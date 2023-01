Farmen-premie bremser hytteplaner: – Kjipt

I fjor kunne Farmen-vinner Henrik Eijsink (26) smykke seg med en splitter ny elbil og hytte, da han vant den 18. sesongen av det populære reality-programmet.

Det tok derimot ikke lang tid før han bestemte seg for å selge den ene premien.

– Jeg ville ikke solgt den hvis jeg stod i en situasjon hvor jeg hadde råd til å ha den. Det er litt kjedelig, men sånn er det, forteller han til TV 2.

Dagbladet og Nettavisen omtalte at premien skulle selges først.

VINNER: Henrik Eijsink vant forrige sesong av Farmen. Andrea Marie Rosli tok andreplassen. Foto: Espen Solli

Uheldig timing

Bilen, en Skoda Enyaq iV80 Sportline, ble lagt ut for salg kun et par dager før jul. Etter litt over en måned på markedet har han fortsatt bilen stående i garasjen – ubrukt.

– Det har ikke gått helt «smooth» med bilsalget. Jeg tror jeg var litt uheldig med timingen. Det var juleferie og nyttår, og fryktelig dårlig forhold i Oslo på nyåret. Det har vært litt tynt med interesse. Det er litt kjedelig, sier han.

Bilen hadde en verdi på 590.000 kroner, da han vant premien. Nå er den prissatt til 549.000 kroner.

26-åringen synes det er leit at den eneste kjøreturen han fikk nyte var fra bilforhandleren til garasjen.

– Jeg synes det er litt kjipt, for det er en super bil. Den var faktisk over all forventning. Jeg har kun kjørt den fra forhandler til garasjen, så det er litt dumt at den står ubrukt der. Jeg skulle gjerne hatt den selv. Jeg ville ikke solgt den hvis jeg hadde råd til å ha den, forteller han.

Prioriterer annen premie

På grunn av livssituasjonen hans, er bilen ingen nødvendighet for ham. Én av årsakene til at Eijsink har valgt å selge den er for å ha råd til den andre delen av premien – hytta.

I november fortalte 26-åringen til TV 2 at han vurderte å sette opp hytta i Lyngen kommune, hvor hans meddeltaker Dan-Håvard Johnsen (56) er ordfører.

LYNGEN: Dan-Håvard Johnsen er ordfører i Lyngen, hvor Farmen-vinneren ønsker å sette opp hytta. Foto: Tommy Storhaug/TV 2

Fordi bilen fremdeles er til salgs, blir hyttedrømmen foreløpig satt noe på vent. 26-åringen håper planene snart kan realiseres.

For kun noen uker siden var han og besøkte Johnsen, sammen med deltakerne Ivana Miric (28) og Einar Lund (21). Da kikket han også på mulige tomter.

– Det er absolutt fremgang der, men det tar litt tid å få på plass detaljer. Da må jeg på jobb innimellom, men det går sakte men sikkert fremover, sier han og legger til:

– Det var utrolig gøy å være på besøk der oppe. Lyngen er helt fantastisk.

Selv om Lyngen er på hytteradaren hans, er han ikke fjern for å finne et annet sted å plassere Farmen-hytta.

– Det er ikke spikret 100 prosent ennå. Vi får se om vi får til en avtale som funker. Det er så vidt satt i gang prosesser, men man kan selvsagt støte på utfordringer som fører til at man må sette den opp et annet sted, medgir han.