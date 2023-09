Derfor har Niklas Baarli kuttet ut alkoholen

– Svaret er ja. Jeg har sluttet å drikke alkohol.



Dette sier Baarli i den helt nye TV 2-podkasten «Realitysjekk», hvor det ukentlig er gjester som er aktuelle i TV-verden.

Ballong i magen

«Farmen»-programleder Niklas Baarli (34) benytter seg av Allurion gastrisk ballong for å gå ned i vekt.

– Alkohol og denne ballongen er ikke så gode venner. Så nå har jeg vært edru i flere uker, avslører han i den nevnte podkasten.



Behandlingen går ut på å svelge en kapsel som inneholder en komprimert ballong. Kapselen er knyttet til et tynt kateter, og når kapselen er svelget og ligger i magesekken, fylles ballongen med en halv liter vann, og kateteret føres ut.

Ballongens hensikt er at den skal få personen til å føle seg mett. Etter fire måneder skal den sprekke av seg selv, og føres ut av kroppen sammen med avføringen.

KJENT FJES: Niklas Baarli er kjent fra en rekke TV- og radioprogrammer. Foto: Tore Martin Solheim/TV 2

– Tidlig dødsdom



Baarli har lyst til å svare ja på at han skal slutte med alkohol på permanent basis, men tror nok han vil drikke øl igjen når ballongen er ute. En av årsakene er at øl, i hans egne ord, er «et slags sosialt glidemiddel».

Han ser dog store fordeler ved å ha en hvit periode i livet sitt.

– Det føles veldig bra å ikke drikke. Det må jeg ærlig innrømme. Kroppen er friskere. Jeg står opp klokken fem hver morgen for å lage «Frokostshowet» på P5, så det å ikke våkne opp og føle at man har blitt påkjørt av en buss – det er jo litt deilig.

– Jeg spiser usunt og lever usunt generelt, så det å på en måte legge alkohol på toppen – det er jo en slags tidlig dødsdom. Jeg har jo på en måte gått mot lyset i 34 år – jeg har gått i et relativt bra tempo. Jeg har gått i Grete Waitz-tempo mot lyset. Det er greit å bremse lite grann, og ta av seg joggeskoene. Jeg kan ta på tøflene mot lyset i stedet, sier den morsomme østfoldingen spøkefullt.

TV 2 har tidligere skrevet at enkelte eksperter fraråder å bruke en slik ballong som slankemetode.



Gått ned elleve kilo

Baarli har nå hatt ballongen i magen i noen uker, og har lagt merke til en endring.

– Nå har jeg hatt ballongen i fire og en halv uke, og foreløpig så er jeg vel ned elleve kilo.

Dette er for øvrig samme antall kilo han mistet da han prøvde «ett måltid om dagen»-dietten.

Han mistet også elleve kilo da han var deltaker i «Farmen kjendis» og jobbet på gård i seks uker.

Ønsket å bruke «trendmedisinen»

I disse dager er det en annen slankemetode som det snakkes langt mer om, nemlig sprøytene Wegovy, Ozempic og Saxenda. Medisinene, som egentlig ble laget for å diabetespasienter, bidrar til å dempe søtsug og matlyst.

I Norge har etterspørselen etter Ozempic skutt i været. I første halvdel av 2023 økte salget med 69 prosent, ifølge tall fra Apotekerforeningen.



Baarli sier at han ønsket å bruke disse sprøytene i stedet for en ballong, men fikk nei fra legen.

– Nei, jeg får ikke slankesprøyter hos legen, for jeg er ikke for feit. Det er sånn: «Du må spise seg enda tjukkere før vi begynner å hjelpe deg». Det er en helt idiotisk tanke man har her i landet, men sånn er det. Så da ble det altså å ta en sånn der slankeballong gjennom det private, da.

GLADGUTT: Niklas Baarli har blitt en populær TV-skikkelse. Han kjennetegnes av sitt gode humør og smittsomme latter. Foto: Tore Martin Solheim/TV 2

Det bør nevnes at det er knyttet en rekke bivirkninger til diabetessprøytene, som kvalme og skjelvinger. Antall rapporterte alvorlige bivirkninger øker også til lands. Leger har sagt at dette absolutt ikke er en mirakelkur, og at den gjennomsnittlige vektreduksjonen ved å bruke medikamentene «kun» er på fem prosent.



Baarli, som er en selverklært diettkonge, syns ikke det er sårt å snakke om vekt. Han sier med glimt i øyet at han har prøvd alle slankemetoder – med unntak av trening.

– Jeg synes på en måte ikke at min fedme er noe sår, fordi jeg har ikke så dårlig selvtillit på det. Men hvis jeg hadde hatt det, så hadde det nok vært sårt. Jeg er ganske trygg på at jeg er tjukk fordi jeg spiser og drikker mye, og det er jo et valg jeg har valgt selv, ler han hjertelig.

Han forklarer også at vekten hans får oppmerksomhet i castingbyråer.

– «16 ukers helvete» har fornærmet meg to ganger og spurt om jeg har lyst å være med der. Det er ikke et kompliment. «Det er litt som å si: «Hei, jeg heter Kari Jaquesson og lurte på om vi skal starte opp «Tjukkholmen» Vil du være med? Nei, ikke som programleder – som deltaker!». Det er jo samme opplegg. Nei, jeg vil ikke løpe opp Holmenkollen mens jeg spyr og griner med Martin Johnsrud Sundby som skriker på siden, sier han lattermildt.

I podkasten «Realitysjekk» snakker også Baarli om hvordan den nye Farmen-sesongen blir. Podkasten høres gratis på alle steder du kan lytte til podkaster.

Denne artikkelen er skrevet av journalister i TV 2. Niklas Baarli er også ansatt i denne bedriften. TV 2s journalister jobber uavhengig av dette.