Dette reality-programmet vil kjæresten se Farmen-Kåre i

Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy (37) ble en seerfavoritt da han deltok i det populære reality-programmet Farmen for ett år siden. Der kom han helt til finaleuka. Med sin karakteristiske latter og vittige påfunn sjarmerte han det norske folk.

Siden den gang har det skjedd mye i livet til gulrotbonden fra Smøla.

– Jeg har det som plomma i egget. Alt er i sin skjønneste orden. Gulrøttene ligger klare på lager som skal ut til kundene, forteller han når TV 2 ringer.

PLOMMA I EGGET: Livet smiler for Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hell i kjærlighet

Da 37-åringen deltok i Farmen, rant frierbrevene inn og Innboksen eksploderte av beundrere. En kvinne gikk så langt som å ringe han, i håp om at Bjøringsøy kunne bli far til hennes barn.

I løpet av årene har Bjøringsøy hatt stang ut i kjærlighetslivet. Lite visste han at et Toten-besøk skulle endre livssituasjonen hans. Tidligere i høst avslørte han nemlig overfor Se og Hør at han hadde fått seg kjæreste.

Over tid hadde han tilfeldigvis snakket med Therese Langseth (40) på Snapchat. Hvordan de traff på hverandre der, husker han ikke.

Tok sjansen

Da den musikkinteresserte 37-åringen var i Oslo på en musikkvideoinnspilling med bandet Hagle, valgte han å svinge innom henne på hjemveien.

– Jeg tenkte f*ck it. Jeg svinger innom, for jeg følte meg sikker på henne. Jeg tenkte med meg selv at hun bor langt unna. Blir det ikke noe, så blir det ikke noe, forklarer han.

Bjøringsøy hadde egentlig planer om å dra hjem til Smøla samme kveld, men etter et måltid sammen valgte han å bli.

Det tok ikke lang tid før Smøla-bonden forelsket seg. Nå har de vært kjærester i litt over et halvt år.

– Gulrotland og potetland må bli full klaff. Hun er verdens snilleste, kjekkeste, og godeste. Ikke bare er hun pen, men handy også. Jeg føler meg veldig trygg på henne. Jeg kan snakke med henne om alt, og det er veldig godt, sier han.

LYKKELIG: Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy har vært kjæreste med Therese Langseth i litt over et halvt år. Foto: Privat

Det karakteristiske hørselvernet på hodet og arbeidsklærne er fremdeles hans vante garderobe. At kjæresten aksepterer ham for den han er, er han takknemlig for.

– Hun må akseptere meg for den jeg er, og det gjør hun. Hørselvernet og arbeidsklærne er på 24/7. Det er ikke noe forandring der. Hvis ikke jeg kan være meg, så går det ikke. Det er viktig, og det har jeg fått lov til. Therese er kjempesnill og grei og god. Jeg ser framover med henne, sier han.

Ante ingenting

Selv om Bjøringsøy ble en folkefavoritt i Farmen, var ikke kjæresten klar over at han hadde deltatt i programmet.

– Det var litt kult. Jeg skjønte det på måten hun skrev til meg. Det gjorde godt, at det var ei som ikke visste hvem jeg var. Da fikk hun oppleve hvem jeg er som person, uten et inntrykk fra TV-skjermen.

ANTE IKKE OM REALITY: Kjæresten til Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy ante ikke at han hadde deltatt i Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Selv om de bor milevis unna hverandre, treffes de stadig i helgene når Bjøringsøy har fri fra jobb som knusearbeider.

Full klaff

I tillegg til ny kjæreste, har Bjøringsøy også blitt bonuspappa til to. Kjæresten har nemlig to barn, ei jente på to år og en gutt på ni.

– For meg har det vært fint. Når man finner seg ei med unger, må man involvere barna også, man må være glad i hele pakka. De er fantastiske unger, sier han.

Bjørinsgøy synes det er stor stas at gutten, i likhet med ham, er traktorinteressert. De hypping garasjebesøkene fra ungdommer i lokalmiljøet strømmer fremdeles på til gården hans. Da gutten fikk være med å holde på i garasjen med ungdommene, beskriver 37-åringen det som full klaff.

DRIFTIG KAR: Ved siden av å jobbe som knusearbeider er Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy glad i å skru på alt som durer. Foto: Alex Iversen/TV 2

Selv om Farmen-deltakelsen var en overraskelse for kjæresten, hadde sønnen sett Bjøringsøy på YouTube hvor han har delt flere videoer.

– Han var vel litt gira. Det var som Therese sa:« Hun var vel tidenes mamma», sier han og ler.

Juleplaner

Paret helgependler til hverandre titt og stadig, men utelukker ikke at de en dag flytter sammen.

– Hun har snakket om å dra til Smøla og bli der. Jeg kan ikke dra herfra, men hun har muligheten. Men vi skal ikke forhaste oss, forteller han.

Han gleder seg derimot til et hyggelig besøk i julen. Paret skal nemlig feire jul sammen for første gang.

– Hun tar med seg den lille jenta. Det tror jeg blir koselig. Broren min pleier å samle familien hos ham, så vi skal dit.

Ikke fjern for ny reality-deltakelse

Med Farmen-deltakelsen friskt i minnet, er han ikke fjern for å returnere til TV-skjermen. Kjæresten håper ekstra på å se han i en helt spesiell setting.

– Kompani Lauritzen ser veldig artig ut. Det hadde vært tøft. Det er litt artig og krevende samtidig, det tror jeg hadde vært kult.

– Jeg får finne et søkeskjema. Jeg er så dårlig på å finne sånt, men Therese var gira på at jeg skulle være med på det. Det gjør jeg gjerne. Det er grisete og lortete, som jeg tror hadde passet meg ypperlig, avslutter han og ler.