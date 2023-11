Dette jobber «Farmen»-mentoren egentlig med

Flere ganger i uken er mentor Audun Abrahamsen (53) å se i gårdsprogrammet «Farmen». I tillegg har han en sentral rolle i «Torpet».

Ukentlig får deltakerne et ukesoppdrag som de er nødt til å få godkjent, for å få goder i spillet. Det er mentor som både deler ut oppdragene, og bestemmer om de er godkjente eller ikke.

Abrahamsen har derimot en helt annen jobb til vanlig.

JOBB: Audun Abrahamsen har en helt annen jobb utenom «Farmen». Foto: TV 2

Fikk jobben tilfeldig

53-åringen er innom gården to ganger i uken over flere måneder. Mentor har en sentral rolle i serien og deltakerne smisker gjerne med ham for å få ham på godsida.

Når Abrahamsen ikke er på gården, er han i en helt annen rolle.

Han jobber nemlig i en 50 prosent stilling som vaktmester i Søgne og Greipstad sparebank.

– Det er en alt-mulig-jobb. Jeg er blant annet litt vaktmester og litt husmor, sier han med glimt i øyet.

Utenom denne jobben, driver «Farmen»-mentoren med sauer. Og det er nettopp gjennom dette at han fikk rollen i TV 2-programmet.

TILFELDIG: Abrahamsen fikk jobben som mentor i «Farmen» helt tilfeldig. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Jeg har en flokk med villsauer på Monsøya, på gården som «Farmen» er spilt inn på. Siden jeg eier sauene der borte, så ble jeg med på oppbygningen av gården, som en gårdskoordinator. Da ble jeg spurt om jeg hadde lyst til å komme på intervju som mentor. Det var veldig tilfeldig, sier han.

Hele familien er med

Abrahamsen bor på en gård på Stausland, sammen med kona og deres to barn på 13 og 14 år.

Han fortalte barna om rollen som mentor med én gang han fikk greie på det. Da brøt det ut full jubel.

– Barna synes det er sykt gøy at jeg er mentor i «Farmen». De har selv vært statister i programmet og de synes det er helt kanongøy.

Selv kona til Abrahamsen har hatt en rolle i serien, der hun blant annet hjelper mentor med å vurdere det siste ukesoppdraget. Hver søndag samles familien foran TV-skjermen for å se episodene. Det er ukas høydepunkt for familien på fire.

– Det er jo ikke typisk meg å være med på sånne ting. TV og skuespill er nokså ukjent for meg. Jeg er mer sånn som går hjem og mater sauene. Men skal man oppleve noe, så må man si ja til ting. Ellers kan det bli litt kjedelig, forteller Abrahamsen.

Stor del av livet

Til tross for at skuespill ikke er typisk for Abrahamsen, passer han godt inn i rollen som mentor med kunnskapen sin.

– Jeg har jo jobbet som snekker stort sett hele livet mitt og vært mye på sjøen og fisket. Så jeg har gjort en del av de oppgavene som dukker opp i programmet.

Det er derimot én ting «Farmen»-mentoren ikke har like mye kontroll på.

– Jeg er på litt bar bakke når det plutselig er sying, og jeg må vurdere noen kjoler eller sminke. Da blir det litt mer humor, for jeg har ikke peiling på det, ler han og legger til:

– Det er litt ved siden av det jeg pleier å gjøre.

GÅRD: Abrahamsen bor til vanlig på en gård og eier sauer. Foto: Anton Soggiu / TV 2

I de månedene «Farmen»-innspillingen pågår og sendes på TV, så blir dette en stor del av livet til Abrahamsen.

– Når det begynner å gå på TV, så stiller folk spørsmål og spør hvordan det går med deltakerne. Jeg går rundt og tenker veldig mye på «Farmen». Jeg tror det nesten blir litt stusselig når det er ferdig på TV. Det er en utrolig gøy ting å være med på og oppleve, avslutter han.

