«Farmen»-Sebastian har funnet tonen med realitydeltaker

DATE: Sebastian Eide kjørte tre timer for å treffe Helene Hima for en date. Foto: Privat

Denne høsten deltok 14 deltakere på «Farmen», og der har TV-seerne blitt kjent med blant andre Sebastian Eide (32).

Allerede tidlig i sesongen oppsto det en god tone mellom Eide og meddeltakeren Kornelia Kløv, og de omtalte seg selv som «Farmen»-paret. Det ble derimot ikke noe videre romanse utenfor 1923-livet på Fredheim gård.

Nå blomstrer imidlertid romantikken mellom 32-åringen og en annen realitydeltaker, nemlig Helene Hima (28). Hima er kjent fra TV-programmer som «Ungkaren», som hun deltok på denne høsten, og «Ex on the Beach».

Matchet på Tinder

Relasjonen mellom de to realitydeltakerne strekker seg flere år tilbake. Eide kan nemlig fortelle at de matchet på datingappen Tinder for to til tre år siden.

Nå i romjulen ble det derimot fart i et fysisk møte.

– Vi har snakket litt av og på, men aldri fått til å møtes. Så nå i romjulen var hun i Haugesund. Så jeg tok meg en liten dagstur ned.

GOD STEMNING: Sebastian Eide beskriver møtet som hyggelig. Foto: Privat.

Eide bor nemlig på Askøy og jobber som eiendomsmegler i Bergen.

– Han spurte om han skulle kjøre tre timer for å ta meg med på kafé, så det beviser at han har litt David Beckham-gentleman-vibber, skriver Hima i en melding til TV 2.

– Likte ham

Det var i slutten av november at Hima kunne bekrefte brudd mellom henne og en flamme fra Tinder.

– Alt skjer for en grunn og jeg møtte en enda deiligere, sier Hima nå.

«FARMEN»: Sebastian Eide var deltaker i årets sesong av gårdsprogrammet. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Daten de to realitydeltakerne hadde på kaféen blir nok ikke den siste.

– Jeg likte ham mer enn jeg trodde, så vi møtes nok igjen, ja. Det kan bli vanskelig med avstand også, men om en virkelig vil så går alt, sier hun.

Eide deler samme syn som 28-åringen.

– Vi koste oss på kafé sammen. Det var hyggelig. Vi treffes nok sikkert igjen, sier han.