Deltakerne fikk hakeslepp av tvist: – Min største frykt ble bekreftet

Mandag ble den siste kampen gjennomført på Torpet.

Det betød slutten på denne sesongen, og tre deltakere kunne komme inn på Li gård. Dette visste derimot ikke Farmen-deltakerne om.

Vanligvis skulle Torpet ta slutt tidligere i sesongen, men på grunn av en ny tvist fikk deltakerne en ny sjanse på husmannsplassen.

Flere ble derfor sjokkerte da Benjamin Lien (32), Tore Haraldset (62) og Hashar Aziz (34) ankom gården denne uken. Dette skjedde etter en nervepirrende Torpet-finale.

FRA TORPET TIL FARMEN: Det var Hashar Aziz, Benjamin Lien og Tore Haraldset som sikret seg en plass på Li gård etter den siste kampen på Torpet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Tok det tungt

Hanne Mathea Friis (22) forteller at det allerede var en etablert vennegjeng på gården. De kalte seg selv «Bente og de fem barna», som en referanse til de fem deltakerne i 20-årene.

– Vi var jo en så fin gjeng med utrolig fin stemning. Men vi tenkte at det ikke var mulig at det bare var oss seks igjen, sier Hanne til TV 2.

TATT PÅ SENGA: Hanne Mathea Friis fikk sjokk da hun skjønte at Torpet del to var et faktum. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Deltaker Lasse Fredheim (26) forteller at han akkurat hadde lagt fra seg tanken om at Torpet 2 skulle komme. Mistanken ble derimot bekreftet kort tid senere, og spillet ble snudd på hodet.

– Jeg skjønte raskt hva som var på ferdet, da jeg så bilen komme ut av tunet. Min største frykt ble bekreftet da Hashar kom ut, sier Lasse til TV 2.

Han legger til at han synes det var tungt da tre nye og sterke konkurrenter kom inn i spillet igjen. Hanne forteller at hun ble sjokkert, og kjente på blandede følelser rundt ankomsten.

TVIST: Farmen-deltakerne ble overrasket over Torpet-tvisten. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Trykket stemning

Bakgrunnen for den sterke reaksjonen skyldtes at det var tre menn som kom inn på gården. Det fikk Lasse til å frykte for plassen til ham og Henrik Eijsink (26).

I tillegg var det sterke følelser som satt igjen fra da Hashar røk ut av Farmen.

– I uke syv og åtte var det trykket stemning på gården, delvis på grunn av Hashars humør. Hele gruppa fikk lettere skuldre og humør etter tvekampen, da han røk ut. Den glansen varte bare én dag før vi fikk tre nye inn igjen, sier Lasse.

Hashar sier seg enig i at det var dårlig stemning både før og etter Torpet-besøket. Han mener dog at dette stammer fra at hans ord ble tatt ut av kontekst i de tidligere ukene. Hashar merket at deltakerne ble overrasket da de så ham igjen.

– Jeg tror at det var ganske bittersøtt, og at de ikke hadde venta den. Jeg så det på ansiktsuttrykkene deres, sier han til TV 2.

Lasse påpeker at han har forståelse for Hashar, Tore og Benjamin. Han hadde selv et opphold på Torpet, og ønsket at de skulle få en fin inngang – men legger likevel til:

– Selv om jeg ikke ønsket de en finaleplass.

«Hemmelig» avtale

Gruppen, bestående av Lasse, Hanne, Henrik, Bente Rabba (54), Andrea Marie Rosli (24) og Ivana Miric (28), inngikk en avtale der de skulle få hverandre inn i finalen. Utfordrerne skulle ut.

– Vi ble enige om at de skulle velges til førstekjempe i uke ni og ti. Så lenge vi holder avtalen, så betyr det finaleplass på jentene, sier Lasse.

Avtalen kom ikke som et sjokk på Benjamin.

– Det var ikke vanskelig å skjønne. Vi var jo med på et spill. Det var ikke det gøyeste for min del selvfølgelig, men jeg hadde hatt tilsvarende taktikk, jeg òg. Jeg kunne ikke klandre dem, sier han.

Torpet-utfordreren Tore synes at han ble godt tatt imot av deltakerne, men at han merket på konkurransen. 62-åringen bestemte seg derfor for å fokusere på å være seg selv, for å komme lengst i spillet.

– De hadde jo bestemt at utfordrerne skulle ut så fort som mulig. Det merket jeg godt, sier Tore til TV 2.

– Jeg ville jo at jeg skulle bli godt likt, og det var det som var fokuset mitt. Jeg skal ikke komme inn her og lage krøll, det hadde jeg bestemt meg for. Var du utfordrer, skulle du gå litt stille inn døra.

UTFORDRER: Tore Haraldset kom inn på Torpet som utfordrer og kjempet seg seg inn på Farmen-gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Det er jo vondt

Det var ikke bare gode følelser involvert for Hashar da han ankom Li gård. Opptil et døgn etter at Torpet-trioen dro inn på Farmen, ønsket han ikke å være der.

– Jeg angret i etterkant på at jeg ikke ga opp plassen min for Vilde, sier han.

Stemningen på gården og det sosiale samspillet gjorde ham derfor innesluttet. I tillegg ble han påvirket av lite tilgang på mat. Han var ikke seg selv, forteller han. Det var derimot noen deltakere som betydde ekstra mye for ham.

– Bente har vært min støttespiller. Hun er en varm og raus person, sier 34-åringen.

STØTTESPILLER: Bente Rabba har vært en viktig støttespiller for Hashar Aziz. Foto: Anton Soggiu/TV 2

På dette tidspunktet var Bente storbonde og kjente på et ekstra ansvar for å ta utfordrerne godt imot. Hun hadde et godt forhold til både Benjamin og Hashar fra før, og det var derfor et vanskelig valg å ville ha dem ut.

– Det er klart det er vanskelig å velge en du bryr deg om. Men jeg kunne ikke gå ut fra den avtalen. Det er jo vondt, sier Bente til TV 2.

– Jeg synes det var ekstra vanskelig og leit overfor Hashar. Det var krevende dager for alle, med tung energi. Jeg har et godt forhold til Hashar og var veldig glad for at han var der, legger hun til.

