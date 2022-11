Drama i kulissene under Farmen-finalen: – Ble sur

Kort tid etter at Henrik ble kåret til vinneren av årets Farmen-sesong, får han det klassiske spørsmålet: «Hvordan føles det å ha vunnet?»

– Akkurat nå føles det mest rart, men selvsagt bra! Jeg vet ikke! Det er absolutt emosjonelt, men jeg er mest veldig, veldig sliten.

Og det er ikke rart at Henrik var sliten. Finaledagen ble turbulent.

Protesterte

Det er mye av finaledagen som ikke kommer med på TV. Finaleepisoden tar mange, mange timer å spille inn, men kun drøye 30 minutter kom med i episodens siste utkast.

Blant det som ble fjernet fra episoden, var en tabbe.

Henrik ble nemlig egentlig fratatt et poeng, men etter protester fra både han og deltakere i publikum, ble avgjørelsen omgjort.

Dette skjer etter at Henrik har snekret en boks, som fikk plass oppi en annen, litt større boks. Etter reglene han ble fortalt, var dette alt som skulle til for å få poeng.

Etter at deltakerne har klappet til heder for Henrik, brøt programleder Niklas Baarli (33) inn.

VAR PIRKETE: Henrik brukte tid på å sørge for at boksen hadde riktige mål. Derfor forstod han ingenting da programlederen kom med kontrabeskjed. Foto: Anton Soggiu

Han sa at han dessverre ikke kan godkjenne boksen, fordi boksen var litt skjev, og dermed ble en del av boksen for høy.

Etter at flere protesterte og sa de ikke hadde hørt at det var et kriterium, blir flere produksjonsarbeidere satt i sving for å finne ut hva som egentlig ble sagt. Det viste seg at Henrik gjorde lurt i å protestere.

– Når boksen min satt oppi den andre boksen, så tenkte jeg: «Nå er det greit». Jeg er nøye med å følge med på regler. Så jeg ble litt sur, da. Jeg tenkte at én ting er om jeg ikke får til noe, men nå hadde jeg fått det til etter de reglene jeg ble fortalt. Sånne ting takler jeg dårlig. Da måtte jeg bare si ifra. Det var veldig fint for min psyke at det ble sånn som jeg trodde det skulle bli.

– Du hadde kanskje ergret deg litt i ettertid, hvis det gikk andre veien?

– Ja, ja! Helt klart. Det er sånn jeg kunne eget meg over lenge, uavhengig om jeg vant eller ikke. Jeg er glad det ordna seg.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forstår at dette kom som en overraskelse på seiersherren.

– Oppgaven hvor de to finalistene skulle bygge en boks var hele tiden ment å være slik den ble vist på TV, men det stemmer at det var en liten misforståelse mellom noen ledd i produksjonen, som gjorde at Henrik først fikk beskjed om at hans boks var underkjent. Dette ble imidlertid rettet opp i raskt. Det var aldri noen fare for at dette kunne kostet Henrik en kniv.

BLODIG: Snekreoppgaven ble dramatisk på flere måter. Som man kan se på bildet, skadet også Henrik seg under denne oppgaven- Foto: Anton Soggiu

Trosset råd

Kvinnen som stakk av med andreplassen, Andrea Marie Rosli (24), syns det var en stor bragd å komme så langt, og tar nederlaget med knusende ro.

I et intervju med TV 2, forteller hun at hun at hun trosset et viktig råd før finalen. Dette kan hun angre på nå.

