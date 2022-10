Brøt Farmen-kontrakten gjentatte ganger – hevder han hadde en spesialavtale

I starten av september deltok Johnsen på en rekke intervjuer på TV 2 Direkte, TV 2 Nyheter og NRK.

Intervjuene skjedde i anledning av at Senterpartiet hadde gått ned på flere målinger.

Johnsen, som selv representerer Senterpartiet, uttalte da at flere ordførere distanserer seg til den nasjonale politikken til partiet.

I kontrakten forpakterne signerer i forkant av deltakelsen, står det tydelig at de ikke kan gjøre intervjuer før opptakstiden på Farmen er over.

Johnsen gjorde TV-intervjuer så tidlig som 5. september. Flere uker før episoden hvor han ryker ble vist på TV, og ca. en måned før siste opptaksdag på Farmen.

Se et av regelbruddene i videoen øverst i saken.

LURING: Johnsen har styrt mye av spillet inne på gården. Foto: Anton Soggiu

Forståelse

Denne regelen er der for at TV-seere ikke skal forstå hvem som vinner konkurransen.

Dette fordi ingen deltakere som fortsatt er på Farmen, kan snakke med noen fra omverdenen.

Johnsen bekrefter først at dette er et punkt i kontrakten, men forklarer så at han hadde en slags spesialavtale med TV 2 og produksjonen om at dette gikk greit.

– Jeg hadde en deal om det. Siden jeg er en offentlig person, så har jeg kjørt noen nyhetssaker jeg måtte fronte politisk. Jeg ser at den blir litt rar, men okey. Det har vært god forståelse for det.

I videoen øverst i saken forteller ordføreren hva befolkningen i Lyngen syns om deltakelsen hans.

Mistet lappen

Johnsen skapte også andre forsideoppslag i landets største aviser før han røk ut av Farmen, fordi han ble fratatt førerkortet i tre måneder.

Troms politidistrikt meldte at han kjørte for fort i en 60-sone i Svensby, som er en bygd i Lyngen kommune.

#Svensby, Lyngen: @Utrykningspol har beslaglagt førerkortet til en mann i 50 årene som ble målt til over lovlig hastighet i en 60 sone. Sak opprettes. — Troms politidistrikt (@polititroms) September 23, 2022

– Jeg har jo ikke gått ut stille og rolig, kan du si, sier han lattermildt.

Det har vært mye fokus på Johnsen som Farmen-deltaker og uromaker den siste tiden, men nå ønsker han at fokuset endres. Fremover skal Johnsen fokusere på politikk og det å utvikle Lyngen kommune.

TV 2 mener det er uproblematisk

Pressesjef Jan-Petter Dahl virker ikke å ha problemer med Johnsens oppførsel.

– Deltakerne som reiser fra Farmen står fritt til å leve sine liv som vanlig når de kommer hjem. For mange av dem innbefatter også dette å gå på jobb. Som politiker og ordfører har Dan-Håvard Johnsen en jobb som medfører mer synlighet og offentlig oppmerksomhet enn de fleste andre deltakere.

TV 2, Dagbladet og lokalaviser har skrevet om innspillingsperioden til årets sesong. Innspillingen startet 21. juli og varte i elleve uker.

TV 2s underholdningsjournalister har fått en rekke henvendelser fra mennesker som reagerer på at Johnsen «spoiler» hvor langt han kommer, ved å stille opp på TV-intervju før sesongen er ferdiginnspilt.

Inne på sosiale medier-appen Jodel har også mange delt bilder av ham i forskjellige intervjusituasjoner i september, hvor de irriterer seg over at de dermed forstod han ikke vant.

Foto: Anton Soggiu

Dahl mener likevel dette ikke gjelder majoriteten av TV-seerne. Han tror de fleste TV-tittere ikke har fått med seg når innspillingen startet og sluttet.

– Svært få seere har et forhold til når Farmen-opptakene pågår og hvor lenge opptaksperioden varer. Man skal ha svært inngående kunnskap om nøyaktig opptaksperiode for å ha koblet Johnsens medie-opptredener til hvor langt han gikk i Farmen, så vi anser ikke dette som noe problem, sier han, og fortsetter:

– Når det gjelder «spoiling» så er alle deltakere innforstått med at de ikke skal røpe hvordan det har gått med dem i programmet før dette blir vist på TV 2. Johnsen har i sine medie-opptredener uttalt seg om saker relatert til hans jobb som ordfører i Lyngen kommune, ikke om Farmen.

Etter hva TV 2 erfarer, er det kun Johnsen av alle årets deltakere som har brutt regelen og gikk spoilere til omverdenen.