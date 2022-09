Farmen-Simon begynner i TV 2: – En viktig brikke

Teamleder for sosiale medier på TV 2 Sporten, Kristian von Streng Hæhre, forklarer hva arbeidsoppgavene til nordlendingen blir:

COLLEGE-BASKET: Jacobsen spilte på basketlaget på universitetet han gikk på. Foto: Privat

– Vi har hentet inn Simon for å jobbe med sosiale medier i TV 2s «Hjemmebane-prosjekt», og da først og fremst med norsk basketball, sier han, og fortsetter:

– Simon er midt i blinken for dette, både fordi han er en meget utadvendt fyr som har lett for å få god kontakt med folk, men også fordi han har bakgrunn som basketballspiller på høyt nivå. Han skal bli en viktig brikke for å vise Norge alt det norsk basketball har å by på, både av og på banen.

College athlete

Jacobsen har spilt basketball siden 3. klasse på barneskolen. I ungdomstiden flyttet han til USA på grunn av lidenskapen for basketball.

På North Park University fikk han den gyllene muligheten til å studere og spille basket samtidig. Han levde livet som en såkalt «college athlete».

Tromsøværingen har også erfaring fra Eliteserien i basketball for menn (BLNO).

Han har også en bachelorgrad i business management fra den nevnte amerikanske skolen.

Spent på jobben

Jacobsen sier til TV 2 at han nettopp har begynt i sosiale medier-jobben.

– Jeg tror det er kombinasjonen av min basketballerfaring og ønsket om å lage engasjerende og underholdende innhold som er grunnen til at jeg har fått denne fantastiske muligheten.

Han innrømmer at det er mye å sette seg inn i med den nye jobben. At TV 2 har en visjon om å satse på norsk idrett, er han stor fan av.

– Jobben blir veldig spennende! Jeg føler meg veldig privilegert som får være en del av TV 2 Sporten i tiden fremover. Jeg må innrømme at det er en av mine mange «guttedrømmer» som blir realisert. Forventer at det blir en del jobb!

TV-ROMANSE: TV-seerne elsket å følge med på romansen mellom Jacobsen og Frigstad. Foto: TV 2

Farmen-profil

TV-seere kjenner Jacobsen igjen fra forige sesong av Farmen. Der røk han ut rett før semifinalen.

Han skapte også mange overskrifter på grunn av romansen med Farmen-deltakeren Tonje Frigstad (22).

De to slo imidlertid opp tidligere i år.