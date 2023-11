Ble overrasket av særlig én ting: – Jeg var litt naiv

Årets «Farmen»-sesong nærmer seg slutten og på søndag kåres det en vinner. I løpet av finaleuken skal deltakerne gjennom flere, intense konkurranser, fram til det er én som står igjen til slutt.

Hittil har Mattis Karterud (22) og Björk Valnes Atladóttir (28) måttet pakke baggen og forlate Fredheim gård.

I onsdagens episode var det blant annet roing og sløying av fisk som sto på agendaen. Det var Maria Skogvoll Andberg (24) som denne gang trakk det korteste strået.

Hun forteller om særlig én ting som har vært en utfordring for henne i løpet av deltakelsen.

– Vokst veldig

Etter exiten forteller Oslo-jenta til TV 2 at hun aldri hadde trodd at hun skulle komme helt til finaleuken.

– Jeg var først veldig skuffet over egen presentasjon og innsats, men når man innser at det er over og at man skal hjem, så kjenner jeg at det går helt fint, sier hun.

Hun synes at det var vanskeligst å håndtere stress under konkurransen, og slet derfor med roingen.

– Jeg brukte for lang tid siden jeg stresset mye, og da ble det mye surr med roingen. Det var mye vind, og jeg var ikke flink til å ro på grunt vann.

ROING: Det gikk ikke helt som det skulle for Maria Skogvoll Andberg da hun skulle ro i konkurransen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Maria røk derfor ut rett før semifinalen, og endte på en fjerdeplass i «Farmen».

– Jeg har vært borte i to måneder og fått en fjerdeplass i «Farmen» 2023. Jeg har opplevd så mye og vokst veldig personlig på den tiden jeg har vært her, at det går helt fint.



Møtte på en utfordring

Maria forteller at hun var veldig usikker på seg selv da hun ankom gården. Hun slet med å si ifra og visste ikke hvor hun hadde folk.

– Det syntes jeg var vanskelig og det satt meg litt ut.

Det overrasket henne at det ble såpass utfordrende å bo sammen med mange mennesker.

Etter hvert fant hun seg til rette og følte seg trygg. Det var da hun skjønte én spesiell ting.

– Man skjønner at noen er bare veldig forskjellige og passer ikke sammen. Jeg innså det kanskje litt for sent. Jeg var litt naiv. Jeg er en omsorgsfull person som vil at alle skal være venner – men slik er det jo ikke, forteller Maria.

– Stolt

Hun fikk gode relasjoner etter hvert på gården, og har kjent på tristhet når folk hun har vært glad i har forlatt «Farmen».

– Jeg sliter veldig med å tilpasse meg når endringer skjer, og det skjer hver uke. Jeg har slitt med det at folk har reist. Men jeg har lært at det er sånn det er. Det er en konkurranse og et spill.

FORANDRING: Maria Skogvoll Andberg føler at hun har vokst i løpet av deltakelsen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Hun har kjent på en forandring gjennom deltakelsen, og føler at hun har utviklet seg som person. Da hun kom inn som utfordrer, opplevde hun panikkanfall og en psykisk knekk. Motivasjonen har svingt.

– Etter at jeg endte opp i tvekamp og vant den, så kom motivasjonen tilbake. Etter det så har jeg hatt det veldig bra. Jeg føler jeg har vokst mye som person. Før så turte jeg ikke å si ifra, for jeg var usikker og redd.

– Men så har jeg turt å stå opp for meg selv, og sagt ifra når jeg følte at jeg ikke har blitt behandlet rett – og det er jeg stolt over, avslutter hun.

«Farmen»-finalen ser du søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Få med seg festen på TV2.no fra klokken 19.