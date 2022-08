Mens 14 spente deltakere denne høsten har dratt inn på Farmen, vender samtidig tre tidligere og revansjelystne Farmen-deltakere snuten mot Torpet.

Hver uke vil det det ankomme et nytt tilskudd på den lille husmannsplassen; en utslått Farmen-deltaker. Siden det kun er plass til tre personer på Torpet, må deltakerne hver uke kjempe for å bli.

Deltakeren som til slutt vinner Torpet får komme inn på Farmen som en fullverdig deltaker.

Dette er årets Torpet-deltakere:

Thor

Thor Haavik

Alder: 28

Yrke: Prest

Fra: Loddefjord

Sivilstatus: Kjæreste

Presten Thor Haavik (28) ble en seerfavoritt blant Farmen-tilhengerne da han var med for to år siden. Haavik kom seg helt til finaleuka, men måtte se seg slått før semifinalen. Han gleder seg til å få muligheten til være med på Farmen, nok en gang.

– Å få muligheten til å leve 100 år tilbake i tid med mennesker så nært, det trigger meg veldig, sier han når TV 2 ringer kort tid før Torpet-tilværelsen banker på døren.

På Farmen ønsket han å fronte det kristne budskap på en god måte. Det resulterte i både dåp og gode samtaler. Det håper han å viderebringe på Torpet.

– Som prest er det en kjempenyttig erfaring – å lære og leve med så annerledes mennesker enn meg selv. Det er en fin anledning som prest å dele den kristne tro. Jeg tror vi kan gjøre mange fine ting sammen.

I fjor avslørte Haavik på sin Instagram at han hadde fått seg kjæreste. Til TV 2 innrømmer han at han kommer til å savne henne veldig mye. Han har nemlig satt seg fire mål, hvor ett av dem er å være der lengst mulig.

– Det første målet er å få venner for livet. Andre målet er kjærlighet – at jeg prøver å vise Jesus godhet. Tredje mål er å fremme det kristne budskap på en god måte, og det fjerde målet er å være der lenge. Hvis jeg skal få gjort de tre første målene, avhenger det av at jeg får være der en stund, sier han og humrer.

Hvem han møter der inne har han liten formening om, men ett navn bemerker seg.

– Jeg tipper jeg møter Rob. Det hadde vært gøy, for begge er fra Salhus. Jeg har en følelse, men veldig flaut om det ikke stemmer – og gøy om det stemmer.

Det viser seg at bergenseren har en sjette sans.

Robert Michael



Robert Michael Scott

Alder: 55

Yrke: Bussjåfør/TikTok-stjerne

Fra: Boston, USA

Sivilstatus: Gift

TikTok-stjernen «NorwayRob» drar nok en gang 100 år tilbake i tid. Han ble et hett navn i forrige sesong av Farmen, hvor han blant annet var involvert i regelbrudd, og skapte liv og røre blant de andre deltakerne.

Hele tre tvekamper måtte til for å slå ut bergenseren, noe som resulterte i tårer da han forstod at Torpet ikke var en mulighet for han lenger. Nå er han revansjelysten.

– Dette blir min hevn. Endelig kommer jeg inn på Torpet. Det tok meg ett øyeblikk å si: «F*ck yeah!», da jeg fikk spørsmålet om å være med. Jeg har gledet meg som en shitunge, sier han og ler når TV 2 ringer han.

Ifølge 55-åringen har ikke arbeidsmoralen endret seg siden han var med på Farmen. Han tror det vil bli vanskelig å late som han jobber, og innser at han trolig må bidra noe til trioen som skal drifte den lille husmannsplassen.

– Jeg tror jeg må jobbe litt, men jeg skal ikke løpe rundt som en hodeløs kylling som sist. Jeg har lyst å tilbake på Farmen, og da må jeg fordele energien utover ukene. På Farmen kunne jeg gjemme meg litt, men på Torpet blir det mer vanskelig. Jeg håper vi får folk som liker å jobbe litt, men at de helst vil ha det gøy.

Bjørn Egil



Bjørn Egil Mogenstad

Alder: 44

Yrke: Kokk

Fra: Bergen

Sivilstatus: Gift

Kokken Bjørn Egil Mogenstad var med i den 10. sesongen av Farmen, og ble den første til å forlate gården. Oppholdet i 2014 var dog ikke ønsket fra Mogenstad sin side, da han ble meldt på av noen andre. 49-åringen måtte derfor gå mange runder med seg selv, før han takket ja til å være med på Torpet.

– Noe av det som gjorde at jeg ikke likte meg på Farmen var at jeg har store problemer med utedo. Jeg er heller ikke veldig komfortabel med store dyr. Dyrene i seg selv er ikke så skremmende, men jo større de er, jo mer drit har de. Det synes jeg er motbydelig. Jeg kan også bli veldig ukomfortabel i sosiale settinger. Det blir en prøvelse å utsette meg for, sier han når TV 2 ringer.

Tross et kort Farmen-opphold i 2014, klarte han på kort tid å utmerke seg av én helt spesiell grunn.

Mogenstad er nemlig livredd frosk og padder. Hvordan han skal takle fobien sin på Torpet gjenstår å se.

– Jeg har levd et liv uten å ta hensyn til det som er ukomfortabelt for meg. Jeg har ikke vært på hytta i voksen alder på grunn av padder. Jeg prøvde å klippet gresset på hytta for noen år siden, for den må jo vedlikeholdes. Plutselig hoppet det en padde foran gressklipperen. Siden har jeg ikke vært der, forteller han.

Fobien lever han greit med, og sier selv at det er tullete. Selv om utfordringene står i kø for bergenser, ønsker han å bryte barrierer.

– Jeg er nok typen som må bli pushet hardt nok. Jeg er verdensmester i å vri meg unna. Jeg lever et godt liv, uten å måtte håndtere de tingene. Derfor har jeg unngått det i 49 år. Nå er det vel på tide å få gjort noe med det. Jeg begynner å merke begrensninger jeg skulle vært foruten, sier han og legger til:

– Jeg klarer å overkomme dem hvis jeg må, men jeg har ikke behøvd det. Nå nærmer jeg meg 50 år, og jeg har fremdeles ikke brukt hytta. Da skal jeg gi dette en sjanse. På Torpet blir jeg nødt til å møte dem, så det er motivasjonen min: Møte og overkomme de fobiene og utfordringene jeg har.

Torpet og Farmen har premiere på TV 2 og TV 2 Play tirsdag 6. september.