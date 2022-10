– Brutalt å få dødsbudskapet mens jeg var inne på Farmen

Maymona Mohammed (26) får beskjed om at faren er død mens hun er inne på Farmen-gården. Dette gjør at hun gråtkvalt må si farvel til de andre deltakerne, og reise hjem til familien.

I tirsdagens episode av Farmen ser man at Mohammed må forlate gården etter en tragisk hendelse i nær relasjon.

En produksjonsmedarbeider henter henne ut av gården, og når hun kommer tilbake roper hun:

– Jeg har mistet pappa. Pappa er død.

Tårene triller nedover kinnet hennes, mens hun får trøst av de andre forpakterne på gården.

Åpner opp

Nå, flere uker senere, forteller Mohammed hvordan det var å få beskjeden mens hun var i reality-bobla.

– Jeg forstod at det var noe spesielt da produsenten og psykologen kom inn på gården, hentet meg ut og fortalte at det hadde skjedd noe med et familiemedlem. Sammen snakket vi med broren min i telefonen, og det var han som fortalte at pappa var død, forteller Maymona til TV 2.

Da hun fikk vite at faren var død, var det eneste rette for henne å trekke seg umiddelbart.

– Pappa og jeg hadde et nært forhold, og det var brutalt å få beskjeden om dødsfallet mens jeg var inne på Farmen. Da var selvsagt det aller viktigste for meg å komme meg hjem til familien min, sier hun.

NÆRT VENNSKAP: Mohammed og Ivana Miric har blitt gode venner. Foto: TV 2

De andre deltakerne er i sjokk

Det blir en tårevåt avskjed med de andre deltakerne.

Storbonde Henrik Henrik Eijsink (26) blir stående igjen etter at Mohammed har forlatt gården.

Han gråter og sier at det føles litt meningsløst å jobbe etter det som har skjedd. 26-åringen er usikker på hva han skal gjøre og føler på ansvaret, samtidig som han sørger over å miste Mohammed på den måten.

Mohammed og Ivana Miric (28) fikk et nært vennskap der inne. Miric uttrykker at hun vil savne Maymona, ettersom hun var hennes faste partner og støttespiller på gården.

– Jeg er veldig glad i henne. Jeg tenker på henne og familien hennes, sier Miric.

GODE KLEMMER: Mohammed fikk mye trøst av de andre deltakerne. Her får hun en klem av Hashar Aziz (34). Foto: TV 2

Tok alle hensyn

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, sier det aller viktigste i en slik situasjon er å ivareta deltakeren på best mulig vis.

Det var derfor valget landet på at produsenten og psykologen hentet ut Mohammed, og at broren skulle gi den triste beskjeden.

– Det var viktig for både oss og familien at det var en i den nærmeste familien som overbrakte selve dødsbudskapet. Dernest var det prioritert å tilrettelegge for at hun raskest mulig kunne få reise hjem til familien slik at de kunne være sammen i sorgen, sier Haldorsen.

At TV-seerne får se deler av sorgprossessen til Mohammed, og hvilken påkjenning det potensielt sett er, er også noe kanalen og produksjonsselskapet har et bevisst forhold til.

– Flere av produksjonens fagfunksjoner har hatt jevnlig kontakt med Maymona i etterkant, og vi opplever at vi har hatt en fin dialog – også med tanke på at hennes sorg skal vises på TV. Dette var en helt spesiell hendelse, og det er da som sagt viktigst for oss at hun og hennes nærmeste skal ha en så god opplevelse som mulig av det, forklarer Haldorsen.