hanne Mathea Friis som måtte dra hjem noen dager før finalen. Foto: Anton Soggiu

Kunne spart dyrebare sekunder

Én av oppgave i hinderløypen gikk ut på å frakte et snes egg fra hønsehuset. Deltakerne gikk for ulike taktikker.

I tillegg til å bli målt på tid, var det også avgjørende å ikke knekke eggene. Ivana valgte derfor å gå to runder. Det var til slutt 23 sekunder som skilte henne fra å ryke ut mot Lasse Fredheim.

– Jeg hadde egentlig en ganske god følelse på at det kom til å gå min vei, sier Ivana til TV 2 kort tid etter exiten og sukker.

– Men jeg hang meg litt opp i de fire eggene jeg lot være til runde to. Jeg hadde 16 egg i T-skjorta. Jeg kunne bare tatt med meg fire til, så hadde jeg sikkert spart masse tid, legger 28-åringen til.

Den ekstra runden ble dog ikke tatt med i den ferdige episoden. TV-seerne får bare med seg at Hanne tar en ekstra runde, men ikke Ivana.

Se mer av reaksjonen til Ivana og Hanne i videovinduet i toppen av saken.

FØRSTE OPPGAVE: Den første oppgaven i hinderløypen var å frakte et snes egg fra hønsehuset over en rekke hinder. Foto: Anton Soggiu

Forbannet over utfallet

Som et konkurransemenneske kjenner Ivana på denne tabben.

– Jeg kan ikke si at jeg ikke er forbannet, for det er jeg. Men det er på en måte konkurransemennesket i meg som kjenner på at det er litt bittert. Jeg vet at jeg kommer meg over det.

Hun påpeker at dersom hun fortsetter å tenke over dette, kommer hun til å bli «smågæren». Til tross for egg-tabben velger Ivana derfor å se positivt på situasjonen.

SEKUNDER UNNA FINALEN: Det var 23 sekunder som skilte Ivana Miric fra Lasse Fredheim, som sikret seg en plass videre i konkurransen. Foto: Anton Soggiu

– Det er kjedelig, altså. Jeg har jo meldt meg på for å vinne. Men ettersom tiden har gått så har opplevelsen også veid opp veldig mye. Jeg tror at for mitt eget sinn, så er det viktig at jeg tenker på innsatsen. Jeg er veldig stolt av den, sier Ivana.

– Jeg kan ikke gå rundt og være bitter for at finalen er så kort unna. Jeg får ikke gjort noe med det.

– Hatt noen røffe uker

Ivana beskriver tiden sin på Farmen som fin. Hun trekker frem at hun har møtt mange fine mennesker, som har lært henne mye. I tillegg har hun lært mye av seg selv.

– Jeg vil si at jeg har vokst som person. Jeg har hatt noen røffe storbonde-uker som har lært meg veldig mye. Det har gjort at jeg ikke har snakket så pent til meg selv, men jeg har også sett hva jeg er i stand til, forteller 28-åringen til TV 2.

Dette stammer fra at hun satte høye forventninger til seg selv. Ivana har vært storbonde to ganger i løpet av 1922-oppholdet.

– Man snakker seg selv litt ned noen ting, og man tror ikke helt på at man får til ting. Så innser man at man gjør egentlig det. Styrke baseres på forskjellige ting.

Ville ikke ytre meningene sine

I begynnelsen av programmet tok Ivana valget om å holde seg litt i bakgrunnen. Dette endret seg etter hvert.

– Jeg har hørt at mange mener at jeg har vokst på de som ukene har gått. Det tror jeg bare er fordi de endelig har fått sett meg for den jeg er. Samtidig må man ikke glemme at det er en konkurranse, sier Ivana.

– Jeg har valgt å holde meg litt i bakgrunnen, og ikke si så mye og kanskje ikke ytre meningene jeg har. Men etter hvert som ukene har gått, så har man etablert seg litt i gjengen. Da har de fått se hvem jeg egentlig er, forklarer hun.

Etter hvert fikk Ivana derfor sin tid til å skinne. I løpet av oppholdet har det oppstått vanskelige situasjoner og uenigheter, men alt i alt opplever hun Farmen som fint. Hun angrer ikke på noe.

– Det er veldig viktig for meg å stå for tingene jeg gjør. Valgene jeg har tatt står jeg for – jeg kan ikke gå rundt og gnage på det. Jeg synes Farmen har vært skikkelig fint. Jeg har møtt noen skikkelig fine folk, som jeg har hatt gode samtaler med og som har andre meninger enn meg. Det synes jeg egentlig er veldig bra, sier Ivana.

Farmen-finalen sendes førstkommende søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.