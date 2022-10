Farmen-Maymona takker for støtten etter hjerteskjærende exit

I tirsdagens episode fikk TV-seerne se hvordan deltaker Maymona Mohamed (26) fikk dødsbudskapet om hennes far på Farmen-gården. Nå takker hun for støtten.

Tirsdagens episode av Farmen hadde en hjerteskjærende og brutal slutt da Maymona Mohamed (26) plutselig ble hentet ut av produksjonen.

Det skjer veldig sjeldent i TV-produksjoner at produksjonen blander seg i innspilling, noe som gjorde at de andre deltakerne skjønte det var alvorlig.

Deretter får man se Mohamed komme gråtende tilbake til de andre deltakerne, før hun uttaler «jeg har mistet pappa».

Dagen etter at episoden gikk på TV, takker nå Mohamed for alle fine og støttende meldinger hun har fått i sosiale medier.

– Jeg har lest alle sammen, og setter utrolig stor pris på det, sier hun i en video hun har lagt ut i sosiale medier.

Se videoen til Maymona i toppen av saken

26-åringen, som har vært en sentral skikkelse under årets Farmen-sesong, forlot deretter gården. De andre deltakerne tok hendelsen tungt.

– Maymona var helt fra seg, og det skjønner jeg veldig godt. Jeg har ikke noe i meg som kan håndtere det, på en måte. Nei ... Det var utrolig vondt å se, rett og slett, sier Henrik Eijsink (26), som var ukens storbonde, gråtkvalt til kamera.

GRÅTKVALT: Maymona forteller de andre deltakerne at faren hennes har gått bort. Foto: TV 2

– Kort og godt så hadde jeg bare sagt til henne at jeg er veldig glad i henne, og at jeg tenker på henne og familien, sier Ivana Miric (28) mens hun tørker tårer fra ansiktet.

Nå har Mohamed delt en hyllest til faren i sosiale medier:

«Denne mannen er mitt livs første og største kjærlighet. En så tålmodig, smart, kjærlig, og morsom person skal man lete lenge etter. Jeg er evig takknemlig for å ha hatt deg i mitt liv og for å kunne kalle deg Aabo (pappa). Jeg savner deg masse. Vi ses i himmelen, Inshallah.»

Inshallah oversatt til norsk blir «Om Gud vil».

Deretter postet 26-åringen en video hvor hun takker for all støtte hun har fått siden det ble vist på TV:

GODE VENNER: Maymona blir trøstet av Ivana, som hun hadde et nært forhold til inne på gården. Foto: TV 2

«Jeg har forsøkt å filme denne storyen så mange ganger og er så nære å gi opp hele greien. Men jeg ville bare lage en rask story hvor jeg sier tusen, tusen hjertelig takk for veldig fine meldinger. Jeg har lest alle, og setter utrolig stor pris på det. Jeg har vært hjemme en stund nå, har vært med mine nære og kjære, så det bedre med både meg og familien min.»

Hun bekrefter deretter at hun har gitt samtykke til klippet i gårsdagen episode, og at hun ønsket å informere seerne som heiet på henne hvorfor hun måtte forlate gården. Hun sier deretter at hun har blitt godt ivaretatt av både TV 2, produksjonen og de andre deltakerne.

«Tusen takk for at dere heiet på meg og fulgte med på meg», avslutter hun.

Programsjef i TV 2, Katrine Haldorsen, uttalte til TV 2 i går at deres hovedfokus var å ta godt vare på Mohamed de siste ukene.

– Flere av produksjonens fagfunksjoner har hatt jevnlig kontakt med Maymona i etterkant, og vi opplever at vi har hatt en fin dialog – også med tanke på at hennes sorg skal vises på TV. Dette var en helt spesiell hendelse, og det er da som sagt viktigst for oss at hun og hennes nærmeste skal ha en så god opplevelse som mulig av det, forklarer Haldorsen.

FORLATT GÅRDEN: Maymona forlot gården rett etter hun fikk farens dødsbudskap. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Farmen ser du tirsdager og onsdager kl. 21:40, og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.