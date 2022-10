Avslører alkoholsmugling på Farmen

Ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen (55), bestemte seg for å gå en tur i området rundt Farmen-gården for å få smuglet inn diverse råvarer. Alkohol var blant det han fikk.

– Jeg hadde lyst til å kose meg litt med disse fantastiske folka. Så jeg tok en runde i bygda og samlet inn litt som vi koste oss med en kveld.

– Er det snakk om alkohol?

– Det ble vel kanskje litt alkohol. Det ble vel det. Produksjonen vet det ikke enda. Eller kanskje de gjør det? Jeg vet ikke, ler ordføreren i intervjuet med TV 2, før han drar seg litt i skjegget,

Gjentagende problem

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, er ordknapp når han blir spurt om smuglingen.

– Vi kjenner til historien. Utover det har vi per nå ikke noe å tilføye, sier Dahl.

Det er slettes ikke første gang det har vært alkoholsmugling på Farmen, selv om produksjonen prøver å hindre dette hvert år.

Hvilke konsekvenser smulgingen har hatt, har derimot variert voldsomt.

BLE KASTET UT: Da tidligere Farmen-deltaker Nils Kvalvik ble tatt i alkoholsmugling, ble han kastet ut. I ettertid har ingen andre deltakere fått samme konsekvens. Foto: Espen Solli

Forskjellsbehandling

I 2020 ble Nils Kvalvik (40) kastet ut av Farmen. Syv av elleve deltakere hadde brutt reglene inne på gården. De møtte utenforstående, dro på besøk til nærliggende hytter og drakk seg fulle i skogen.

De fikk beskjed om at én av deltakerne måtte dra hjem på grunn av regelbruddene, og Kvalvik tok en for laget. Dette selv om flere deltakere bekrefter han ikke var den som var mest delaktig i regelbruddene.

I 2021 ble det ramaskrik da Robert Michael Scott (55) smuglet med seg mat og tobakk da han var med i «Farmen». Han fikk ingen betydelige konsekvenser.

Tidligere i år ble Farmen kjendis sendt på TV-skjermen, hvor Sophie Elise Isachsen (27) og Isak Dreyer (28) avslørte at de to sammen smuglet inn varer for over 30 000 kroner. Flere deltakere var med å nyte tyvgodset, som blant annet bestod av sjokolade, kebab og alkohol. Heller ikke de fikk sanksjoner.

Kvalvik reagerte den gang sterkt på at ingen andre enn han har fått konsekvenser, og beskyldte TV 2 for å være påvirket av trynefaktor.

PÅ FARTA: Dan-Håvard Johnsen tok beina fatt, og gikk rundt i området og samlet alkohol. Foto: Anton Soggiu

Johnsen ønsket å smugle mer

Dan-Håvard Johnsen hadde på sin side store planer om å smugle mer, men fikk det ikke til.

Han prøvde nemlig å smugle inn litt kaffe den første dagen han kom inn på gården, men ble avslørt før han gikk inn porten til gården.

– Jeg ble fratatt kaffe. Av en eller annen grunn så ser jeg ut som en som smugler. Jeg ble jo kroppsvisitert da jeg kom inn her.

