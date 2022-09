Farmen-Lasse tapte intens tvekamp: – Han har ikke gjort seg selv populær

Etter nok en følelsesladet uke på Farmen var det haugesunderen Lasse Fredheim (26) som måtte forlate gårdslivet.

Fredheim fortalte programleder Niklas Baarli (33) at han var sikker på at han ville slå førstekjempen Hashar Aziz (34) i de fleste grener. Derfor valgte han å utfordre politimannen til det han beskrev som den ultimate Farmen-tvekampen, nemlig melkespann.

Etter 26-åringens tap mot Aziz mente han tiden fremover ikke vil være enkel for politimannen.

– Han har ikke gjort seg selv populær, konstaterer Fredheim.

Forsøkte spesiell taktikk – og tapte

Da TV 2 spør Fredheim hvordan det føles å ryke i uke to, innrømmer han at etterpåklokskapen har tatt han på flere måter.

– I og med at jeg tapte, burde jeg kanskje valgt noe annet. Men jeg var fast bestemt på å velge melkespann, og ville prøve det. Så hadde jeg vært i samme posisjon igjen, hadde jeg nok valgt melkespann. Det kan godt være jeg hadde slått han i enten kunnskap eller saging – men det vet man ikke, og får man aldri vite, sier han.

26-årigen skylder på seg selv etter tapet, og forteller han forsøkte en spesiell taktikk for å klare å holde melkespannene lenger.

NY TAKTIKK: Lasse forsøkte å kjøre en ny taktikk i melkespannholdning. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg tenkte at om jeg holdt litt smalere så kunne jeg spare litt krefter, men så holdt jeg dessverre venstrearmen så smalt at jeg kom borti kanten. Det var kjipt å ryke da jeg følte jeg hadde mer å gi, men Hashar var en stor konkurrent så sånn er det.

Tror ikke mange ville ha Hashar tilbake

Haugesunderen mener derimot at Aziz hadde en fordel i tvekampen.

– Jeg kunne gjort som Hashar og boikottet ukesoppdraget – ikke bært 3000 liter vann dagen før tvekampen. Men det er ingenting å gjøre med det nå, sier han.

– Hashar vant tvekampen, og han skal ha all «cred» for det. Han hoppet ut av ukesoppdraget og sparte krefter, og sett i ettertid var det kanskje lurt å gjøre. Men jeg tror at Hashar skal få noen tøffe uker inne på gården. Han gjorde seg ikke akkurat populær da han satt å så på at vi andre jobbet, konstaterer 26-åringen.

HADDE EN FORDEL: Lasse mener Hashar hadde en fordel i tvekampen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Tidligere i uken boikottet nemlig Aziz ukesoppdraget da han forsto han var i fare for å bli valgt som førstekjempe. Politimannen har også forklart at han har følt seg sosialt utenfor inne på gården. Dette sier Fredheim seg delvis enig i.

– Det virket ikke som at det var så mange som ville ha Hashar tilbake etter han hadde gjort det. Men nå klarte vi ukesoppdraget likevel, så han skal få nyte godt av det som ble kjøpt på markedet. Men det kan jo tenkes at han får en liten bismak når han spiser all den gode maten som vi andre jobbet for.

– Gruer meg til å se det på TV

Fredheim forteller han ikke angrer på noe han har gjort inne på gården, men det er noen ting han gruer seg til å se på TV. Han gruer seg spesielt til å se diskusjonen mellom Aziz etter andrekjempevalget.

26-åringen kan avsløre at de satt i rundt 90 minutter å diskutert hvem av dem som fortjente besøk, og samtidig pratet ut om hvordan de hadde opplevd hverandre inne på gården.

– Vi snakket åpent om hvordan de to ukene hadde vært. Jeg ga litt beskjed om hvorfor jeg trodde han ikke hadde kommet godt inn gruppen, og hvorfor han ble valgt til førstekjempe.

OPPHETET DISKUSJON: Lasse forteller han og Hashar hadde en opphetet diskusjon etter andrekjempevalget. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Haugesunderen mente nemlig at Aziz kom «skjevt ut fra hoppkanten», fordi han var «kynisk og forsøkte å spille spillet».

Fredheim kritiserte også valget av han selv som andrekjempe, selv om han innrømmet til både programleder Baarli og Aziz at han hadde valgt politimannen som andrekjempe hadde 26-åringen vært i samme situasjon.

Under diskusjonen om besøk kom også Aziz med tilbakemelding om hvordan han hadde opplevd 26-åringen.

– Hashar mente at jeg hadde tatt over hans rolle på gården, at jeg hadde brøytet meg frem. Men Hashar ble arbeidsfordeler uke én, og la fra seg hammeren etter en halvtime. Det gjorde at han ikke kom inn i den guttegjengen vi andre hadde. Og det er jo litt synd for han. Så får vi se om han klarer å rette opp det førsteinntrykket folk har av han.

Til tross for at de to mennene ikke gikk så godt overrens, er Fredheim glad for at fikk pratet ut før han forlot gården.

– Jeg syns egentlig det var litt fint at vi snakket ut sammen, og fikk blottet hverandres syn. Men jeg er spent på hvordan det blir på TV.

– Orker ikke en gammel besserwisser

Fredheim forteller at han er spent på å se hvem som befinner seg på Torpet, og håper å se et kjent fjes der inne.

– Jeg håper Dagny er der. Og så håper jeg det er unge folk. Jeg orker ikke at det skal være en gammel besservisser som jeg skal bli plaget med. Sitte der inne å gape i solveggen med lite arbeidsoppgaver i seks uker det orker jeg ikke.

NÆRT FORHOLD: Lasse tar farvel med Andrea som han fikk et nært forhold til. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Selv om 26-åringen kun fikk to uker inne på Farmen, er det flere han kommer til å savne nå som han forlater gården til fordel for Torpet.

– Det var Andrea og pastoren som sto meg nærest. Jeg delte hele livet mitt med Andrea på få dager. Så det var veldig gøy å bli så godt kjent med noen å føle at du var nær noen inne på gården.

Farmen ser du tirsdag og onsdager kl. 21:40 og søndager kl. 20 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.