Diagnosen endret utseendet: – Hatet hvordan jeg så ut

LANG VEI: Fra å gråte i prøverom til å omfavne sin egen kropp, har det vært en lang vei å gå for «Farmen»-deltaker Carla Maria Haringstad. Foto: Christian Roth Christensen/ TV 2

– Det merkeligste var at jeg ikke hadde noen reaksjon. Uansett hvem jeg traff, så var det som om jeg var avskrudd.

Å komme hjem til ektemannen, venner og familie på Karmøy, ble ikke som forventet for Carla.

I flere uker inne på «Farmen»-gården hadde 31-åringen vært gjengens «moroklump». Hun hadde kjeftet over potetlefser, vunnet og tapt i tvekamp, og kjempet seg tilbake på gården. Hun hadde ledd, grått, jobbet, slitt og fått nye, nære venner.

Så kom hun hjem, og var følelsesmessig helt flat.

– Det føltes litt vondt i starten, selv om vi hadde blitt drillet til at det kunne komme til å skje. Jeg har ikke grått siden «Farmen». Jeg får det bare ikke til. Jeg gleder meg til den dagen jeg bare kan sitte og grine og grine, sier hun.

– Jeg er tilbake på jobb og alt, men egentlig føler jeg at jeg fortsatt er inne i «Farmen»-bobla.

TILBAKE PÅ JOBB: Carla har tatt med seg deler av menyen inne på Fredheim gård hjem til Karmøy. Foto: Christian Roth Christensen/ TV2

Rast ned i vekt

På kafeen til Kirkens Bymisjon i Kopervik står Carla og skriver menyen på tavla: «Ukens Farmen-suppe».

Det er hun som er sjefen her, eller storbonden, om du vil.

I svart T-skjorte og caps tar hun imot kundene. Hun er atskillig tynnere enn slik vi har blitt vant til å se henne inne på Fredheim gård. Håret er nyfarget og rødbrunt.

Carla framstår såpass annerledes at kundene må se en ekstra gang for å konstatere at det virkelig er henne.

«E det sjølvaste Færmen-kjendisen?», spør de, på kav karmøysk.

«Gukki» – som hun gjerne kalles inne på gården – lyser opp og bekrefter:

– Ja, det er meg.

KJENDIS: Mange vil snakke med Carla om hennes opphold på Fredheim gård. Her på Kirkens bymisjons kafé i Kopervik, der 31-åringen er sjef. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Mange spør henne om hvordan hun skal holde på vekten.

– Jeg bryr meg om hvordan jeg ser ut, men jeg har ikke blitt lykkeligere av at jeg gikk ned 14 kilo på «Farmen». Det er psyken min som gjør at jeg er lykkeligere nå, sier 31-åringen til TV 2.

Slik har det ikke alltid vært.

Carla har slitt med dårlig selvtillit når det kommer til vekt og eget utseende, særlig på grunn av en spesiell diagnose.

Mer om det senere.

Sjenert jækelunge

– Som liten var jeg den som satt og ventet på at noen skulle ringe på, for å spørre om jeg ville være med dem.



Utad var Carla et sjenert barn, men hjemme kunne hun – ifølge seg selv – være en liten jækelunge.

Hun knakk nakken på alle de utstoppede fuglene til faren, smurte sjokolade over TV-en til moren og fant på utallige hyss og sprell.

Etter hvert fant den lille jenta sin gjeng av likesinnede «raringer» på skolen.

SJENERT: Som barn var Carla sjenert, og satt ofte hjemme og tegnet for seg selv. Foto: Privat Les mer ANNERLEDES: – Jeg har inntrykk av at vi gjerne var den der litt spesielle gjengen på skolen, sier Carla. Foto: Privat Les mer HYSS OG SPRELL: – Jeg var en liten jækelunge, sier Carla. Foto: Privat Les mer VOKSTE OPP I TO HJEM: Foreldrene til Carla bodde ikke sammen, og hun vekslet derfor på å bo i hjemmene til moren og faren. Foto: Privat Les mer

– Jeg har inntrykk av at vi var den litt spesielle gjengen. Vi var ikke opptatt av sminke. Vi var ikke av dem som snek oss ut for å røyke, drikke eller jakte gutter. Vi kalte oss «galmannsgjengen» og satt hjemme og tegnet og lekte.



Carla og venninnene brydde seg overhodet ikke om gruppepresset, som dreide seg om å ha det riktige utseendet.

– Jeg har ikke lidd noen nød av at jeg ikke har vært blant de populære på skolen, sier hun.

– Men jeg vet at mange sikkert syntes at jeg var drit-teit. For jeg så på «Barne TV» til jeg var 16 år, og lekte med dukker til jeg var langt opp i tenårene.

SIN EGEN VEI: – Jeg har aldri vært noe spesielt opptatt av sminke. Begynte ikke å drikke heller, før jeg var 17 og et halvt år. Var veldig treg, sier Carla. Foto: Privat

– Hatet hvordan jeg så ut

I en verden der internett og sosiale medier vokste fram i ekspressfart, ble også Carla etter hvert mer påvirket av kroppspress og utseendefokus.

– Det var – og er fortsatt – et fokus på sminke og det å se bra ut, og å ha de rette klærne i den rette størrelsen. Når mine klassekamerater gikk i Wow-klær, så kunne ikke jeg gå i det samme. De klærne fantes ikke i min størrelse. Jeg så helt Noldus ut.

Carla forteller at hun har stått i mange prøverom og grått.

SLET: – Før jeg oppdaget at jeg var god nok akkurat sånn som jeg er, så var det helt jævlig, sier Carla. . Foto: Christian Roth Christensen/ TV 2

– Jeg hatet hvordan jeg så ut, for jeg har syntes at alle andre var så fine. «Hun er så fin. Hvorfor får hun det til og ikke jeg?».

– For meg satt det i hodet at alle andre var mye bedre, mye finere, tynnere og kjekkere enn meg selv. Det tok en så stor del av mitt liv.

Bedre ble det ikke da Karmøy-jenta begynte å utvikle skjeggvekst på halsen og hår bak lårene.

– Jeg gikk aldri på stranda, for eksempel. Hvis jeg en sjelden gang gikk dit, så lå jeg og solte meg under et håndkle, forteller hun.



– Jeg gråt masse. Mamma kunne si så mange ganger hun ville at: «Du er bra», men det hjalp ikke. Jeg hadde så mange drittdager at jeg ikke husket hvordan det var å ha det bra. Alt ble bare et ork, sier hun stille.



FØLTE SEG IKKE BRA: – Det er mange faktorer som har spilt inn på følelsen av at jeg ikke har vært god nok. Du tenker ofte at det er en egen feil, sier Carla. Foto: Christian Roth Christensen/ TV 2

Fikk diagnose

Som 20-åring fikk Carla diagnosen polycystisk ovariesyndrom (PCOS). Cyster på eggstokkene fører til at hormonene er i ubalanse, noe som igjen var det som forårsaket uønsket hårvekst og overvekt for Carla.

– Nå har jeg også begynt å miste håret på hodet på grunn av PCOS. Det er derfor jeg ofte går med lue, hatt og caps.

Hun drar hånden gjennom det brune håret.

– Akkurat nå er det så ille at hvis håret mitt ligger feil, så kan det se ut som at jeg er skallet. Det skjedde så plutselig.



Carla står badet i et gyllent lys i solnedgangen på Åkrasanden, like ved hjemmet sitt på Karmøy.

Før hun skulle bli fotografert av TV 2, sendte hun en Snap til en venninne. «Kan jeg gå sånn?», skrev Carla. «Må du ha hodeplagg?», svarte venninnen.

– Jeg velger å ta eierskap til det. Ja, jeg mister håret. Sånn er det bare.

Likevel føles det sårt.

– Jeg tror og føler at hårtap er sårere for oss damer. Hvorfor får jeg hår på lårene og på halsen, og så skal jeg miste det på hodet? For meg er håret et statement. Jeg har alltid hatt forskjellige hårfrisyrer og hårfarger.

– Håret har vært mye av min identitet.



Selv om Carla skulle ønske at hun ikke var rammet av diagnosen, har hun jobbet med seg selv for å akseptere seg selv som hun er.

– Jeg kan ikke og orker ikke å gjøre noe med det. Jeg kunne sikkert ha reist til Dubai og fått en hudtransplantasjon, sånn at jeg aldri får skjegg igjen, men det gidder jeg ikke.

Carla snakker raskt og engasjert, og sier at hun har jobbet med seg selv for ikke å bry seg om det andre eventuelt mener om henne.

– Hvis folk ikke kan ta meg for den jeg er, så er det ikke verdt å være venner.



FANT STYRKE: – Det var først mye senere i livet at jeg sluttet å være redd for hva andre ville si om meg. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

Viktig vendepunkt

Gode vennskap har stått sentralt i Carlas vei mot selvaksept. Etter at hun var ferdig utdannet kokk, fant hun sin gjeng bestående av trygge og gode kolleger på kaféen der hun jobbet.

– Jeg lærte at det som betyr noe, er hvordan man er som person – hvordan jeg har det inni meg. Jeg innså at jeg ikke trenger å forandre utseendet eller personligheten for å skulle passe inn noe sted.

31-åringen tok et aktivt valg om å snu om på de negative tankene.

– Jeg måtte begynne å stå foran speilet og si: «Vet du hva? Du er rå. er kjempekul. Du er snill». Det har hjulpet meg voldsomt til å føle at jeg er god nok akkurat sånn jeg er.

Carla gjorde en helomvending i livet. Fra ikke å ville se seg på stranden og å gråte i prøverom, omfavnet hun nå kroppen sin – og begynte å dele ærlige bilder på Instagram.

– Jeg stiller meg gjerne opp og poserer med en valk, med hår på lårene, halsen og under armene. Jeg synes flere bør få se bak fasaden. Jeg kjenner på viktigheten av det, uansett om det treffer bare én person.



Sosiale medier har blitt en viktig plattform for Carla til å inspirere andre til å være komfortable i sin egen kropp.

– Selvsagt tenker jeg fortsatt av og til at det hadde vært fint om den pølsa på magen forsvant. Da må jeg minne meg selv på: «Jeg har jo mine venner uansett, jeg er jo lykkelig likevel. Jeg har jo en mann som elsker meg».

Vanskeligere å få barn

I det hvite trehuset hjemme på Åkra, dekker Carla stuebordet med kaffe og kanelboller. Hunden Ramsay springer selskapssyk rundt beina hennes, og ektemannen Sindre Haaverstein (30) tar plass i sofaen i den grønnmalte stuen.

– Sindre, stakkar, han har jo vært med på en lang prosess han også, sier Carla og ser bort på sin kjære.

Diagnosen, PCOS, kan gjøre det vanskeligere for ekteparet å få barn. Den beskjeden tok hun ikke lett på.

– I en periode var det tungt. Da sa jeg til Sindre: «Jeg skjønner om du vil gå ifra meg hvis vi ikke kan få unger». Da sa han bare: «Er du helt idiot? Det er jo deg jeg elsker», sier hun og smiler.

SPISER GODT: «Farmen»-deltakeren unner seg å spise godt. Hjemme på kjøkkenet disker hun opp med hjemmelagede kanelboller. Foto: Christian Roth Christensen/ TV 2

Carla forteller at hun etter «Farmen» har begynt på Ozempic, en sprøyte med et legemiddel som har en vektreduserende effekt.

Dette for at symptomene av PCOS-diagnosen skal kunne reduseres ved en stabilt lavere vekt.

– Noen mener det er dobbeltmoralsk at jeg går på den sprøyta samtidig som jeg mener at alle er gode nok som de er, påpeker hun.

– Men det er også for min egen helse. Ikke fordi jeg har lyst til å bli syltynn, men fordi jeg har merket at jeg ikke har like mye hårvekst lenger. Og fordi det kan bedre sjansene for en dag å få egne barn.



SÅ LYSERE PÅ LIVET: – Jeg fikk med venner som forandret mitt syn på fordommer. Det gjorde at jeg begynte å tenke: «Men hva er det verste som kan skje?». Foto: Christian Roth Christensen/ TV 2

Carla ler når hun tenker tilbake det gynekologen sa til henne for noen år siden.

– Han sa: «Du må´kje bekymra deg. Me ska´ alltids få ein unge i deg», gjengir hun på bred dialekt.

– Kan vi ikke få unger selv, så får vi heller få unger på en annen måte. Men akkurat nå jeg at det er jeg som skal opp og fram – ikke en unge.

– Høres så PR-kåt ut

Carla legger ikke skjul på at hun meldte seg på «Farmen» for oppmerksomhetens skyld.

Etter å ha spilt i flere revyer, i en nettserie og at hun ha vært programleder på lokal-TV hjemme på Karmøy, er hun allerede et kjent ansikt i sine hjemtrakter.

Nå er hun klar for å erobre hele Norge.

FARGERIKT HJEM: Carla og ektemannen har bodd to år i huset hjemme på Åkra, og har pusset det opp i en fargerik stil. Foto: Christian Roth Christensen/ TV 2

– Den største drømmen min er å få hjelp til å lage et show på Latter. Men så har jeg også blitt enda mer sugen på å jobbe med TV. Jeg har lyst til å stjele jobben til Niklas Baarli, men han har visst kontrakt i et par år til, sier hun og ler.

– Jeg høres så PR-kåt ut, men jeg har så lyst til å vise meg mer på TV.

– Hva er det med den synligheten som er viktig for deg?

– Det gir meg energi når andre får nyte mitt tryne.



Hun sier det spøkefullt, men utsagnet er likevel sant.

– Det gir meg så mye å kunne bidra til at folk får øynene opp for det som er mer ekte. Jeg elsker at folk ler av meg. Elsker å drite meg ut.

Carla smiler, så det gnistrer i øynene.

– Uansett om jeg går opp 50 kilo igjen og mister alt håret, så vet jeg nå at jeg er god nok – uansett.