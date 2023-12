Dropper finalefesten: – Det er dritkjedelig

SAMLES IGJEN: Deltakerne som gjennom flere uker bodde sammen inne på Fredheim gård, gjenforenes i Oslo under den store finalefesten til «Farmen». Foto: Anton Soggiu / TV 2

I slutten av juli flyttet 14 deltakere inn på Fredheim gård i Søgne, og etter hvert entret også tre utfordrere kampen for tilværelsen.

Søndag samles deltakerne igjen for første gang siden finalen ble innspilt i starten av oktober.

Men «Farmen»-gjengen blir ikke komplett, da én av deltakerne ikke dukker opp på finalefesten i Oslo.

Per Georg Johansen (63) er nemlig ikke i Norge når vinneren blir avslørt på TV 2.

– Jeg er i Polen på jakt til og med neste torsdag. Jeg har med meg to grupper, med til sammen 45 jegere og en fotograf. Jeg synes det er utrolig trist å glipp av den begivenheten, selvsagt.

PÅ VILLSVINJAKT: Per Georg Johansen driver eget jaktreisefirma, og befinner seg for tiden på jobb i Polen. Foto: Privat

«Farmen»-deltakeren, som røk ut i den andre tvekampen, hadde i prinsippet rukket en svipptur innom finalen. Det ville derimot ha kostet ham dyrt.



– Jeg hadde håpet å få det til, men å bryte av turen for så å returnere til Polen koster meg mellom 15-20.000. Det vil bli for dyrt for meg, dessverre.

63-åringen, som tidligere har snakket med TV 2 om uforklarlige hendelser og livet som frimurer, synes det er bittert å gå glipp av finalefesten med resten av «Farmen»-gjengen.

– Det er dritkjedelig å ikke møte resten av gjengen igjen, men vi vil møtes senere garantert. Da får jeg heller «vinne» den festen.

«Farmen»-finalen ser du på TV 2 Direkte kl. 20 og TV 2 Play søndag kveld. Finalefesten kan du følge direkte fra TV2.no.