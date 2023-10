17-åringer tok seg inn på «Farmen»: – Helt sykt

Da deltakerne i «Farmen» kom tilbake på gården etter å ha vært samlet under tvekampen et lite stykke unna, oppdaget de noe helt spesielt inne i hovedhuset på Fredheim.

– Etter tvekampen i uke to, lukket vi opp ytterdøra og fant en sjokoladeplate i den ene støvelen i gangen. Vi la den først bare inn på kjøkkenbenken, for vi tenkte at vi ble testet av produksjonen, sier Kathrine Jakobsen (41).

Ingen av deltakerne hadde selv smuglet inn søtsakene, og da TV-crewet ikke grep inn ble opptrinnet stående igjen som et stort mysterium.

– Jeg har ikke peiling på hvordan den sjokoladeplaten kom inn på gården, sier Carla Maria Hardingstad (30).

UVENTET GAVE: – Jeg liker ikke sjokolade, sier Carla. Mens Kathrine forsynte seg av godsakene som kom inn utenfra. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Kontaktet av inntrengerne

Innspillingen av «Farmen», på Monsøya i Søgne, er nå avsluttet – og «gjerningspersonene» bak den søte rampestreken har gjort seg til kjenne.

Etter at Yassin El Barkani (31) kom ut av gården og fikk mobilen sin tilbake, mottok han meldinger, bilder og video av en jente som oppklarte sjokolade-gåten.

– Hun skrev: «Hei, Yassin. Da du var storbonde så var vi inne på gården og la igjen en sjokoladeplate i en støvel. Du har ikke tilfeldigvis funnet den?», sier Yassin og ler.

– Det er faktisk helt sykt. De må ha hatt det gøy, så jeg sa bare: «Tommel opp. Jeg heier på deg», fortsetter han.

UTKLEDD SOM STATISTER: Rudja (til venstre) og Ida ble kjørt av en av foreldrene, og fikk låne klær av bestemoren for å kle seg ut som statister og ta seg inn på «Farmen». Her i båten på vei ut til Monsøya, der innspillingen fant sted. Foto: Privat

Infiltrerte markedet

Det var de to 17-åringene Rudja og Ida som tok seg inn på «Farmen»-gården.

Stuntet startet med at de lokale jentene søkte om å få være statister under innspillingen av markedet i Ny-Hellesund.

– Vi fikk avslag, men vi ville ikke gi det opp – så vi tenkte at vi skulle gi det en sjanse. Vi fant kostymer, kledde oss ut som statister og tok båten ut. Uten at vi var forberedt på det, så var markedet i gang da vi kom dit, sier Ida.

Da de andre statistene ble bedt om å finne plassene sine, fant 17-åringene en tilfeldig vegg å stå inntil. I episoden skimtes Rudja når Anders og Yassin kommer ut av landhandelen.

MED PÅ TV: Rudja kom med i «Farmen»-episoden i to sekunder, da Yassin og Anders kom ut fra landhandelen på markedet. Foto: «Farmen» / TV 2

– Etter at de hadde filmet den scenen, så kom en kostymeansvarlig bort og spurte om hvem som godkjente kostymene våre. Vi sa bare: «Å ja, vi bare bor i nærområdet her, og trodde det bare var å komme». Vi måtte bare dumme oss litt til. Da sa hun at vi måtte sette oss ved posthuset, og det var da vi løp for å finne «Farmen»-gården, sier Rudja.

– Ikke vanskelig

Jentene lette rundt på Monsøya i en time før de fant Fredheim gård, der «Farmen» ble spilt inn.

– Vi ble overrasket over at den porten bare var åpen, at det ikke var noe lås på den. Det sto et skilt om at det var innspilling, men det var bare å gå rett inn. Det var ikke vanskelig.



Da jentene fikk øye på noen fra produksjonen, sprang de og gjemte seg bak en stor stein. Fra gjemmestedet kunne de se at «Farmen»-deltakerne gikk i samlet gjeng ut av gården.

INNE PÅ GÅRDEN: Ida før melkesjokoladen ble lagt igjen til deltakerne inne i det hvite hovedhuset på Fredheim gård. Foto: Privat

– Da tenkte vi at de skulle på tvekamp. Det var den muligheten vi hadde for å gå inn på «Farmen». Vi sto lenge og nølte, men så sa Ida: «Vi må lengre». «Tør vi?». «Ja, vi gjør det». Da løp vi over jordet og fram til selve huset, sier Rudja.

– Først skulle vi legge sjokoladen i låven, men vi tenkte at det ville ta lengre tid før de finner den der. Vi ville ikke at produksjonen skulle ta den heller. Så da la vi den inni en støvel.

Etter at sjokoladen var plassert i støvelen, la jentene på sprang og tok den første lokalbåten fra Monsøya og inn på fastlandet.

– Vi var litt nervøse, sier de og ler.

Igjen på øya, fikk «Farmen»-deltakerne nyte godt av jentenes påfunn.

– Det endte opp med at vi alle delte sjokoladeplaten, sånn at alle fikk en liten bit, sier Kathrine.

Tett på omverdenen

Når TV 2 besøker øya og innspillingsstedet, er det tydelig at omverdenen er tett på «Farmen»-gården. Det ligger flere private hytter i nærheten av Fredheim, og båter kjører ofte forbi området der deltakerne oppholder seg.

– Vi har sett båter rundt omkring, og det var et utdrikningslag på holmen utenfor her den ene helgen, sier Sebastian.

Det er spesielt nede på brygga at deltakerne har hatt kontakt med folk utenfra.

BÅTTRAFIKK: Sebastian og Martin på bryggen, der utenforstående ofte kjører forbi i båter. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Når jeg har vært der nede, har jeg vært sånn: «Heeeeei» og danset når det har kjørt båter forbi. Jeg har opplevd at det har kommet kajakkpadlere inn, som har spurt: «Har dere det gøy?». Men utenom det har jeg ikke truffet på noen som vil gi oss ting. Men jeg vet at det er andre som har tatt imot, sier Carla.

Deler av området er inngjerdet, produksjonen holder til i en hytte like ved gården, og flere vakter patruljerer området.

– Vi har hatt veldig gode SOS-vakter på området, og produksjonen har vært veldig strenge, sier utfordrer Maria Andberg (23).

PÅ TVEKAMPEN: Deltakerne ankommer den aktuelle tvekampen i uke to, nøyaktig samme tidspunkt som 17-åringene snek seg inn på gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Skjerpet sikkerheten

17-åringenes sjokolade-stunt er langt ifra den første gangen utenforstående har tatt seg inn i «Farmen». I «Farmen kjendis»-sesongen som ble sendt på TV 2 vinteren 2023, snek 14-åringer seg inn på gården.

Selv om årets sjokoladestunt var av det mer harmløse slaget, er det viktig for TV 2 og produksjonsselskapet Strix at deltakerne føler seg trygge under TV-innspillingen.

– Sikkerheten rundt «Farmen» ble skjerpet før årets sesong, all den tid gården ligger i nærheten av andre hytter/ hus, og er i et populært utfartsområde. Vi kan likevel aldri forsikre oss helt mot at uvedkommende tar seg inn på «Farmen» og legger igjen mat og drikke til deltakerne, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

– Fikk sjokoladestuntet noen konsekvenser under «Farmen»-innspillingen?

– I dette tilfellet fikk vi nyss om at noe kunne ha skjedd, men det vi fikk vite var såpass lite konkret at vi ikke valgte å konfrontere deltakerne, sier pressesjefen i TV 2.

«Farmen» ser du tirsdager og onsdager kl. 21:40 og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.