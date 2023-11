Avslører ny «Farmen»-flørt: – Jeg fikk følelser

Denne uken oppstår det et uventet flørt mellom to av deltakerne.

Årets «Farmen»-sesong nærmer seg finaleuken med stormskritt, nå som deltakerne har entret den niende uken av gårdseventyret.

Denne uken var Kathrine Jacobsen (41) tilbake i storbondestolen, en rolle hun tidligere i sesongen høstet en god del kritikk for.

Under ukesoppdraget får Mattis Karterud (22) og Björk Valnes Adladottir (25) tildelt en oppgave hvor de skal hogge ut en kvinnelig gallionsfigur av et treverk.

Plutselig endte det hele med et kyss mellom de to deltakerne.

– Helt ærlig, det var litt som «flaskeøyeblikket» … Jeg tenkte sånn «skjer virkelig dette her?», forteller 25-åringen når TV 2 spør henne om det romantiske øyeblikket.



Se «flaskeøyeblikket» som Björk referer til i videovinduet under.

Ble satt ut av kysset

Til TV 2 forteller Björk at hun opplevde det hele som komisk der og da. I episoden ser man de to deltakerne jobbe med gallionsfiguren, og diskutere hvordan de skal forme leppene.

Mattis sier så: «jeg skal vise deg lepper», etterfulgt av et kyss. Han forklarer så at de begge er «noen flørtepuser», og at det har vært ekstra god stemning mellom dem den siste tiden.

– Mattis og jeg hadde jo planlagt at vi skulle kysse noen fordi vi trengte inspirasjon til leppene til Synthia (gallionsfiguren, journ. anm.), men vi hadde ikke bestemt oss for hvem, forklarer Björk lattermildt.

– Og når vi sitter og snakker om det, så ser jeg at Mattis reiser seg, og har bestemt seg for å kysse meg. Og jeg bare tenker «Nei, nei, nei!».

Se det søte og litt kleine kysset her:

Mattis forteller selv hvordan han opplevde øyeblikket, og innrømmer at det var en litt klein situasjon.

– Vi snakket om at vi slet med å forme leppene, og så sa jeg at jeg skulle gi henne inspirasjon. Da reiste jeg meg opp, og jeg ser at hun skjønner hva jeg skal gjøre. Men da hadde jeg allerede bestemt meg for det, og måtte gjennomføre! Så hun ble nok litt sjokkert, forteller han og ler.



GIKK FOR KYSSET: Mattis bestemte seg for å kysse Björk under ukesoppdraget. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Jeg fikk følelser

Mattis og Björk sin flørt er ikke den første som har oppstått under årets sesong, og kan oppfattes som uventet med tanke på at Mattis var ansvarlig for at Björk måtte oppsøke legehjelp bare noen uker før.

Men den 22 år gamle Fredrikstad-gutten sier at han nå skjønner hvordan det fort kan bli slik inne på gården.

– Det føles veldig genuint og ekte å møtes der inne. Det er bare oss, og vi blir kjent uten noe ekstern påvirkning. Så da føler man den relasjonen ekstra sterkt, sier Mattis.

– Fikk du følelser for Björk?

– Jeg vil jo si jeg fikk noen følelser for henne, ja.

FIKK FØLELSER: Mattis forteller han fikk følelser for Björk under oppholdet. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Björk forteller at Mattis var en av dem hun lente seg mest på inne på gården, og at det fikk et nært og kjært vennskap. Det uventede kysset gjorde da at tankene begynte å rulle.

– Det kysset fikk nok begge to til å reflektere litt. Som man kan se gjennom «Farmen», så har vi gjort mye prosjekter sammen. Den uken var vi sammen konstant. Så kysset fikk oss til å reflektere, sånn: «Kanskje det har vært noe der vi ikke skjønte, eller ikke har sett?». Så det begynte der.

At det hele utviklet seg til en forelskelse, avkrefter de begge to.

– Det var ikke sånn at vi falt for hverandre, men vi flørtet litt «off cam» også, sier Björk hemmelighetsfullt, men vil ikke utdype noe mer om hva som skjedde når kamera ikke var til stede.

KJÆRLIGHET I LUFTEN: På slutten av oppholdet var det gode vennskap, og litt flørting, som sto i fokus. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Kryptisk om en fremtidig romanse

Når de får spørsmål om hvordan relasjonen deres er i dag, og om de ser for seg en romantisk fremtid, er de nok så ordknapp begge to.

– Jeg kan si så mye som at vi har møttes etter innspillingen av «Farmen», sier Mattis, men bekrefter at de ikke har vært på en potensiell date – enda.

– Jeg kan ikke avsløre noe for Björk om jeg har tenkt å spørre henne eller ikke. Kanskje jeg vil at det skal være en overraskelse? Men uansett om det utvikler seg til noe romantisk mellom oss eller ikke, så er det et forhold jeg setter stor pris på.

MER ENN GODE VENNER? Ingen av dem vil bekrefte eller avkrefte om det kommer til å bli noe mer enn vennskap mellom dem.

Heller ikke Björk vil gi noen detaljer rundt en potensiell romantisk fremtid mellom dem to, men avviser ikke tanken på en date.

– Da må Mattis spørre, så kan vi ta det derfra. Vi får se om han tør å spørre. Akkurat nå er jeg glad i singellivet, og nyter det. Men det ene skal ikke utelukke det andre, så vi får se hva fremtiden bringer.

