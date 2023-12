«Farmen»-vinnerne dater

Søndag ble det klart at Anders Rydning (37) stakk av med seieren i årets «Farmen»-sesong.

– Det er helt sinnssykt, det er så deilig å si det. Det har vært grusomt å holde hemmeligheten, forteller Anders til TV 2 sekunder etter at seieren har blitt vist på TV.

– Det er overveldende og fantastisk hyggelig, og det er en bølge av kjærlighet, selvtillit og stolthet. Jeg føler jeg har vunnet noe veldig viktig for min egen del.



FINALISTER: Anders Rydning og Martin Hals Johannessen stod i finalen av årets «Farmen»-sesong. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det kan virke som Rydning har hell i både spill og kjærlighet. Overfor TV 2 deler den ferske «Farmen»-vinneren nemlig enda en gladnyhet.

Rydning har nemlig funnet tonen med en tidligere «Farmen»-vinner, Daniel Godø (32). Han vant det populære TV 2-programmet i 2021.

– Kjempekoselig å ha en støttespiller

– Jeg har tatt med meg en ny venn jeg ikke har kjent så veldig lenge, men blitt glad i. Vi har blitt gode venner i det siste, forteller Anders.

– Det er kjempekoselig å ha en støttespiller på en så stor kveld det her.

Rydning og Godø er kryptiske når de får spørsmål om de dater.

– Daniel er en mann som har vært gjennom egentlig nesten akkurat det samme som jeg går gjennom nå. Så han er en rådgiver – en veldig kjekk rådgiver, sier Anders.

– Jeg er veldig glad for invitasjonen jeg fikk. Man sier ikke nei til en så kjekk mann som inviterer deg med på fest, så her er jeg, følger Daniel opp.

For selv om Daniel vant «Farmen» tilbake i 2021, hadde han en litt annen reise til seieren, enn Anders. Ålesunderen var nemlig først på «Torpet», hvor han gikk seirende ut.

Deler spesiell opplevelse

Anders og Daniel peker på at de deler en unik «Farmen»-opplevelse sammen.

– Anders kom ut fra «Farmen», og vi begynte å prate veldig fort faktisk. Det var ekstremt god stemning veldig fort. Vi har delt akkurat samme opplevelse i lag. Jeg har mye å dele med Anders, og jeg vet hva han går gjennom på en måte, forteller Daniel og fortsetter:

– Han er ekstremt morsom og sjarmerende. Vi knyttet båndet vårt over noe som vi har opplevd så intenst og rart som «Farmen» i elleve uker, som ingen andre forstår. Det var veldig spesielt å kunne dele det med noen. Vi begynte med en relasjon som var ganske unik.

«TORPET»: Daniel Godø vant «Torpet», og gikk videre helt til topps i «Farmen» i 2021. Foto: Rolf-Ørjan Høgset

– Det kan være et Stockholm-syndrom at vi begge er i «Farmen»-bobla fortsatt. Hvis Daniel er i boblen fortsatt, er det et «red flag». VI får se når jeg kommer ut av «Farmen»-boblen. Man må gi det litt tid, som alt her i livet. Vi må komme oss gjennom jula, sier Anders.

Innrømmer: – Vi har diskutert

– Hvem tok kontakt først?

– Dette har vi diskutert. Jeg skal ærlig innrømme at jeg sendte «requesten» først på Instagram, men Anders sendte «dm'n» først, forteller Daniel.

– Jeg trenger råd, skrev jeg. Eller var det dét jeg skrev?, spør Anders.

– Nei, du skrev at det var så koselig med nye venner.

Etter en kopp kaffe, som ifølge Farmen-vinnerne kun var et møte, fant de raskt tonen.

Kom ut av skapet på «Farmen»

Selv om Daniel vant «Farmen» i 2021, kan mange langvarige «Farmen»-tilhengere huske at han først dukket opp i 2014 – hvor han røk ut i uke to.

Når det var spørsmål om det var en eventuell romanse mellom han og tidligere deltaker Charlotte Thøgersen – kom han til slutt ut av skapet på TV.

– Da jeg traff deg, og fant ut at jeg ikke klarer å falle for deg engang, da må jeg kanskje være noe annet, sa han til henne den gang.



KOM UT AV SKAPET: Daniel Godø kom ut av skapet under «Farmen 2014». Her avbildet med Charlotte Thøgersen under finalefesten i 2014. Foto: TV 2

– Er du homse?, spør Charlotte

– Jeg synes det er så merkelig. Jeg hater det ordet, og den båsen. Hjemme så er alle vennene mine kristne, det passer seg liksom ikke. Greia er at jeg fortsatt er forvirret, det er veldig vanskelig.

Likevel kunne han avsløre at han hadde kommet ut av skapet overfor sin familie for mange år siden, og at de hadde støttet han hele veien.

