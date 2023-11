Da Kathrine var elleve, endret livet seg for alltid

– Hverdagen min? Ja, den går jo faen i ett.

Glosene kommer på klingende finnmarksdialekt fra Kathrine Jakobsen (41), som småløper fra stuen og inn på kjøkkenet for å hente kaffe.

Rundt halsen henger fortsatt nøkkelkortet fra jobben som hovedtillitsvalgt i Alta kommune.

Hverdagen kom tilbake på et blunk etter at «Farmen»-innspillingen på Sørlandet ble avsluttet tidligere i høst.

Kalenderen er igjen full av møter om lønnsforhandlinger – og oppgjør med tapt tid med sine fem barn her oppe i nord.

– Er det noe jeg har tatt med meg fra «Farmen», så er det å prioritere tiden min bedre. Å ikke være tilgjengelig hele tiden. For hvis ungene kommer, kan jeg ofte si: «Vent litt. Jeg må bare svare her».

– Man kjører seg fort fast i et mønster der alt går i «100 og helvete». Nå skal jeg bli flinkere, sier hun og setter seg ned i den lysegrå sofaen.

Livet har sjeldent stått stille for Kathrine.

Hun har oppdratt barna Sondre (25), Nathalie (21), Emil (19), Thalina (8) og Mina (7) – og har jobbet som alt fra begravelsesagent, snekker og butikkmedarbeider til hotell-, barnehage- og skoleansatt.



At hun til tider nærmest har druknet seg selv i jobb, skyldes ikke bare skyhøy arbeidsmoral.

En sprengt kalender har også vært en slags flukt fra en vond og traumatisk hendelse i barndommen.

Det skal vi komme tilbake til.

FEMBARNSMOR: – Jeg er ikke den som kan kjøpe hverken gull og grønne skoger til ungene mine, men de vet at de har meg alltid, og jeg hjelper alltid med alt jeg kan. Sånn har det alltid vært, sier Kathrine. Foto: Vegard Stien / TV 2

Eneste elev i klassen

Utenfor vinduet på Elvebakken i Alta, laver snøen ned og legger seg som et hvitt teppe over landskapet.

Cirka halvannen time med bil og ferge nordover i landet, ligger det lille stedet Korsfjord. Det var her Kathrine vokste opp, etter at hennes foreldre flyttet hit for å jobbe som lærere på slutten av 1970-tallet.

– Jeg har hatt verdens beste oppvekst. 20 meter ned fra huset vårt, så var du i fjæresteinene. 20 meter andre veien, så var du på fjellet.

– Jeg lekte med naboen, og vi var alltid i lag. Mamma og pappa har virkelig vært trygge. De hadde tydelige rammer og regler, men med veldig, veldig mye omsorg, forklarer hun.

Fra første til sjetteklasse var Kathrine den eneste eleven i sin klasse, og de få barna på Korsfjord skole ble satt sammen i grupper på tvers av alder.

Det lokale fotballaget besto av både jenter og gutter – alle som måtte til for å i det hele tatt klare å danne et stort nok lag.

– Det er både fordeler og ulemper med å vokse opp i et så lite samfunn. Det var helt forferdelig å være lærerunge i Flekkan.

Gjorde jeg det bra på skolen, var det kommentarer som: «Ja, det er ikke rart at du får gode karakterer fra moren eller faren din», sier hun.

– Mobbingen, eller tergingen, førte til at jeg ble litt trassig. Jeg vil ikke at foreldrene mine skulle hjelpe meg, men skulle liksom klare alt selv.

TRYGG OPPVEKST: Kathrine ser tilbake på en trygg og god oppvekst hjemme i Korsfjord. Foto: Privat

Kathrine beskriver seg selv som en som alltid har vært vill av seg. Om hun fikk høre: «Det må du ikke gjøre», tenkte hun raskt: «Hvorfor kan man ikke gjøre det? Det må jeg prøve».

Samtidig var hun veldig sosial, pratet med alle, og ble et svært tillitsfullt barn etter å ha vokst opp med stødige foreldre i et lokalsamfunn der de voksne hadde god tid til å se hvert enkelt barn.

– Når jeg ser tilbake på det nå, så tenker jeg: «Herregud, vi visste jo ikke hva vi hadde». Nå ser jeg hvor privilegert jeg har vært.

– Som at jeg kunne ha en-til-en-undervisning. Uansett hva du lurte på, så hadde du en lærer som kunne komme og sitte med deg, og forklare alt sånn at man skjønte det.

Selv om Kathrine av og til følte at Korsfjord kunne bli i minste laget, fikk hun også oppleve den store verden der ute.

Hver sommer reiste hun med moren, faren og storebroren til sørligere strøk.

Opplevde marerittet

Men for den tillitsfulle jenta fra nord, endret alt seg da hun som elleveåring møtte en voksenperson som skulle komme til å bryte tilliten på verst tenkelige måte.

– Da vi var i Syden den sommeren jeg var elleve, ble jeg misbrukt av en voksen mann som jobbet i restauranten på hotellet der vi bodde, sier hun stille.

Kathrine hadde vært ute og badet hele dagen, og gledet seg til å møte opp i restauranten – til avtalt klokkeslett – for å hjelpe mannen med å brette servietter før kveldens store inntog av middagsgjester.

– For elleveårige meg, var det en veldig stor greie. Jeg skulle få så mye is jeg klarte å spise. De hadde en isbuffé som jeg bare elsket, minnes hun.

– Plutselig måtte jeg gå for å rekke avtalen. Jeg hadde bare tørket meg raskt, tatt av meg badedrakten og skiftet til en singlet og en shorts. Men jeg hadde ikke rukket å ta truse på …

VILL OG TILLITSFULL: Som barn var Kathrine vant til trygge voksne, hun var sosial og beskriver seg selv også som litt vill. Foto: Privat

Overgrepet skal ha startet ute i restauranten før mannen fortsatte voldtekten inne på et toalett.

– Det satt veldig i meg at: «Ok, men det var kanskje min skyld, da?», for jeg hadde jo ikke hatt truse på. Og jeg sa jo ikke nei. Men det var jo rett og slett fordi jeg ikke turte …

Hun tar en pause.

– Det er rart hvordan man kan lage seg opp sin egen forklaring om at du selv har skylden.

– Alt i deg sier at: «Det her er galt».

– Men så finner du en måte, inni deg selv, for å kanskje prøve å finne en forklaring eller en unnskyldning.

– Som barn tenkte jeg at en voksenperson visste forskjellen på rett og galt, og at det derfor var jeg som måtte ha gjort noe galt. For han som voksen måtte jo vite bedre.

Den umiddelbare skyldfølelsen og skammen som skylte over henne, gjorde at Kathrine gikk tilbake til foreldrene sine uten å si ett ord om det grusomme som hadde skjedd.

Slik fortsatte det da hun kom hjem til Finnmark.

Ingen fikk vite om Kathrines traumatiske opplevelse. Herfra og ut var ikke Kathrine lenger den samme tillitsfulle bygdejenta.

Destruktiv oppførsel

Da hun som 15-åring flyttet fra Korsfjord til Alta for å gå på skole, begynte hun å teste ut grenser i en selvdestruktiv, nedadgående spiral.

– Jeg slet veldig mye med det som hadde skjedd, og det førte til en veldig destruktiv oppførsel.

– For jeg følte at: «OK, det er sånn jeg skal være. Er det er den personen jeg er?».

– At det faktisk var helt greit at andre bare valset over meg eller gjorde det de vil med meg, ikke sant? Fordi jeg følte ikke at jeg var verdt noe.

Kathrine sier at hun flyktet inn i et utagerende liv for å slippe å tenke på traumet hun hadde vært utsatt for.

– Det jeg hadde opplevd da jeg var elleve, var det verste som kunne skje meg. Jeg var på en evig jakt etter bare å gi meg selv en annen følelse som gjorde at jeg følte meg enda verre.

– Jeg ødela og saboterte ting for meg selv, for da kunne si at det var det verste jeg hadde opplevd, og ikke det som skjedde den sommeren jeg var elleve.

KOS: Sønnen Emil (19) gir mamma Kathrine en god klem. Da hun kom hjem fra «Farmen», sto han og resten av familien og ønsket henne velkommen hjem. Foto: Vegard Stien / TV 2

Mamma som 16-åring

Året etter at Kathrine hadde fylt 16, ble hun mamma for første gang. Sammen med sønnen Sondre, flyttet hun hjem til foreldrene sine i Korsfjord.

– Herregud, det var jo gørrtidlig! Men det var liksom verdens mest naturlige ting allikevel. Abort var ikke et alternativ, jeg tenkte ikke på det engang, men det var jo veldig skummelt å bli mamma som 16-åring, det var det.

– Hva sa foreldrene dine da du fortalte dem at du var gravid?

– De har alltid vært verdens mest støttende. Mamma knakk nakken da vi var små, og hadde det ikke vært for det så hadde nok de også fått flere barn.

DAGLIG KAMP: – I dag tenker jeg på hvordan jeg har kjempet bare for å holde alt i den daglige rutinen. Ikke vise noen svakhetstegn, men bare holde den samme tralten. Foto: Vegard Stien / TV 2

Alvorlige komplikasjoner i forbindelse med fødselen, gjorde at den 16-årige, nybakte moren trengte den støtten hun kunne få.

– Jeg fikk veldig alvorlig svangerskapsforgiftning. Det ble så alvorlig at de måtte ta han med med hastekeisersnitt, og jeg lå inn og ut av koma i to døgn etterpå. Sondre er tatt ut uten puls og pust, så de måtte gjenopplive ham. Så det var veldig dramatiske omstendigheter rundt den fødselen, og det preget meg en stund etterpå.

– Tok livet sitt

Da Sondre var ett år, flyttet Kathrine den lille familien på to til Alta, der hun begynte på skole. Selv om hun fikk både blikk og kommentarer fra folk som mente hun var for ung til å være mor, følte hun at hun mestret livet som mamma.

Hun fikk kjæreste, giftet seg og fikk datteren Nathalie som 20-åring. To år senere ble Emil født. Hun ble skilt, og møtte en ny mann.

– Så tok han livet sitt. Min strategi for å takle det, var å jobbe. Hele tiden på jobb. Jeg jobbet, jobbet og jobbet.

– Jeg var livredd for å være alene, livredd for å stoppe opp og kjenne etter hva jeg egentlig følte.

Fortalte alt

Kathrine forteller at en mannlig kollega utnyttet seg av at hun var sårbar i sorgen, og at han skal ha antastet henne på arbeidsplassen.

– Da kjente jeg at det svartnet for meg. Jeg husker at jeg bare slapp alt jeg hadde i hendene, og bare: «Nå er det nok», og så dro derifra og kom aldri tilbake.

Kathrine fortsatte å flykte fra følelsene, og kvelden etter satte hun seg i bilen for å kjøre til en venninne som hadde bursdag. Da venninnen svarte at det ikke passet, stoppet alt opp.

– Jeg satt inne i bilen og bare knakk helt sammen. Så kjørte jeg rett opp på legevakten og sa bare at: «Det her går ikke».

– Da fortalte jeg for første gang noen om overgrepet da jeg var elleve, og absolutt alt som hadde skjedd siden.



BRA NOK: Rundt håndleddet har Kathrine armbånd fra hver av minstejentene, og et viktig og personlig budskap. Foto: Vegard Stien / TV 2

Kathrine kaster et blikk ut av vinduet, der snøflakene daler mot bakken. Stemmen er rolig.

– Bare det å si det høyt, var jo helt … Det var helt enormt. Ved at jeg satte meg ned der og sa det til legen, så måtte jeg vedkjenne meg at det faktisk hadde skjedd. Da hadde jobbet jeg i så lang tid med at: «Nei da, nei, dette skal jeg ikke forholde meg til …».

Kathrine fikk oppnevnt en psykolog, og hadde ukentlige samtaler med fastlegen for å bearbeide de traumatiske opplevelsene.

– Det var egentlig det som gjorde at jeg klarte å få stablet meg selv litt på plass. Jeg kjente at: «OK, nå kan jeg gå videre».

– Da var jeg klar.

BRA NOK: – Jeg har reflektert veldig mye fram til jeg tenkte: «Fy faen, jeg er bra!». Bare det å kunne si det høyt, er viktig. Foto: Vegard Stien / TV 2

– Et helvete

Kathrine understreker at barna alltid har vært hennes hovedprioritet, og at hun alltid har støttet dem og gitt dem trygge rammer underveis – uansett hva som har skjedd i livet.

– Min største velsignelse og verste forbannelse, er at jeg kan stå opp om morgenen og ha det helt jævlig. Men jeg kan klistre på meg et smil, og det ingen som skjønner at jeg har det jævlig.

– Jeg kan stå på, og alle ser meg som den sterke og positive som bare klarer alt. Men så er det kanskje ikke sånn. Jeg har bare skjult det, ikke minst for meg selv.

41-åringen sier at hun i dag er opptatt av å snakke åpent og ærlig om det som har skjedd med barna sine, men at det har kostet krefter å være sterk for dem samtidig som fortiden innhentet henne med et smell.

– Inni meg var det jo et helvete. Ja, det var tøft, rett og slett. Altså, det kjennes ut som du er påkjørt av fire tog og har vært et par runder i en sentrifuge. Du føler helt herjet, og så skal du gå ut ifra psykologkontoret og fungere, sier hun.

– Samtidig skal du være mamma, du skal være den barna ser opp til som et forbilde. Alt det der. Det var en tøff periode, men det var noe jeg trengte. Det var absolutt noe jeg var nødt til.

– Det var helt essensielt.

Kathrine trekker igjen fram sine foreldre som en avgjørende årsak til at hun har klart å komme seg styrket ut av vanskelighetene.

– De har alltid vært der for meg og støttet meg med sin trygghet, sier hun og smiler.

– Aldri din skyld

Mobilen ringer i stua på Elvebakken, og hverdagen innhenter Kathrine nok en gang. Eldstejenta Nathalie er på tråden og sier at hun er på vei, for småjentene Thalina og Mina skal snart plukkes opp hos faren sin på den andre kanten av byen. Kathrine legger på, krøller beina sammen i sofaen og fortsetter der hun slapp.

– Jeg vil gjerne få si noe til andre som har opplevd overgrep. Det som er så viktig, er at det er aldri offeret i et overgrep sin skyld. Likevel sitter man der og føler at: «Men kanskje jeg la opp til det? Gjorde jeg noe? Sa jeg noe?». Men det er aldri din skyld.

RINGTE MAMMA: Inne på «Farmen» fikk Kathrine en telefonsamtale hjem til datteren Nathalie. Nå tar de igjen for tapt tid. Foto: Vegard Stien / TV 2

De store, brune øynene til Kathrine nærmest gnistrer, når hun deler av livserfaringen som har gitt henne en nyvunnen ro.

– Når man bare går og holder dette inni seg og ikke deler det med noen, så har det så mye makt over deg, bevisst eller ubevisst. Mens idet øyeblikket du faktisk slutter å skjule det av skam, men sier det høyt, så har det ikke samme makt over deg lenger.

Døren åpner seg ute i gangen, og datteren Nathalie kommer smilende inn og hilser.

Hun forteller at hun er stolt av moren sin, selv om hun av og til er spent på hvilke finnmarksgloser hun skal komme til å lire av seg på «Farmen».

– Det er ikke bestandig at jeg klarer å te meg like godt, ikke sant? Jeg sier jo så mye rart, så jeg kan bli sånn: «Hva er det de har tatt med nå som jeg har sagt?», sier Kathrine og ler godt.

Flere ganger har 41-åringen uttrykt hvor stolt hun er av barna sine på «Farmen», og TV-seerne har fått høre at det er dem hun sto på og kjempet for inne på Fredheim gård.

– Alt ordner seg

– Under hele oppholdet, snakket folk om hva de gledet seg mest til når de kom hjem.

De andre snakket om sjokoladekake og ditt og datt, men jeg sa alltid at: «Jeg gleder meg så sykt til å komme på flyplassen og se at barna mine og familien min står der og venter på meg».Og det ble akkurat så magisk som jeg hadde sett for meg.

Kathrine sier at hun er ferdig med drama og styr i livet, og hun er påpasselig med hvilken mann hun eventuelt vil velge å invitere inn i livet sitt etter fire år som singel.

GODT MINNE: Dette skiltet møtte Kathrine da familien sto klar for å ønske henne velkommen hjem på flyplassen i Alta. Foto: Vegard Stien / TV 2

For akkurat nå, er livet bra.

– Selvfølgelig er det alltids noe man skulle ønske at kunne vært bedre. Jeg skulle ønske at jeg vant i Eurojackpot, var millionær og hadde dritgod råd, sier hun ler.

– Men med tiden har jeg lært meg til å gjøre det beste ut av det jeg har. Og så vet jeg jo at alt ordner seg til slutt.