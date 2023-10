Deltakere trakk seg i sinne: – Psykisk påkjenning

TRAKK SEG: Etter at taperlaget fra ukens konkurranser hadde forlatt gården, valgte to av deltakerne å trekke seg. Foto: Farmen/TV 2

Etter en intens uke med flere konkurranser på «Farmen»-gården, valgte to deltakere å trekke seg. (OBS! Denne saken avslører hvilket lag som taper søndagens konkurranser).

Deltakerne i både «Farmen» og «Torpet» har vært gjennom en tøff uke med flere konkurranser.

Det har vært fire lag som har konkurrert mot hverandre, inkludert ett «Torpet»-lag bestående av Arvid Mæland, Erika Ellingsen og Kornelia Kløv.

Det gikk ikke helt veien for laget, og deltakerne måtte reise tilbake på småbruket. Da valgte to av deltakerne å trekke seg umiddelbart.

Hadde vært demotivert

Mandag fikk deltakerne en gledelig beskjed, som fikk fram en vill jubel i dem. De skulle tilbake til «Farmen» for å kjempe.

– Da vi skulle tilbake til Fredheim, så følte nok både jeg, Kornelia og Maria på at det endelig var slutt på dette «Torpet»-dritet. Jeg følte aldri at jeg hadde vært hjemme på «Torpet», og jeg savnet gjengen på «Farmen», forteller Erika.

Hun ble derfor veldig glad for å høre beskjeden. Erika følte at hun skulle tilbake der hun skulle være.

«Farmen»-eventyret skulle derimot ikke vare lenge for «Torpet»-gjengen.

– Jeg ble egentlig lettet da beslutningen om å dra fra «Farmen» ble tatt for meg, for jeg var demotivert og slet med å finne min plass igjen på Fredheim.

Dersom laget hadde vunnet, hadde hun innstillingen med å gå inn på gården med hodet hevet og finne gleden igjen med å være på «Farmen» med dyrene og menneskene.

– Men sånn ble det ikke, og det går fint.

TAPTE: Team-Torpet tapte den siste konkurransen, og mistet derfor også plassen sin på gården Foto: Farmen/TV 2

Meldte seg ikke på «Torpet»

Med det måtte dermed Arvid, Kornelia og Erika reise tilbake til småbruket. Det betydde slutten for reisen til jentene.

Begge valgte nemlig å trekke seg umiddelbart etter å ha fått beskjeden om at de må forlate Fredheim gård.

– Jeg har meldt meg på «Farmen», jeg har ikke meldt meg på «Torpet». Det jeg har meldt meg på er opplevelsen hvor du er blant flere folk og masse dyr på en gård som er superidyllisk og har de fasiliteten jeg setter pris på: Sjøen, fiske, dyr og gårdsdrift, forteller Erika.

Det mente hun ikke var «Torpet».

– Det var et dystert sted. Du er med færre personer. Nå hadde det dessuten blitt kun meg og Arvid. Det hadde sikkert vært spennende, men det er ikke det jeg har meldt meg på.

Hun forteller at hun trolig ikke hadde klart å holde ut der lenge. De få dagene hun hadde på «Torpet» var nok for henne.

– Du ser ikke lenger poenget med tilstedeværelsen der du er. Det blir fort veldig ensomt og tiden går ekstremt sakte. Så da har jeg finere ting å ta meg til hjemme.

– Psykisk påkjenning

Av «Torpet»-trioen var det Kornelia som hadde vært på småbruket lengst. Hun hadde vært der i to og en halv uke.

– Det er en stor psykisk påkjenning å være der, Man vet ikke hva som skjer, det er mye tvister og man ser mennesker komme og gå hele tiden.

FERDIG: Kornelia forteller at hun var ferdig med Farmen da laget hennes tapte konkurransen. Foto: Farmen/TV 2

Da gjengen fikk beskjed om at de skulle reise inn på Fredheim gård, så var det som musikk i Kornelias ører. Ifølge henne var det flere som vurderte å trekke seg, og flere som faktisk gjorde det. Det gjorde at hun ville bli enda mer. Så kom knekken.

– Jeg fikk en motivasjonsknekk noen dager før, men jeg valgte å stå i det. Det var veldig deilig å vite at jeg skulle dra inn på gården igjen og møte de andre.

Kornelia påpeker at hun var fornøyd med det hun hadde oppnådd på sitt første «Torpet»-eventyr.

– Jeg ville gi meg på topp, ikke bli helt nedbrutt og ikke risikere å ødelegge den fine inntrykket jeg satt meg.

Tror dette gikk galt

«Torpet»-laget var ikke langt unna å vinne de to av konkurransene, men det gikk likevel ikke veien for dem til slutt.

– Det som gikk galt her var rett og slett at vi møtte et lag som hadde bedre ferdigheter på noe der vi var ganske dårlige.

– Vi tapte som et lag. Vi tar det fint og vi lar oss ikke bli dratt ned i søla. Vi er veldig glade på det andre lagets vegne, og jeg unner så absolutt det andre laget den seieren her.

Hun påpeker at «Torpet» er et fint sted, men at det krever å være der lenge.

– Jeg kjenner at jeg er fornøyd, avslutter hun.

Se «Torpet» mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Play. «Farmen» ser du tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.