Farmen-Rob mistet pappaen – slik takler han sorgen

I høst var den tidligere Farmen-deltakeren og TikTok-stjernen Robert Michael Scott (55) å se på Torpet. Scott kom seg hele veien inn på Farmen-gården, men måtte se seg slått på målstreken.

Da det var duket for finalefest for årets sesong, meldte Scott avbud. Til TV 2 fortalte 55-åringen at han ønsket å spare penger, men kort tid etter ble det kjent at faren til norsk-amerikaneren hadde dødd.

– Jeg var på jobb da min kone plutselig dukket opp med en bolle og kaffe, og spurte meg om det gikk bra. Jeg skjønte først ikke helt hva hun mente, og så spurte hun om jeg hadde lest meldingen fra min søster. Så sa hun at pappa hadde dødd, forteller han til TV 2.

TORPET: Rob var deltaker på årets Torpet. Foto: Anton Soggiu

– Pappa var tøff

Scott er en stor skikkelse på TikTok, og har hele 1.8 millioner følgere på appen. For 55-åringen er TikTok bare gøy, og noe som har en positiv innflytelse på livet hans – spesielt i tunge tider.

Da TV 2 prater med Scott, har han akkurat kommet hjem fra USA. Han forteller om faren, livet hans, og deres forhold.

Scott forteller at faren hadde vært syk lenge. For rundt 20 år siden måtte han gjennomgå en trippel bypassoperasjon. Etter det hadde helseproblemene stått i kø for faren.

BYPASSOPERASJON Bypass-operasjon er et kirurgisk inngrep som utføres for å føre blodstrømmen forbi et område av en blodåre som er kraftig forsnevret eller helt lukket. Denne typen operasjon kan utføres flere steder i kroppen. I områder, som for eksempel aorta (hovedpulsåren) og lyskepulsårer brukes vanligvis kunstige rørproteser. Kilde: Store medisinske leksikon

– Etter operasjonen fikk pappa tre hjerneslag, hadde kreft, og måtte gå på cellegift. Det var mye.

I sommer ble faren lagt inn på et hospice, et pleiehjem for dødene eller kronisk syke pasienter, i Boston – hjembyen til Farmen-deltakeren. Da søsteren i høst ringte og sa farens helse hadde blitt verre, spurte Scott om han burde reise til USA.

Faren til Rob ble 79 år gammel. Foto: Privat

– Pappa var tøff, og ikke minst sta. Det var ikke lenge til vi skulle reise til Boston for min nieses bryllup, så vi ble enige om at jeg ikke trengte å reise før. Vi tenkte det ville gå fint.

Scott forteller at han og familien i USA har en familiegruppe de bruker til å sende hverandre meldinger. Det var her han fikk beskjeden om farens bortgang. Siden Scott var på jobb, leste konen meldingen før ham. Derfor var det kona som overga dødsbudskapet til faren.

– Ingen skal måtte gravlegge sine barn

Like etter faren døde, reiste familien Scott til Boston i USA. Det første familien gjorde var å dra i minnestunden til faren, arrangert hjemme hos søsteren.

– Vi brukte hele dagen på å mimre rundt livet til pappa. Det var deilig å være rundt familie som vekker følelser rundt ham, som min søster og mamma. Men også å være rundt de som har gått gjennom den samme sorgen som meg – de gir meg en spesiell type støtte.

Scott har nå mistet fire medlemmer i kjernefamilien. I løpet av bare ti år måtte han gravlegge alle tre brødrene. Nå var det faren. Derfor er det å bearbeide sorg noe TikTok-eren har for god kjennskap til.

– Når du først mister tre brødre, og så pappa... Da er det mye sorg på en gang. Men ingen skal måtte gravlegge sine egne barn. Jeg klarer ikke tenke meg til hva som gikk gjennom hodet til mamma og pappa da mine brødre døde, sier Scott, før han fortsetter:

– Hvis noe hadde skjedd med ungene mine – da hadde jeg gitt opp, legger han til med gråtkvalt stemme.

Scott og moren under bryllupet i Boston. Foto: Privat

Scott legger til at både konen og døtrene har støttet ham gjennom alt, men en slik type sorg kan være vanskelig å forstå.

– Min kone har ikke mistet noen innad den nærmeste familien, og barna mine har alle søsknene sine – heldigvis for det. Men det er en klar ulempe å bo 3.000 mil unna nærmeste familie.

– Du er ikke alene

Scott forteller at da han vokste opp, pleide han aldri å gråte. Det å snakke om følelser innad i familien var uaktuelt. Menn skulle være tøffe og robuste, og vise minimalt med følelser.

Denne tankegangen har 55-åringen nå lagt fra seg. Scott har lært seg at å vise følelser er både viktig og sterkt.

– Jeg husker da jeg snakket med min søster på telefonen, etter min tredje bror hadde gått bort. Etter en stund sa jeg at jeg ville legge på fordi jeg var trøtt. Da svarte hun: «Gi deg, du er ikke trøtt. Du er deprimert». Det var første gang jeg brukte ordet deprimert.

IKKE ALENE: For Rob er det viktig å sette pris på livet hver dag – selv på de tunge dagene. Foto: Anton Soggiu

Etter dette bestemte han seg for å se annerledes på livet. I dag er det viktig for han å ta vare på hvert gode øyeblikk, for han vet aldri når livet plutselig kan snu.

– For meg er det viktig å leve. Jeg har lært at livet er kort, og det å brått miste folk du er glad i er veldig brutalt. Nå er jeg på et punkt i livet hvor jeg gjør akkurat det som gjør meg glad, og jeg bryr meg ikke om hva folk tenker om meg, sier han og fortsetter:

– Den friheten jeg har fått av den tankegangen er helt fantastisk. Jeg har det gøy når jeg kan, selv på dårlige dager. Du må ta det vonde med det gode. Livet kan være helt jævlig, men også helt fantastisk.

Scott har også en klar oppfordring til dem som selv går gjennom en vond tid.

– Vi er aldri alene. Vi trenger ikke å ha dårlig samvittighet for å ha det fint, for livet går videre uansett. Derfor er det viktig å nyte hvert øyeblikk.