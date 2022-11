Farmen-Tore om skaden:

Tore Haraldset (62) har ikke oppsøkt lege, men tror nå at det er på tide.

FORTSATT VONDT: Tore Haraldset (62) har fremdeles vondt i kneet, og har ennå ikke oppsøkt lege. Her er han fotografert på søndagens Farmen-finalefest i Oslo. Foto: Espen Solli

Tore Haraldset var den eneste av årets Torpet-utfordrere som kom seg inn på Li gård for å konkurrere om Farmen-seieren.

Men oppholdet ble preget av en gammel meniskskade i kneet som hadde blusset opp, og som førte til at han ble avhengig av krykker.

– Jeg har slitt med menisken tidligere når jeg har gått på turer og nedover bakker. Når jeg skal gå nedover har jeg veldig vondt i foten, og det ble bare verre og verre her inne. Da fikk jeg hjelp av en lege som fortalte meg at det er menisken det var noe galt med. Han ba meg avlaste foten, og jeg måtte gå på krykker, fortalte Tore til TV 2 for en stund siden.

FARMEN-UTFORDRER: Tore Haraldset (nr. 3 fra høyre) ble den eneste Torpet-utfordreren som fikk mulighet til å kjempe om Farmen-seieren. Foto: Anton Soggiu

– Ikke helt bra i foten ennå

Nå har det gått over en måned siden Farmen var ferdig innspilt. Kneet til Tore er fremdeles vondt, men han har fortsatt ikke oppsøkt lege, til tross for at han ble oppfordret av Farmen-produksjonen til å gjøre det.

– Jeg er ikke helt bra i foten ennå, sier han til TV 2.

– Jeg har ikke vært hos legen, så jeg må vel ta meg en tur dit nå for å sjekke. Jeg trodde det skulle gå over av seg selv, men det er tydelig at det ikke gjør det.

På spørsmål om hvorfor han har utsatt legebesøket så lenge, svarer han:

– Det er jo sånn vi mannfolk er, vi skal helst ikke gå til doktoren.

SKADET: Tore Haraldset måtte bruke krykker på Farmen på grunn av smerter i kneet. Foto: Anton Soggiu

Tvekamp-mediestormen

Da Tore var i tvekamp mot Lasse Fredheim (26), høstet sistnevnte mye motbør da han valgte sekken-tvekamp, siden Lasse visste at Tore hadde problemer med kneet. Tore valgte å slippe sekken og tape med vilje.

Det kokte i sosiale medier i etterkant, men nå kan Tore fortelle at debatten har roet seg, og at han har skværet opp med Lasse.

– Jeg har pratet ut med Lasse. Jeg tok en telefon til ham og vi hadde en veldig, veldig god samtale. Vi er veldig, veldig gode venner, og det har vi egentlig vært hele tiden, forteller Tore.

GOD STEMNING: Lasse Fredheim (26) og Tore Haraldset på Farmen-finalefesten i Oslo på søndag. Foto: Espen Solli

– Kjempetrivelig å møte alle igjen

Tore, som siden 2015 har vært ordfører i Nesbyen kommune, var til stede på søndagens Farmen-finalefest i Oslo, og mente at Farmen-vinneren Henrik Eijsink fortjente seieren.

– Jeg synes Henrik er en verdig vinner.

Han satte også pris på å mingle med de andre Farmen-deltakerne.

– Det har vært kjempetrivelig å møte alle igjen. Jeg har god dialog med alle, og det er en fantastisk flott gjeng som har vært med på Farmen og Torpet i år, sier en fornøyd Tore Haraldset til TV 2.

