Avslører hemmelig Farmen-knep

HAUGESUND (TV 2): Det viser seg at Lasse Fredhiem (26) hadde et triks for å holde humøret oppe inne på Farmen-gården.

Lasse er kjent for å ha et smil på lur, og en morsom kommentar til det meste som skjer. Der de fleste sutrer om mat og ensidige arbeidsdager, er Lasse stort sett blid.

TV 2 møter 26-åringen i leiligheten hans i sentrum av Haugesund.

Vi stiller spørsmål om hvordan han klarte å holde humøret oppe, uke inn og uke ut – uten særlig mye mat og et stabilt lavt blodsukkernivå.

– Jeg hadde bestemt meg, før jeg dro inn på Farmen, at det er et sosialt ansvar for å være blid, spre godt humør og være positiv.

LURING: Lasse finner til stadighet på morsomme sprell inn på gården. Foto: Anton Soggiu

En påminnelse

Lasse forteller om et triks han hadde i ermet for å ha holde humøret oppe.

– Hvis jeg var litt sur, som i uke fem for eksempel da jeg kranglet med Henrik, så kikket jeg ned på armbåndet på hånden. Da minnet jeg meg selv på at jeg skulle smile, ha godt humør og bidra inn i fellesskapet.

Det er nemlig ikke et hvilket som helst armbånd han har på seg.

Se hva som er spesielt med armbåndet og hvorfor det hjalp ham gjennom oppholdet i videoen øverst i saken.

Tre viktige mål

Lasse forteller at han hadde tre mål med Farmen-oppholdet:

– Det er å bidra til at ukesoppdragene blir godkjent. Det er å bidra til at dyrene har det bra og gårdslivet går rundt. Det er å bidra til at det sosiale fellesskapet er bra og at folk trives.

– Så du klarte to av tre, da? For ukesoppdragene var vel ikke så ... starter TV 2s reporter, før Lasse bryter inn:

– Jeg bidro jo til ukesoppdragene, men jeg spolerte også et ukesoppdrag. «It's water under the bridge». Bente og jeg har snakket nok ut om uke åtte-oppdraget, sier han smilende.

Han hinter til den svært omdiskuterte sabotasjen, hvor ukesoppdraget ble spolert fordi tre av deltakerne kastet glassflakser i skogen.