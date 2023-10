– Det jeg så, var ikke av denne verdenen

UTENOM DET VANLIGE: Per Georg Johansen har levd et liv fullt av mystikk og uforklarlige opplevelser. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

– Jeg skjønner ikke hvordan jeg har rukket alt jeg har gjort i livet. Nå som jeg er pensjonist rekker jeg jo ingenting, sier Per Georg Johansen og ler godt.

Hjemme i etasjeblokken i Sarpsborg dekker Per Georg på med påsmurte frøhorn og kringle innkjøpt fra bakeren.

Etter ukene på «Farmen» og «Torpet», er 63-åringen tilbake til det moderne livets goder.

– Det var en utrolig fin opplevelse å være inne på gården. Fader, at jeg ikke kom lenger. Det er mitt moralske kompass som er feilstilt, vet du. Hadde jeg ikke fulgt det, men spilt som mange av de andre – så hadde jeg vært der ennå, mener han.



UNGKARSREDE: «Farmen»-deltakeren synes forhold er komplisert, men savner en dame i sofakroken om kveldene. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Ledertype

«Jeg trives ikke med ikke å lede», sa østfoldingen i første episode av «Farmen».

I sitt yrkesaktive liv har han vært leder for et kjøpesenter, redaktør i lokal-TV, våpenimportør, sjef for en taxisentral og flere butikkjeder. I dag driver han sitt eget firma der han arrangerer jaktreiser til utlandet.



– Jeg har vært leder nesten hele livet, så lenge jeg kan huske, sier han, og tar en slurk kaffe fra et krus med sin egen jaktfirma-logo.



Som storebror til tre søstre, og med en fraværende far, ble Per Georg oppdratt av sin konservative bestefar på Visterflo utenfor Fredrikstad.

Der måtte han tidlig ta ansvar, og vise at han var lederen i søskenflokken.

– Jeg jobbet i skogen med bestefaren min fra jeg var tre år. Jeg ble tidlig selvstendig, for jeg fikk raskt beskjed om at jeg ikke skulle gråte hvis jeg skar meg i fingeren eller hogde meg i beinet. Det var ikke noe spørsmål. «Du er gutt, du er sjef. Du skal gå først», fikk jeg høre. Det la seg i sjelen min fra jeg var liten.

ARVEN ETTER BESTEFAREN: Dette lommeuret har ifølge Per Georg forårsaket mystiske opplevelser. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Uforklarlige hendelser

Intervjuet tar en overraskende vending når Per Georg peker på et lommeur bak glass og ramme på stueveggen, den eneste arven etter hans bestefar.

– Jeg tenkte at jeg ville gi uret videre til sønnen min. Han holdt ut med det i tre uker, og så gikk det ikke lenger. Han fikk aldri sove, for det bråket og støyet hele natten. «Du må ta tilbake klokka, pappa», sa han. Det gjorde jeg, forteller han.



– Bestefaren min gikk nemlig igjen mye etter at han døde. Han viste fysisk at han var der ved å velte kopper og andre ting, og vi var flere som hørte at han var der, hevder han.

SENSITIV: – Jeg forteller stort sett bare ting jeg opplever sammen med andre, for ikke å bli oppfattet som en tulling. Jeg holder ord, og det jeg sier er sant, sier Per Georg. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

– Halvgæren

Per Georg forteller at det å oppleve gjenferd på ingen måte var en ny opplevelse som oppsto etter bestefarens død.

– Sånne følelser har jeg hatt fra jeg var liten gutt. Jeg merker ting som er der, og har stadig vekk fått besøk fra den andre siden.

Den tidligere næringslivslederen stopper opp, som om han holder litt tilbake på sine beretninger om det uforklarlige.

– Det er ikke noe jeg markedsfører, for folk tror jo at jeg er halvgæren. Jeg er ikke Lilli Bendriss. Jeg er ikke klarsynt, og ser ikke hva som skjer med folk i morgen. Men jeg opplever ting her og nå. En gang iblant har det vært veldig overraskende og spesielt.

– Har opplevelsene skremt deg?

– En gang ble jeg faktisk redd, og det blir jeg aldri. Men denne gangen ble jeg skremt. Det jeg så, var ikke fra denne verdenen, sier han, og lar ordene bli hengende i luften.

SER SPØKELSER: – Jeg trodde at alle merket dette, jeg, at alle andre også kunne se og føle det samme som jeg gjorde, sier Per Georg. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

«Hunder fra helvete»

Han forteller om en fisketur på elven ved Visterflo, sammen med en han beskriver som «en stor, røslig og uredd kollega». Det var sommer, helt lyst og de var begge helt edru.

Per Georg la båten inntil brygga da kameraten hans plutselig begynte å skrike.

– Vi så to … Kall det hunder, da. Det var ikke hunder, men de var så store, sier han, og illustrerer størrelsen med håndflaten i luften, cirka halvannen meter over gulvet.

– De var høye, glinsende svarte og uten ører eller hale. Øynene var store og svarte, og de var helt lydløse. De løp fram og tilbake, men den ene «hunden» løp opp til riksveien, cirka 300 meter unna. I løpet av tre sekunder var den borte.

Per Georg forteller at frykten han opplevde, utløste en voldsom aggresjon. Han grep kniven, hoppet ut av båten og gikk mot den andre skapningen som sto på brygga.

– Da jeg hadde den på cirka en meters avstand, forsvant den bare i løse luften – rett foran øynene mine. Jeg får frysninger bare jeg forteller om det nå, sier han alvorlig.

– Jeg kaller det «hunder fra helvete», for det var noe som ikke tilhørte denne verdenen her. Det synet glemmer jeg aldri.

LYDER PÅ GÅRDEN: – Det første jeg tenkte inne på «Farmen»-gården var: «Er det noen gjenboere her?», sier «Farmen»-deltakeren. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Mystisk opplevelse på «Farmen»

Heller ikke inne på «Farmen»-gården fikk 63-åringen fri fra det overnaturlige, mener han. Fordi de andre deltakerne snorket, la Per Georg seg etter hvert til å sove inne i hovedhuset.

En natt ble han vekket av et mystisk spetakkel.

– Klokka var sånn to – halv tre om natten, og jeg hørte at det romsterte, ble flyttet på glass og bråket inne på kjøkkenet. Jeg tenkte at det var Bård, for han pleide å stå tidlig opp for å lage kaffe. «Er han oppe allerede?», tenkte jeg. Så gikk jeg inn på kjøkkenet, men der var det ikke et menneske, sier han.

– Jeg gikk og la meg igjen, men fem minutter senere skjedde det samme igjen. Fullt styr inne på kjøkkenet! Jeg vet at det ikke var filmcrewet, så jeg spurte de andre: «Hvem av dere var på kjøkkenet i natt?». Ingen hadde vært der, så det var noen helt andre som hadde vært på besøk på gården.

PÅ «FARMEN»: – Det forundret meg hvor fort jeg ble glad i mange av de andre. Vi ble så nære, sier 63-åringen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Frimurer i 26 år

Om de mystiske opplevelsene har kommet uoppfordret til «Farmen»-deltakeren, har han også bevisst oppsøkt en organisasjon som mange forbinder med myter og mystikk.

Per Georg har tiende og høyeste grad i Den Norske Frimurerorden, en nær 275 år gammel herreklubb som utfører spesielle ritualer bak lukkede dører.

– Vi har åpne lover, åpne registre om hvem som er medlemmer og så videre. Men ikke ritualene. De holder vi hemmelig, sier Per Georg, som meldte seg ut av frimurerlosjen i fjor for å ta en udramatisk pause.

I LIVKJOLE: Per Georg med hvite hansker, ordensbånd, sverd og livkjole – det faste antrekket til møtene i frimurerlosjen. Foto: Privat

63-åringen sier at hensikten med hemmeligholdet rundt ritualene er at en såkalt broder ikke skal vite hva han går til.

I hver av de ti gradene utsettes man for overraskelser som skal føre til at medlemmene får en dypere forståelse av seg selv, og dermed utvikler seg som mennesker, forklarer han.

– Det er ikke noe sjokkartet ved det, men symbolikken kan være sterk, ved bruk av lys og forskjellige symboler.



I BOKHYLLA: Hjemme hos Per Georg står frimurerlitteraturen side om side med bøker om jakt. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Bruker hodeskaller

I boken «Frimurerlosjens hemmeligheter – fortalt fra innsiden» fra 2009, forteller tidligere losjemedlem Roger Karsten Aase om bruk av kister, hodeskaller, svart- og rødmalte rom, og stivpyntede brødre som i tempel-lignende saler peker sverdene sine mot medlemmene som skal tas opp til neste grad – helt uten å ane hva som møter dem under ritualet.

– Det virker ganske morbid og skummelt?

– Jeg ser den. Det skyldes at vi i losjen bruker symboler på det meste. Vi har et øye, for en altseende kristen Gud. Vi har hodeskaller som symboliserer døden, sverd og hvite hansker. Det er bare symbolikk, og er ikke skumlere enn som så. Vi drikker ikke blod og ofrer ikke unger.

Den Norske Frimurerorden er den eneste organisasjonen i Norge som er unntatt fra likestillingsloven. Mennene som utgjør fellesskapet av losjebrødre er ofte samfunnstopper, som prester, dommere og advokater.

UTMELDT: – Jeg forstår at det kan framstå skummelt, i hvert fall hvis du står på utsiden, sier den nå utmeldte frimureren. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

«Farmen»-deltakeren fnyser av påstander om at organisasjonen har en stor innflytelse på samfunnet utenfor losjeveggene.



– Folk tror at vi beskytter hverandre. Det er mange dommere som er frimurere, og enkelte påstår at de blir inhabile. Men hvis en dommer beskytter en broder fordi han er frimurer, så bryter han alle lovene våre. For vi skal ikke ha noe forprioritering av våre egne når det kommer til slike ting. Det moralske aspektet er veldig viktig i frimurerlosjen, mener han.

KUN FOR MENN: – Det passer ikke for damer. Det er en mannfolk-greie, altså, sier Per Georg om at frimurerlosjen er unntatt fra likestillingsloven. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Har holdt på å dø ni ganger

Per Georg lener seg tilbake i den mørkegrå sofaen mellom furuveggene i leiligheten.

– Ikke idiot-erklær meg nå, da, sier han og ler selvironisk av sine mange fortellinger om alt fra møter med det uforklarlige til symbolsterke ritualer.

– Det du forteller vitner jo ikke akkurat om et A4-liv?

– Nei, jeg har opplevd mye. Jeg har også holdt på å dø ni ganger. Jeg ble erklært klinisk død under en operasjon som 18-åring, har holdt på å drukne, holdt på å dø i en eksplosjon. I Forsvaret holdt jeg på å dø to ganger. Under en jakt falt jeg ned et stup på tolv meter, og landet på hodet. Hvordan jeg overlevde det, begriper jeg ikke.

HAR DREPT TUSENVIS AV DYR: Per Georg driver sitt eget firma med jaktreiser, og tar med seg store grupper til land som Polen og Tunisia for å jakte villsvin og hjort. Foto: Privat

Han hevder å ha hatt nær-døden-opplevelser der han har kommet til et lyst og fredfullt sted, for så å returnere til sitt vanlige og jordiske liv.

– Det har nok gjort meg veldig trygg som person. Alle har en selvoppholdelsesdrift, og selvfølgelig har jeg ikke lyst til å dø, men døden skremmer meg ikke. Jeg vet at den ikke er farlig, at det blir som å bli født. Det er noe vi alle sammen må gå igjennom. Det er ikke noe å grue seg til, mener han.

– Men når det skjer, vil du selv komme tilbake som et spøkelse?

– Det spørs vel om jeg ikke kommer til å rusle tilbake igjen, ja. Det kan godt hende. Bare jeg ikke skremmer folk, så går det bra.