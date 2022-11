Dette skapte sterke reaksjoner under Farmen-finalen

Etter søndagens Farmen-finale på TV 2, er det flere som har reagert på at deltakerne Hashar Aziz (34) og Maymona Mohamed (26) var til stede på finale-innspillingen og at én av dem avga sin stemme.

Dette er uvanlig praksis, siden de i utgangspunktet trakk seg fra Farmen.

TO DELTAKER: Både Maymona og Hashar var til stede under finalen. Foto: Anton Soggiu

Ufrivillig exit

I disse to deltakernes tilfeller ble situasjonen litt annerledes. Hovedregelen er at man ikke får være med på finaleinnspillingen og stemme på sin favorittfinalist dersom man trekker seg fra Farmen, men for disse to deltakerne var det unntak.

– For Maymonas del var det en høyst ufrivillig exit fra Farmen på grunn av et dødsfall i nærmeste familie. Hun hadde i utgangspunktet ikke noe ønske om å forlate Li gård, men forlot gården på grunn av omstendigheter på utsiden. Derfor fikk hun komme tilbake og være til stede på finaleinnspillingen, men uten å avgi stemme, sier pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, og fortsetter:

FINALE: Bente Rabba, Hashar Aziz, Hanne Mathea Friis og Bjørn Mogenstad på Farmen finalefest. Foto: Espen Solli/TV 2

– For å ha stemmerett, så skal man ha røket ut fra Farmen gjennom spillets gang, altså konkurranser – enten tvekamper eller i finaleuka, forklarer pressesjef i TV 2.

Røk ut i tvekamp

Politimannen Hashar Aziz fortalte tidligere i høst at grunnlaget hans for å trekke seg fra reality-programmet var sammensatt.

Han følte seg både ensom og ekskludert fra fellesskapet, og han synes det var vanskelig å få utfolde følelsene sine inne på Torpet.

VINNER: Henrik Eijsink stakk av med seieren i Farmen 2022. Foto: Espen Solli/TV 2

– Hashar fikk være til stede og avgi stemme, fordi han teknisk sett ikke trakk seg fra Farmen, men fra Torpet. Han hadde allerede røket ut i tvekamp på Farmen, og var kommet tilbake fra Torpet til Farmen-gården sammen med Benjamin og Tore for å kjempe om å bli fullverdig Farmen-deltaker igjen. Men han trakk seg altså før dette ble avgjort, avslutter Dahl.