Ble redd da han skjønte hva som var i ferd med å skje: – Et sjokk for meg

HAUGESUND (TV 2): Etter at Lasse Fredheim (26) kom hjem fra Farmen, hadde han en svært ubehagelig opplevelse. Raskt forstod han at han måtte gjøre endringer i livet sitt.

TV-seere kjenner Lasse som en sprudlende, morsom fyr med mye energi. De andre deltakerne har sagt at han var viktig for det sosiale fellesskapet på gården, og at han ofte slo av en prat med alle forpakterne.

At det var nettopp det sosiale som skulle bli et problem for Lasse da han kom tilbake til det moderne liv, er derfor kanskje overraskende for mange. Han ble i alle fall overrasket selv.

– Jeg ble fortalt på forhånd om hvordan det ville være i «reality-bobla», men jeg tenkte at: «Jeg er sosialt oppegående, jeg skal klare det der». Men så gikk jeg på en fest med noen kompiser, rett etter at jeg kom ut. Da måtte jeg gå inn på et soverom, sette meg ned og unngå folk. På den hjemmefesten var det flere folk enn jeg hadde sett gjennom alle ukene på Farmen.

HYGGELIG HJEM: Lasse har en fargerik leilighet, med både planter og kunst. Foto: Line Haus/TV 2

Et sjokk

For TV-seerne er Lasse fortsatt på Li gård. Men i virkeligheten er TV-innspillingen ferdig for mange uker siden, og han har for lengst begynt å vende seg til et vanlig liv i hjembyen Haugesund.

Når TV 2 møter han i leiligheten hans, er han imøtekommende og blid. Han byr på både kaffe og kanelgifler. Selv om han bor alene, er leiligheten i smørøyet av Haugesund langt unna et ungkarsrede.

Det er en stor leilighet med moderne farger i alle rom. Han har kunst på veggene, og et smakfullt barskap sentralt i stua. Rogalendingen innrømmer at han alltid har vært glad i en fest, og viser til bruksmerker i leiligheten som har kommet etter forskjellige festligheter som har gått litt over stokk og stein.

GODT LIKE: Lasse har kontakt med mange av de han bodde på gård med i 1922. Foto: Line Haus/TV 2

Før han deltok i reality-programmet, ville han beskrevet seg selv som en «veldig ekstrovert person på fest». Etter Farmen har dette endret seg.

– Jeg endte opp med å være lenge på Farmen, selv om jeg egentlig røk ut i uke to. Jeg var lenge i 1922, så det å omstille hodet mitt i 2022 – med alt det innebærer av lys, lyd og mennesker … Det var et sjokk for meg, sier Lasse åpenhjertig.

Sosial angst

Lasse var en av de originale Farmen-deltakerne, men røk ut i uke to. Han kjempet seg senere tilbake til gården, som vinneren av Torpet. Gjennom disse ukene var det et begrenset antall mennesker han møtte, all den tid produksjonen er fullstendig skjermet fra omverdenen.

På gården har det vært lavt volum av støy, ingen musikk og stort sett stearinlys som lyskilde.

Den første festen var bare dager etter returen til 2022, og det ble for mange inntrykk.

– Det var en stor forandring å komme tilbake i 2022. Og en ganske krevende mental påkjenning.

– Ble det en form for akutt sosial angst?

TV-SKIKKELSE: Lasse har vært en av de mest fremtredende figurene i årets sesong. Foto: Anton Soggiu

– Jeg fikk nok litt sosial angst etter at jeg hadde vært ute med mange mennesker, ja. Det var så uvant. Og jeg visste jo ikke hvilke samtaleemner jeg skulle ta opp. Jeg hadde jo ikke fått med meg at dronning Elizabeth var død, for eksempel. Det var veldig rart. Jeg hadde et hull i kalenderen min i mange uker, sier han, og fortsetter:

– Jeg slet med å komme meg inn i samtaler. Jeg slet med alle inntrykkene. Det var rart, for til vanlig når jeg går inn et rom, så albuer jeg meg frem. Nå gikk jeg inn i rommet og krøp meg sammen på et soverom. Jeg ble redd og nervøs. Jeg tenkte bare: «Hjelp».

Lasse satt igjen med et ønske om å bare henge med bestekompisene, familien og Farmen-gjengen.

GLADGUTT: Lasse er stort sett i godt humør inne på gården. Foto: Anton Soggiu

Gjort endring

Etter denne opplevelsen har haugesunderen tatt grep.

– Jeg har søkt veldig trygge omgivelser etter at jeg kom hjem fra Farmen. Jeg vil være med folk som kjenner meg veldig godt og vet hvem jeg er. Førsteinntrykk i 2022 har vært veldig rart å forholde seg til.

Han prøver også å ikke overtenke i situasjoner hvor han møter nye mennesker.

– Det er veldig mange som ikke ser på Farmen. Majoriteten av Norges befolkning ser ikke på programmet. Men når jeg hilser på noen nå, så vet jeg ikke om de har sett meg på tv. Så jeg er veldig bevisst på dette når jeg møter folk nå. Jeg tenker: «Er dette et reelt førsteinntrykk, eller kjenner de meg gjennom Farmen?» Det er en ting som blir fort avklart nå. Om de har sett på Farmen, om de dømmer meg ut fra det, eller ut fra hvordan jeg er nå?

Han har også fortsatt med de rutinene han hadde før han dro inn på gården. Blant annet er han opptatt av å ta vare på de unge fotballspirene i byen.

– Jeg trener en gjeng ungdommer her i Haugesund. Jeg syns det er givende og koselig. Jeg er veldig fotballfrelst, så det å få utvikle ungdommer er kult.

ARBEIDSKAR: Lasse har bidratt på flere, tunge ukesoppdrag. Foto: Anton Soggiu

– Hva synes guttene om å plutselig se treneren sin på TV?

– Når de ser på Farmen, så tror jeg de unisont heier på meg. De kjenner Lasse på godt og vondt de, så jeg tror ikke den Lasse de ser på TV er langt unna den de kjenner. De heier på meg, og det er gøy.

Det går bedre med Lasse nå, enn det gjorde aller første dagene han kom hjem. Likevel innrømmer han at det er flere deler av 1922-livet som frister.

– Det å styre sitt eget tempo i hverdagen, det skulle jeg ønske at vi kunne gjordt mer av i 2022. I 2022 er kalenderen og hverdagen lagt opp til at det skal passe med resten av verden. I 1922 stod vi opp da kua trengte å bli melket, og la oss da det ble mørkt. Vi levde mye mer i takt med naturen og omgivelsene. Hadde det vært sosialt og økonomisk mulig å leve sånn igjen – skulle jeg gjerne gjort det. Til tross for at jeg sultet og gikk ned 15 kilo, så savner jeg Farmen og Farmen-tempoet.