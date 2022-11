Åpner opp om Farmen-kontrovers: – Psykisk terror

Henrik Eijsink er på alles lepper etter at han beholdt favorittstempelet fra start til slutt – og ble vinneren av Farmen 2022.

Årvåkne TV-seere la kanskje merke til at det var en noe lavmælt feiring da det ble klart at han stakk av med premien til en verdi av halvannen million norske kroner.

Bakgrunnen til denne reaksjonen er todelt.

– Jeg har på en måte ikke noe problem med å vise følelser, men jeg viser dem ikke nødvendigvis så åpent. Da er det kanskje mer de litt dype og såre følelsene jeg viser. Jeg er bedre på det enn å vise vill jubel. Det ser man ikke meg gjøre så ofte.

GODE VENNER: Det var ingen sure miner fra Andrea Marie Rosli sin side, da Henrik Eijsink stakk av med seieren. Foto: Anton Soggiu

Henrik forteller at han har voldsomt med respekt for Andrea Marie Rosli (24), som endte på andreplass. Han synes det var en blandet følelse å ta seieren fra henne. De to hadde hatt mange, gode og lange diskusjoner om at de unnet hverandre seieren, men likevel var det rart å tenke på at én fikk alt – og én ingenting.

Den andre årsaken handler om at hele finaledagen ble et antiklimaks. Det tok lang tid før han klarte å kjenne på gleden over seieren, fordi han mentalt ikke klarte å stille om hjernen.

ÅPENHJERTIG: Henrik Eijsink snakker åpent om tiden etter reality-deltakelsen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Psykisk terror

Finaledagen var veldig annerledes for finalistene, enn hva som kommer frem på TV. Det er en utrolig lang innspillingsdag med mye omrigg mellom hvert spørsmål. Dette ble en utfordring for Henrik.

– Det var veldig tøft. Det som ikke vises på TV, er at vi mellom hvert spørsmål har på hørselsvern og bind for øynene. Vi må bare vente til at de sier at vi skal fjerne bindet og hørselsvernet. Jeg følte det på en måte var en form for litt psykisk terror, som var veldig slitsomt. Jeg var helt utladet da.

Den virkelige knekken for Henrik kom helt i starten av finalen. Da fikk 26-åringen et gjensyn han håpet han aldri skulle få.

– Jeg var så sliten, og orket bare å tenke at nå er det ett spørsmål av gangen her. Jeg ville bare bli ferdig. Det var mest det jeg tenkte på. Altså, jeg gjorde så godt jeg kunne på alle spørsmålene, selvfølgelig, men det som var motivasjonen min der og da var: «Nå vil jeg hjem».

– Vi stod der med hørselsvern og bind før øynene. Så hører vi våre kjære gjess som vi hadde «savnet» så mye, og da tenkte jeg bare: «Det takler jeg ikke».

Henrik og gjessene ble aldri særlig gode venner. De fleste på gården hadde i grunnen et dårlig forhold til de svært verbale fjærkreene.

Produksjonen hadde også problemer med å «gjete» gjessene mot podiet hvor finalen ble spilt inn, så deltakerne måtte vente ekstra lenge før de fikk vite hva oppgaven var. Selv med hørselsvern kunne de ense et høylytt og langdrygt spetakkel.

– Det var bare to dager etter at jeg hadde prøvd å leie en geit opp på et tak og brukte en time på det, som var ganske frustrerende. Så jeg var veldig lei av både gjessene og geitene. Jeg tenkte at nå må vi gjøre noe med disse gjessene, og det var en kjempedårlig start. Jeg fikk helt knekken.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forstår at deler av finaledagen kan oppleves som ubehagelig.

– Farmen-finalistene får bind for øynene og hørselvern på mellom hver finaleoppgave. Dette for å sikre at ingen av dem oppfatter noe under omrigg mellom oppgavene. Det er mye spenning og nerver for finalistene på finaledagen, og vi har selvsagt forståelse for at bind for øynene og hørselvern kan være ubehagelig.

Se Henrik snakke om hva som egentlig skjedde under finalen, i videoen under.

Slitt med sykdom

Med både bil og hytte ventende på seg, skulle man tro at det å komme tilbake til 2022 ville være en euforisk følelse. Den gang ei.

– Det var mye mindre kult enn jeg hadde forventet. Jeg husker jo at vi snakket om det, da det var én, to og tre uker igjen, at vi gledet oss til å spise masse god mat og at vi skulle feste og kose oss. Det var liksom ikke måte på. Men det var ingen av de tingene der som jeg tenkte på i det hele tatt, da jeg kom ut. Selv mat var liksom ikke så kult som jeg hadde forventet. Så jeg lå mye under dyna og gjorde ingenting.

Helt siden Farmen-exiten har Henrik vært syk. Han har hatt utslett, feber og nedsatt almenntilstand. Det er litt uvisst nøyaktig hva han har slitt med, men det resulterte i tre ukers sykemelding. Dette var en uvant situasjon for østlendingen, som aldri har vært så lenge borte fra arbeidsplassen i sitt liv.

– Det føltes som om kroppen skulle ta igjen med renter. Alle infeksjoner og virus som fantes der ute, mens jeg har vært i 1922, de fikk jeg da jeg kom tilbake. Så det var det var litt tøft, ja.

Legen tror sykdomsbildet har en sammenheng med at han har kjørt kroppen litt vel hardt inne på Farmen, men selv tar han det hele med knusende ro. Han er på bedringens vei, og er ikke redd for at sykdommen er vedvarende.

– Vi har ikke blitt kjørt for hardt inne på Farmen, selv om kroppen var nedbrutt. Det er en del av opplevelsen man melder seg på for.

Det hyggeligste med å komme tilbake til det virkelige liv, var å høre hva alle vennene og familien hans hadde gjort mens han var borte.

– Det var utrolig hyggelig, men også overveldende å få en oppdatering av alle. Det tok meg lang tid før jeg orket å ringe rundt til folk. Det var liksom så mye informasjon på en gang.

Kjenner seg ikke igjen i kritikken

Henrik var godt likt inne på gården, og de utslåtte deltakerne valgte å stemme på ham som mottakeren av den svært lukrative finalekniven.

Det er ikke vanskelig å forstå at han fikk flere nære relasjoner på gården. Under hele intervjuet oppleves han som åpen og ærlig, og samtalen flyter lett fra et tema til et annet.

Han begynner å snakke om hvordan det er at så store deler av Norges befolkning har et inntrykk av hvordan han er som menneske. Han har fått en del tilbakemeldinger i sosiale medier om at han, og de andre forpakterne på gården, er late. Dette er kritikk han absolutt ikke kjenner seg igjen i.

– De første ukene ble det tatt med veldig lite av ukesoppdragene i TV-sendingen, selv om vi jobbet for å få dem godkjent. I uke tre så satt jeg en hel uke og jobbet med et instrument sammen med Stine. Det ble kanskje vist 10 sekunder av dette på TV. Det synes jeg var skuffende, at det ikke ble vist, for det var dritkult at vi fikk det til! Det var en lyre, som er en slags blanding av en fele og en harpe.

SLITEN: Det ble en lang og hard finaledag for Henrik Eijsink, selv om han kom seirende ut av den. Foto: Anton Soggiu

Senere i sesongen ble det lagt ned mindre og mindre arbeid i ukesoppdragene, av taktiske årsaker. Dermed forstår Henrik at TV-seerne sitter igjen med et litt skjevt bilde av hvor mye de jobbet, men han understreker at de ikke lå på latsiden.

– Det er vel kanskje på godt og vondt, at ikke alt arbeidet med ukesoppdragene vises. Sånn sett hadde det vært kjedelig for TV-seeren å være flue på veggen hele dagen. Men jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken rundt at vi var late, med unntak av de siste par ukene, kanskje.

Og selv om noen tar til sosiale medier for å skrive nedlatende om arbeidsinnsatsen hans, er det et stort flertall som kommer med positive bemerkninger.

– I begynnelsen synes jeg det var veldig slitsomt å bevege meg ute på åpen gate i Oslo sentrum. Jeg merker jo at det ikke er alle som kjenner meg igjen, men det er noen som kjenner meg igjen på gata, og det er jo en ny opplevelse. Det kan være litt vanskelig, eller litt sånn underlig, å forholde seg til.

– Hvordan forholder deg til det?

– Nei, jeg har nok helt klart brukt litt mer AirPods og headset når jeg er ute blant folk. Jeg har jo vært syk og litt sliten, så hvis jeg føler at jeg har en usosial dag, blir jeg litt stresset over at så mange ser på meg.

Det er nok ikke så lett for 26-åringen å gjemme seg i store folkemengder, med tanke på at han rår rundt to meter over bakken. Han er lett å legge merke til, selv uten berømmelsen.

– Det er ingen som har vært ufine på noen som helst måte, så det er bra. Det har vært noen få som har kommet bort for å ta en selfie, og det er jo veldig hyggelig. Den første gangen skjønte jeg ikke helt hva som skjedde, da de ville ta bilde med meg. Nå har jeg skjønt hva de vil når de kommer bort med mobilen, sier han lattermildt, og grer hånden gjennom de karakteristiske lange, blonde lokkene.

Gleder seg til A4-livet

Selv om det har vært både opp- og nedturer i forbindelse med Farmen, angrer ikke Henrik på deltakelsen. Det kan han ikke presisere tydelig nok.

– Selv uten hytte og bil, så hadde jeg vært veldig fornøyd med oppholdet. Det har vært et skikkelig kult eventyr. Jeg har blitt kjent med masse folk som jeg antageligvis aldri ville blitt kjent med ellers.

På spørsmål om hvor lang tid det tok før han klarte å glede seg over at han tross alt kom seirende ut av et av Norges mest kjente reality-konsepter, svarer han:

– Det er litt rart. Det tror jeg var da jeg begynte å se episodene på TV, fordi i slutten av programmet kommer det en stemme som sier at Farmen-vinneren vinner en Skoda og en hytte. Da gikk det opp for meg. Jeg tenker fortsatt: «Yes, det er jo meg!», når jeg ser det. Det er kjempesurrealistisk.

Nå gleder Henrik seg til nøyaktig det han i utgangspunktet flyktet fra; A4-livet.

– Jeg tror nok det er veldig viktig for meg, egentlig. Å komme i gang med det A4-livet. På en måte var det noe av det jeg rømte litt fra, da jeg dro til Farmen-gården. Men jeg savnet det jo der inne på gården. Derfor var det litt tøft at jeg ikke fikk kommet i gang med jobben med en gang. Så nå merker jeg at det blir godt å komme tilbake igjen til jobb og få helt vanlige rutiner.

– Du skal ikke slutte i jobben, da? Nå som du har fått halvannen million i premie?

– Nei, det skal jeg ikke, konstaterer Henrik så fort at TV 2s reporter ikke får fullført spørsmålet.