«Farmen»-Sanna har giftet seg i Pakistan

– Dagene har vært helt magiske. Som i en ekte Bollywood-film, sier Sanna Khursheed Iqbal til God kveld Norge.

I helgen giftet influenser og tidligere «Farmen»-deltakeren seg i Pakistan.

– Det har vært kaos opp mot bryllupsdagene med forsinkede kjoler og feilsydde klær til min mann. Vi måtte handle nye bryllupsklær til han dagen før selveste hoveddagen, sier den tidligere «farmen»-deltakeren.

Til God kveld Norge avslører hun at de møttes på en muslimsk datingapp, som hun mener er litt mer seriøs enn Tinder.

– Vi møttes for et år siden men det tok ikke mange måneder før jeg fant ut at dette er mannen i mitt liv og han vil jeg gifte meg med, sier hun lykkelig.

GITT BORT: På hoveddagen av de flere festdagene var Sanna Kursheed kledd i rødt, og ble gitt bort av sin far. Foto: Privat

Festen startet onsdag 22. februar og varte helt til søndag. Etter seks dager med festligheter så kunne endelig Sanna og Hassan offisielt kalle seg mann og kone, og dermed få bo sammen.

– Vi bestemte oss at vi ville ha vielse i Norge, men at de svære festene skulle være i Pakistan. Jeg og Hassan har mesteparten av familien vår her, så det var det rette for oss begge, sier Khurseed.

– Det har vært noen lange men utrolig fine dager med dans, kjærlighet og masse familie tid for meg og min kjære. Vi var ikke så mange gjester. Rundt 200 stykker. I Pakistan så er det normalt med 500, men vi ønsket ikke å ha så mange, sier hun.

LYKKELIG: I august 2022 ble det kjent at paret var forlovet. Nå deler de bilder og videoer fra bryllupet på Instagram. Foto: Privat

Khursheed deltok på «Farmen» i 2020, men måtte forlate gården etter bare to uker.