Dyr døde under «Farmen»-innspillingen

Dyrelivet på «Farmen» er en sentral del av deltakernes hverdag inne på gården. De har ansvar for å mate, stelle og ta vare på dyrene.

Også denne sesongen har vi sett deltakerne knyte sterke bånd til samtlige av dyrene. Denne uken derimot, fikk deltakerne et brutalt uke med naturens gang.

De var først både vitne til, og delaktig i, fødselen av en kalv, som de døpte «Lyx». Den ble født av kua Fagros, som deltakerne har tatt vare på gjennom sesongen.

Se fødselen av kalven i videovinduet under.

Fødselen var spesielt for flere av deltakerne å være vitne til, og for Yassin El Barkani (31) ble det svært emosjonelt.

– Jeg var ikke så tøff som jeg så for meg at jeg skulle være. Jeg gråt litt, og kjente på at det var et fint øyeblikk, samtidig som det var vanskelig å se Fagros har det så vondt, sa han i episoden.

Deltakerne Kathrine Jacobsen (41) og Carla Marie Haringstad (31) var delaktig i fødselen, og dro kalven ut av kua.

Gleden over kalvens ankomst ble derimot noe kortvarig, da de gjorde et trist funn et lite døgn etterpå.

GLAD I DYRENE: Deltakerne blir svært glad i dyrene de har ansvar for under innspillingen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Kalvens mor, kua Fagros, ble nemlig funnet død samme sted som hun hadde gjennomgått fødselen.

– Jeg kjente det faen på meg i går, sier Jacobsen da hun blir gitt beskjeden.

– Denne morgenen ville jeg helst vært foruten. Når vi sto opp fikk vi beskjed om at Fagros var død. Heldigvis fikk vi en kalv. Men det var trist. Jeg trodde ikke jeg skulle få en slik reaksjon, sier Haringstad tydelig berørt.

EMOSJONELT: Flere av deltakerne ble svært emosjonell under fødselen til kua Fagros. Foto: Anton Soggiu/TV 2

TV 2 sin pressesjef, Jan-Petter Dahl, at Fagros kontinuerlig var under oppsyn av kvalifisert personell under hele oppholdet på gården, og spesielt i perioden rundt kalving.

– En viss risiko vil det alltid være knyttet til kalving, og dessverre endte det ikke godt for kua. Undersøkelser gjort av veterinær i etterkant, viser at hun døde av naturlige årsaker knyttet til kalving og at ingen kan lastes for dødsfallet.

GODT IVARETATT: Alle dyrene, også kuene, er godt ivaretatt gjennom hele sesongen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Dahl sier det er naturlig at både deltakerne og produksjonen blir preget av et slikt dødsfall, men presiserer at produksjonen har lang erfaring, og følger deltakerne ekstra opp når det skjer uforutsette hendelser som at at et av dyra dør.

I følge Dagbladet har også utfordrer og NRK-profil Arvid Mæland (55) kjøpt kalven «Lyx». Det bekrefter Dahl.

- Det stemmer at Arvid har kjøpt kalven. Den står fortsatt hos bonden på Sørlandet, men Arvid skal etter planen hente den i nærmeste fremtid.

KJØPT KALVEN: Utfordrer og NRK-profil Arvid har kjøpt «Lyx» etter oppholdet på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Farmen ser du tirsdager, onsdager og søndager på TV 2 Direkte og TV 2 Play.