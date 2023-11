– Alt kollapset da Bård dro fra gården

SJOKK-EXIT: På tampen av den sjette uken ble Bård Kristiansen nødt til å forlate årets «Farmen». Det snudde gårdslivet på hodet for de andre deltakerne. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Både deltakere og seere fikk sjokk da Bård Kristiansen (52) plutselig trakk seg fra «Farmen». Én av deltakerne mener at det ble en stor endring i gruppen etter den brå exiten.

Søndag kveld sendte Bård Kristiansen (52) sjokkbølger gjennom TV-apparatet. Brått måtte den vellikte 52-åringen forlate Fredheim gård i Søgne, mens de andre forpakterne sto igjen, rystet over hva som hadde hendt.

Driftslederen fra Askim hadde nemlig mottatt beskjeden om at sønnen Sander (23) var innlagt på sykehus med hjerneblødning. Dermed var han nødt til å trekke seg fra «Farmen».

Oppløst i tårer

– Han var «Farmen»

Etter at Bård dro fra innspillingen, merket flere av de gjenværende deltakerne tydelig hans fravær i gårdstilværelsen.

Mattis Karterud (22) fikk et godt forhold til 52-åringen inne på gården, og er ærlig på at det var leit å miste ham som meddeltaker.

– Jeg har stor respekt for Bård. Vi kom kjempegodt overens. Vi var liksom Knoll og Tott. Da han røk ut, forsvant sikkerhetsnettet mitt. Måten han forsvant på, var så intens. For vi skjønte at noe alvorlig hadde skjedd. Alt ble bare mørkt da han dro, sier Mattis til TV 2.

SAVN: Bård Kristiansen ble en godt likt figur inne på Fredheim gård i ukene han var på «Farmen». Flere av deltakerne savnet ham etter exiten. Foto: TV 2

Videre mener han at Bård var ment til å vinne «Farmen».

– Jeg sa til ham at: «Hvis jeg står i en finale med deg, så gir jeg deg kniven». Han var «Farmen». Det var så godt å stå på lag med Bård. Han var så trygg som person, og jeg unte ham å vinne hele dritten. Jeg synes synd på Bård, fordi det her var på en måte hans arena nummer én.

Også Carla Maria Haringstad (30) var lei seg for at hun ikke lenger kunne henge med kameraten.

– Det at Bård måtte forlate «Farmen», gjorde at jeg mistet en av de jeg lo mest med der inne. Vi hadde en egen humor sammen, som jeg setter veldig pris på. Var jeg tidlig oppe om morgenene, satt ofte jeg og Bård alene og pratet om livet, sier hun, og fortsetter:

– Det viste seg at vi har vært gjennom tøffe ting og levd begge to. Bård er genuint opptatt av mat, noe som gjorde at vi «bondet» sammen over dette også. Kanon type, som jeg ser på som en fin storebror.

STOREBROR: For Carla Maria Haringstad ble Bård Kristiansen nærmest som en storebror å regne under «Farmen»-oppholdet. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Den eldste, gjenværende deltakeren – Kathrine Jakobsen (41) – var ikke begeistret for den ungdommelige sjargongen og humoren i gjengen etter Bårds frafall.

– Alt kollapset da Bård dro fra gården. Det ble en helt total endring i gruppa, sier hun.

– Jeg kjente virkelig på at jeg hadde bodd lenge med så mange ungdommer, med alt dramaet. Når man har bikket 40, så er det ikke sånn dritartig å sitte og ha en adjektivhistorie hver eneste kveld, hvor du skal komme på de mest svinete adjektivene du vet om. Og det skal være drikkeleker, og jeg kjenner bare at: «Det her orker jeg ikke å ta stilling til».

Fikk brev

Til TV 2 forteller Bård at han fikk håndskrevne brev fra hver av deltakerne etter «Farmen»-oppholdet. Det gjorde inntrykk på ham.

– De handlet om meg og min reise inne på Fredheim, og deres oppfatning av meg der inne. Det er sterke brev. Det er sånn at jeg sliter hver gang jeg leser dem, deler han.

52-åringen legger til at mentor hadde lagt merke til en endring på gården etter exiten.

– Mentor sa til meg at han merket en forskjell på før og etter at jeg dro ut av gården. Både på kvalitet, innstilling og drivkraften som han følte at han merket der inne. Det syntes jeg var hyggelig å høre, selvfølgelig.

– Det er det slemmeste jeg har gjort mot et menneske

– Veldig rørt

Det er ikke bare forpakterne som har gitt uttrykk for at de savner Bård på «Farmen».

I etterkant av søndagens episode, har det rast inn med tusenvis av støtteerklæringer i form av hjerter og kommentarer fra seerne i sosiale medier. Flere synes at det er trist at deltakeren er ute av spillet, og sender varme tanker til han og sønnen.

– Jeg blir satt ut av hele pakken. Jeg blir selvfølgelig veldig rørt. Jeg har ikke fått én eneste negativ melding – som jeg har sett. Det er utrolig hyggelig, sier han takknemlig.

Avslører plan om å få ut medforpakter

– Hvordan går det på hjemmebane for tiden?

– Vi tar det litt med ro. Sander er stabil. Det går sakte, men sikkert fremover. Han er ved godt mot og i godt humør. Nå er det en tre måneders periode, der han ikke skal anstrenge seg fysisk. Det er veldig god prognose. Det er null tegn til noen varige mén.

