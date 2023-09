Derfor ser «Farmen»-deltakeren kjent ut

En av årets «Farmen»-deltakere kan virke kjent for noen av seerne. Han har nemlig en god del TV-erfaring fra før av.

Høstens store gårdseventyr er så vidt i gang, og årets deltakere jobber med å finne seg tilrette i 1923.

I første episode fikk vi se «Team by» og «Team bygd» ankomme på gården på forskjellig vis. Og om en av deltakerne så kjent ut for seerne, er ikke det så rart.

Anders Rydning (37) har nemlig spilt i flere norske spillefilmer og veletablerte TV-serier.

Da TV 2 møtte Anders før han dro inn på «Farmen», fikk han spørsmål om han trodde skuespillererfaringen ville gjøre ham noe nytte inne på gården. Det var han usikker på.

– På «Farmen» må jeg jo være meg selv. Her kan jeg ikke gjemme meg bak et kostyme eller en replikk.



NY SESONG: Anders Rydning er en av 14 deltakere i høstens «Farmen»-sesong. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Vært splitter naken på film

Som nevnt har Anders spilt i flere norske filmer og serier. Han har blant annen en bi-rolle i den siste sesongen av «Exit», i tillegg til serien «Unge lovende» og filmen «Børning 2».

I 2008 var han også deltaker TVNorge-konkurransen «Grease» sammen med «Skal vi danse»-aktuelle Alexandra Joner, hvor deltakerne kjempet om hovedrollene i den populære musikalen



Han hadde også en av hovedrollene i filmen «Pornopung», hvor han spilte med blant annet Herbert Nordrum, som i 2022 var Oscar nominert med filmen «Verdens verste menneske».

HOVEDROLLE: Anders spilte karakteren «Leo» i «Pornopung», sammen med Ole Christoffer Ertvaag (i midten), og Herbert Nordrum (til høyre). Foto: Berit Roald

Filmen «Pornopung», som kom ut i 2013, var nokså banebrytende og skapte flere overskrifter grunnet mye fokus på sex og nakenhet.

Også Rydning er naken i flere av scenen filmen, og løper blant annet naken nedover Oslos gater. Selv om 37-åringen har en nokså imponerende CV når det kommer til skuespill, så er det mer en hobby enn en fulltidsjobb.

– Jeg gjør skuespill når jeg blir spurt på audition og får roller, og det går opp med den vanlige hverdagen. Så det har vært mer en hobby. Jeg skulle gjerne gjort det mer, men jeg har tatt de små jobbene som har kommet. Det har vært en fin kombo.



Skummelt å være seg selv

Som skuespiller er Anders vant til å gjemme seg bak replikker, manus og kostymer. Det at han nå skal være seg selv i et realityprogram, gjør at han er litt ekstra nervøs.

– Jeg må stå i det jeg gjør og sier der inne, og det er nok litt av grunnen til at jeg vil gjøre dette her. Jeg setter meg i en situasjon hvor jeg mister fullstendig kontroll. Men jeg tror det kan være litt sunt, for å se hvordan jeg reagerer og kan lære av det.

Det at 37-åringen er vant til å ha et kamera i fjeset, tror han ikke nødvendigvis vil gi han noe fordel inne på gården.

– Det kan være en fordel, men samtidig er det veldig annerledes. Jeg skal jo være meg selv her. Så nå kan jeg ikke spille en rolle, som er noe av det skumleste – her må jeg være Anders.

