Dan-Håvard Johnsen får støtte fra egen partileder etter hetsen: – Prøv det selv

Senterpartiet-ordfører og politiker Dan-Håvard Johnsen (56) er en av årets Farmen-deltakere som spesielt har utmerket seg. Inne på gården ble han godt likt av noen – ikke like mye av andre.

Det samme gjelder Farmen-seerne. De har delte meninger om Lyngen-ordførerens opptreden på gården.

At noen ser ut til å mislike oppførselen hans i det populære reality-programmet gjør likevel ikke at 56-åringen mister nattesøvnen. Han er sikker på seg selv, og sine verdier.

Nå får han også støtte fra sin øverst sjef – finansminister Trygve Slagsvold Vedum (43).

Se intervjuet med Johnsen og Vedum i videoen under.

Dan-Håvard får støtte fra finansminsteren: – Vær litt romslig

Har mottatt flere «frierbrev»

Når TV 2 møter Johnsen utenfor TV 2s Oslo-konto, er det en blid ordfører med fast håndtrykk som møter oss. Praten sitter like løst som det gjorde på Farmen.

Når vi vandrer mot Stortinget, forteller Johnsen flere historier fra både før og etter Farmen. Blant annet historien om hvordan han mistet førerkortet etter han kom hjem fra Farmen – med konen i passasjersetet.

– Jeg lever jo et forholdsvis hektisk liv, og det har ikke blitt mindre hektisk etter Farmen – det kan jeg love deg. Men det har blitt litt mer pulserende i tillegg. Det har vært andre ting enn jeg har vært vant til å håndtere, og det er 24/7. I tillegg må jeg bli kjørt overalt! forteller ordføreren, og sier at han er svært takknemlig for konas tålmodighet.

Selv om ordføreren har god medietrening etter flere år i politikken, har Farmen bydd på en annen type oppmerksomhet.

– Omfanget overrasker meg, faktisk. Det er utrolig spesielt, og litt rart. Jeg er jo en mann som nærmer seg 60, og har fått en rekke henvendelser fra folk som ønsker å komme i kontakt med meg. Og av begge kjønn, for å si det sånn, sier Senterparti-politikeren og smiler.

Dette var noe Johnsen ikke hadde forventet.

– Det er jo folk som sender telefonnummeret og sier det er bare å ringe.

– Hva tenker din kone om det?

– Nei, hun syns jo ikke noe om det, men vi ler jo litt av det. Særlig når det kommer fra menn, for jeg er jo godt gift med kona, for å si det sånn. Når mannfolk sender melding og er ganske tydelige på at de er ute etter noe, da syns vi det er litt morsomt, sier han med et smil og legger til at han synes det er hyggelig.

Frykter konsekvenser for unge politikere

Kollegaene hans i Senterpartiet har også fått med seg reality-debuten.

– De har sett på det! Og jeg får stort sett gode tilbakemeldinger, i alle fall «face-to-face». Du må dypt inn i kommentarfeltet for å finne «haters». Eller, det kommer en del på telefon også. Men mine politiske kolleger syns det er kult, og tøft at jeg tør.

Det er ikke kun positive tilbakemeldinger ordføreren har fått etter gårdslivet i 1922. Noen tilbakemeldinger har vært saklige, og andre ikke. Personlig bryr han seg ikke noe om det, men for familien har det vært vanskeligere å takle.

– Det er helt klart verst for de som er rundt meg. Jeg står trygt med meg selv, og med det nettverket jeg har rundt meg. Så for meg er det uproblematisk.

At personer på TV får både ris og ros, spesielt i sosiale medier, er ikke et nytt fenomen. Men konsekvensene av dette tenker Johnsen er klare – spesielt for unge som ønsker seg inn i politikken.

– Det er ikke bare lett å stikke seg frem i Norge i dag. Konsekvensene på sikt er jo at folk ikke orker å engasjere seg, for eksempel i politikken. Der er du jo tydelig, og må av og til fronte harde meninger som folk er uenig i.

Johnsen mener vi har tapt som samfunn om vi ikke tillater folk å kunne ytre seg, og å gjøre feil.

– Vi ønsker jo at unge folk skal engasjere seg i politikken. Gjerne ha noen dristige uttalelser, og litt dumme uttalelser i tillegg, for å bryne seg og lære om vervet de er på vei inn i. Men samfunnet er ikke særlig åpen for det. De klinker ganske hardt til om du sier noe som ikke flyter med strømmen, mener ordføreren.

Usikker på egen politisk fremtid

Selv om Johnsen er både rutinert og veletablert i politikken, er han ikke like sikker på om han ønsker å stille til neste års kommunevalg. Dette begynte han å tenke på allerede før Farmen.

– Da jeg dro inn på Farmen, hadde jeg begynt en prosess med å tenke på om jeg skulle ta fire år til. Da har jeg vært ordfører i åtte år. Jeg har vel i løpet av denne tiden begynt å helle mer mot at jeg kanskje ikke stiller til valg.

Selv om Johnsen har trivdes i ordførerrollen, innrømmer han det har tatt mye av tiden hans. Dette har særlig gått ut over familien.

– Det er veldig altoppslukende, og du løper i det hamsterhjulet hele tiden. Alle rundt deg må ta hensyn til deg, og sette sine prosjekt på vent. Nå har kona virkelig tatt hensyn, vært «ordførerfrue» i snart åtte år, og måtte ha gjort en hel del prioriteringer i forhold til meg. Så kanskje det er hennes tid til å skinne litt nå.

Før 56-åringen meldte seg på Farmen stilte han seg selv spørsmålet om han ønsket å fortsette i ordførervervet. Hadde han vært innstilt på fire nye år, er det ikke sikkert han hadde takket ja til reality-deltakelsen.

– Det kunne slått begge veier. Jeg tror ikke det hadde skapt voldsomt med stemmer. Men det kan jo hende at jeg begynner i fylkespolitikken nå. Da får vi teste om denne Farmen-deltakelsen har noe å si der. Det hjelper i hvert fall å være kjent, sier han og ler.

FÅR STØTTE: Dan-Håvard Johnsen får støtte av partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum etter kritikken for Farmen-deltakelsen. Foto: Tommy Storhaug/TV 2

Får støtte av Vedum

Selv om Johnsen er med på Farmen som privatperson, innebærer hans politisk verv at han alltid vil representere Senterpartiet – uansett hvilken situasjon han står i.

Flere av hans kolleger i partiet har vært positive til deltakelsen. Det er også hans øverste sjef, og Norges finansminister, Trygve Slagsvold Vedum.

Vedum er nemlig svært begeistret over å se en av hans egne partimedlemmer i det populære programmet.

– Jeg syns det er veldig bra. Også har han tydelig tale. Det er litt frimodig, sier finansministeren til TV 2 da vi møter han utenfor Stortinget.

– Det er litt på nordnorsk vis. Jeg er jo ute å reiser ganske mye, og for alle som ikke har vært i Nord-Norge, så er folkene noe av det herligste der. Noen kan si det er slitsomt, men jeg syns det er noe av det artigste, konstaterer partilederen.

Vedum hadde selv ikke fått med seg at en av hans egne ordførere skulle være med i programmet. Han ble tipset av en av sine andre kollegaer i regjeringen – landbruks- og matminister Sandra Borch (34).

– Jeg tror det var Sandra som sa det. Hun har jo vært med på et lignende program selv. Eller, Skal vi danse er kanskje ikke helt det samme da – men hyggelig, begge deler.

Finansministeren med en klar oppfordring

At Johnsen har fått hard medfart i sosiale medier tenker Vedum er å vente. Han mener derimot at vi som samfunn har et klart forbedringspotensial.

– Jeg syns at folk skal være litt romslig. Farmen er et utrolig slitsomt konsept. Du blir plassert helt utenfor hverdagen din, du får ingen hjelpemidler, du er helt frakoblet. Du lever sammen med folk som ofte er satt sammen for å lage ulike spenninger. Så vær litt romslig med dem som er der.

Han har også en klar oppfordring til kritikerne der ute:

– Prøv selv! Det er ganske krevende hvis du skal lage all mat, ikke har noen hjelpemidler, og skal være sammen med folk du ikke har noe til felles med. Da blir det litt gnisninger. Det er også en TV-produksjon som vil skape god TV.

Når Vedum får spørsmålet om han kunne tenke seg å være med på Farmen selv, er også tilbakemeldingen klar:

– Nei, svarer finansministeren og ler med sin velkjente latter.

– Jeg vil heller forsøke bondelivet i det virkelige livet, jeg!