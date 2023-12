Derfor pynter ikke «Farmen»-vinneren til jul: – Deprimerende

Etter å ha levd flere måneder 100 år tilbake i tid på Fredheim gård, skal «Farmen»-vinneren Anders Rydning (37) senke skuldrene og feire jul sammen med familien i barndomshjemmet på Eiksmarka.

I romjulen reiser Rydning-familien til Beitostølen. Han blir værende på fjellet inn i 2024, da han skal feire nyttårsaften med stil sammen med gode og morsomme venner. Men først tar «Farmen»-vinneren seg tid til å svare på TV 2s julespørsmål i spalten «Julesnakk». – Ribbe eller pinnekjøtt? – Jeg er egentlig mest vant til kalkun på julaften, men med nye familiemedlemmer – og fusjonering av tradisjoner – står også pinnekjøtt på menyen iblant. Elsker det! – Hva klarer du deg ikke uten, om du skal ha en riktig god jul? – Julealbumet til Dolly Parton og Kenny Rogers, og kongerøkelse. – Hva er den dyreste julepynten du har? – Jeg hadde noen superfine julekuler fra Nederland som jeg dessverre knuste under flytting, så nå tror jeg det må være et over-eksklusivt juleduftlys som snart har brent ned. Duft er tydeligvis viktig for min julestemning, innser jeg nå.

BRØDRE I JULEGENSERE: Anders og lillebroren Erik, kjent fra podkasten «Popstalgi». Foto: Privat

– Hva synes du om å ha fullt julepyntet hjem allerede i slutten av november/ starten av desember?

– Jeg syns det er superkoselig. Førjulen er den absolutt beste tiden, så jeg elsker når folk tar den helt ut og maksimerer den tiden. Jeg er ikke veldig god på pynting selv, fordi jeg syns det er så deprimerende å ta ned julepynt. Derfor nyter jeg av andres pynte-engasjement istedenfor.

– Hvilken person gir deg aller mest julestemning?

– Farmor ga meg alltid ekstremt julestemning, hver dag, året rundt. Hun lever dessverre ikke lenger, men vi har hennes helt unike pepperkakeoppskrift som vi prøver å kopiere hvert år – med vekslende hell. Så vi får litt av stemningen hennes via dem.

– Hva er den verste julegaven du har fått?

– Magesjau og halsbetennelse dagen etter julaften, men jeg fant aldri «til/fra» – kortet så vet ikke hvem den var fra.

TIL FJELLS: I romjulen reiser Anders Rydning til fjellet, og reiser ikke hjem til Oslo før i 2024. Foto: Privat

– Hva tenker du om det økonomiske presset mange kjenner på i forbindelse med julegaver?

– Jeg syns det er utrolig viktig å ha fokus på at julen ikke handler om de dyreste gavene og den flotteste maten. Det er så mange måter å skape en fantastisk julefeiring uten alt kjøpepresset. I tillegg er det en tid der vi blir minnet på viktigheten av å se hverandre og strekke ut en hjelpende hånd, fra de som kan til de som trenger det. Den mentaliteten syns jeg vi skal dra med oss videre inn i det neste året. Det er mange som kjenner på den nye hverdagen og som sliter med å få endene til å møtes. Da er det ekstremt viktig å bidra der man kan og senke forventningspresset litt.

– Er det innafor å lyve til barna om nissens eksistens?

– Jeg velger selv fortsatt å tro at nissen eksisterer, fordi det minner meg om barndommen og den bekymringsløse tilværelsen det var. Derfor syns jeg at det er helt innafor å spille med på nissemagien med barna. Vi trenger alle å drømme oss litt bort iblant. For barn å drømme seg bort i nisseverdenen, mener jeg bare er godt for fantasien deres. Så er det jo like gøy hvert år når en eller annen «random» nabo eller onkel tar på seg nissemasken og kjører på med ny dialekt for å forvirre både voksne og barn, med vekslende hell.

HAPPY NEW YEAR: Nyttårsaften skal «Farmen»-vinner tilbringe med gode venner på fjellet. Foto: Privat

– Hva er den rareste/mest spesielle julen du har hatt?

– Den rareste, men også en av de mest minneverdige, var da familien feiret julaften på en restaurant i Miami. Alle var blitt solbrente, så vi fikk inn den fine røde julefargen. Ellers var det lite av den tradisjonelle julestemningen å finne, blant bikinier og paraplydrinker.

– Hva er din mest unike juletradisjon?

– Sammen med acapellagruppen min, «The Monday People», har vi en tradisjon med å synge julen inn i bakgården der jeg bor. Grana blir tent mens folk står på balkonger og i vinduskarmen og hører på. Vi har også satt opp julekonserter nesten hvert år som alltid er en av mine favorittaktiviteter frem mot jul.

FIN TRADISJON: «The Monday People» avholder sin tradisjonsrike bakgårdskonsert. Foto: Privat

– Hva er det viktigste du har lært i år?

– 2023 har vært et helt utrolig år, jeg har lært så mye. Men skal jeg trekke frem en ting, så er det: «Du kommer langt med å stole på gode relasjoner, følge magefølelsen og ta sjanser. Ting løser seg». Så har jeg også lært meg å dressere en minigris, da, og det hadde jeg ikke trodd i starten av dette året.

– Hva ønsker du deg til jul?

– Jeg har ikke så mange fysiske ønsker. Jeg er så takknemlig for alt som har skjedd i år. Hvis mulig, så ønsker jeg bare at jeg skal få fortsette å surfe på denne bølgen og se hvor den tar meg. Flere mennesker fortjener å få kjenne på den overveldende mengden kjærlighet jeg har kjent på etter «Farmen». Det varmer så utrolig mye, og det er så mange folk som fortjener det like mye som meg. Så jeg avslutter med et ønske om å få lov til å si TUSEN TAKK til alle sammen.