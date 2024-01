Vokste opp med utedo og dusj én gang i uken

Som barn tok Dorthe Skappel (61) inngangspenger fra klassekamerater for at de skulle få se hvordan det var å være fattig.

Når den nye sesongen av «Farmen kjendis» går i gang på TV 2 neste uke, er det Dorthe Skappel som leder forpakterne gjennom det krevende oppholdet på Li gård.

Programleder-veteranen takket umiddelbart «ja» da hun ble spurt om å ta over roret etter Tiril Sjåstad Christiansen.

– Jeg ble oppriktig veldig glad. Det handler aller mest om at jeg tenker at jobben passer meg veldig godt. Jeg er veldig glad i natur og friluftsliv. Jeg har også vært deltaker selv, så jeg vet hvordan det er å være på «Farmen kjendis», sier Skappel, som var med i 2022-sesongen av realityserien.

GØY PÅ LANDET: Dorthe Skappel stortrives i rollen som programleder i «Farmen kjendis» på idylliske Li gård i Stange kommune. Foto: Anders Myhren / TV 2

Oppvokst med utedo

For mange er navnet «Dorthe Skappel» synonymt med glitter, glamour, designer-antrekk og høye hæler – etter sine 25 år som programleder i «God kveld Norge», og 13 år med «Gullruten».

Men under oppveksten hjemme på Ekeberg i Oslo på 1970-tallet, levde Dorthe og familien under kår som minner om den enkle hverdagen inne på «Farmen»-gården.

– Vi bodde i et lite, rødt hus med en utedo som min far hadde laget. «Pudritten» som vi kalte ham, altså dotømmeren, kom hver torsdag, forteller hun og smiler.

– Hver lørdag dro vi ned til noe som het Holtet Bad, som lå like nedi bakken. Det var en dusj-sak hvor det satt en eldre dame med briller på nesen som tok inngangspenger. Vi gikk inn der og dusjet, og så gikk vi hjem med håndkleet rundt halsen.

KONTRASTER: Dorthe Skappels liv har bestått av både nøktern glede under enkle kår og glamour midt i rampelyset. Foto: Marit Hommedal / NTB

Skappel mener at det var nokså uvanlig å vokse opp som hun gjorde på 70-tallet.

– Det var i hvert fall ikke noen av mine klassekamerater som gjorde det samme. Jeg elsket det!



Hun beskriver familien som «bohemsk». Faren var arkitekt og moren jobbet som vever og billedkunstner. Sammen med sine to søsken lærte hun å snekre, mekke, sy og strikke – og viste også tidlige tegn til kreativitet også når det kom til å tjene til livets opphold.

– Jeg tok inngangspenger fra klassekamerater for at de skulle se hvordan det var å være fattig. Det var vi ikke, men vi var nok alternative på mange måter.

– Denne måten å vokse opp på har preget hele livet mitt. Den barndommen jeg har hatt, med de opplevelsene, ville jeg aldri vært foruten.

VIDEREFØRTE: Det enkle livet har Dorthe Skappel videreført til sine barn og barnebarn på Koster. Foto: Erik Edland / TV 2

Møbler av drivved

Da Skappel ble voksen og fikk døtrene Maria og Marthe, videreførte hun flere av verdiene hun selv fikk som barn. I mange år ferierte familien i telt på de svenske Koster-øyene.

– Vi hadde heller ikke spesielt mye penger, og kjøpte oss et eldgammelt hustelt. Vi bygget møbler av drivved og delte på det vi hadde. De 22 årene vi holdt på med dette, er de fineste årene jeg har hatt. Det er noe med det samholdet og utviskingen av titler og penger. Det er «vi» - og «vi er sammen om dette».

I dag har «Farmen kjendis»-programlederen og ektemannen Jon Skappel en liten hytte på Koster, og deres tre barnebarn får også nyte godt av det enkle livet på øya.

– Der er alle ungene sammen i en stor flokk. Du løper ut i vannet med kjøttkake på gaffelen når de skal ha mat. Der er de frie og får gjøre hva de vil. Det er en øy, og det kan ikke skje noe vondt. Det er den største friheten du kan ha, sier hun smilende.

– Jeg kjenner den friheten igjen fra min egen barndom. Jeg synes det er fantastisk og undervurdert. Det skal ikke så mye «luksus» til før man har det innmari fint.

ANNERLEDES: – Da jeg var på gården som deltaker selv, var vi inne i vår lille boble. Vi var ikke klar over alt det som skjer på utsiden, sier Dorthe Skappel. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Vet hvor frustrerende det er

Skappel mener at hennes «bohemske» bakgrunn, og egen «Farmen kjendis»-deltakelse, gjør at hun virkelig kan relatere til hardkjøret årets gjeng skal gjennom inne på Li gård.

– Jeg vet hvor frustrerende det er å sitte der og ha en eller annen middagsrett på ovnen, for så å få beskjed om å sitte stille for å få innklippsbilder – når du vet at det du har på ovnen brenner seg. Og det er den maten vi har! Derfor tror jeg at den deltakelsen jeg selv har hatt, har vært veldig fin med tanke på jobben som programleder.

Da TV 2 snakket med Skappel før innspillingen i fjor vår, sa hun at hun ønsket å sette sitt preg på programlederrollen – samtidig som hun må fortsette i fotsporene til forgjengerne i et allerede velfungerende konsept.

– I første omgang har jeg tenkt at jeg må gå litt varsomt fram, være litt ydmyk i mitt møte med dette programmet. For det er folk før meg som har gjort denne jobben veldig bra. Men jeg håper og tror at jeg kan sette mitt preg på det allikevel, uttalte hun.

STERKE PERSONLIGHETER: I «Farmen kjendis» skal Dorthe Skappel holde styr på tolv kjendiser inne på Li gård. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Kaotisk

Dorthe Skappel ønsket å være en ressurs for deltakerne, særlig ettersom to av deltakerne stiller med funksjonsnedsettelser.

Den første uken på innspilling, hadde hun derimot mer enn nok med å finne seg til rette i rollen som «Farmen kjendis»-programleder.

– Den første uken gikk med til at jeg skulle finne ut av hvilke mennesker jeg skulle forholde meg til av de 100 menneskene som totalt var involvert på settet. Så det var kaotisk for meg. «Hvem forholder jeg meg til? Hvem snakker jeg med? Hvor skal jeg gå og stå? Hvor skal jeg være?». Det å være en del av et så stort maskineri som «Farmen kjendis» er, var sykt spennende, kjempegøy og lærerikt.

Skappel bodde på et hotell i nærheten av «Farmen kjendis»-gården under hele innspillingsperioden.

– Hadde jeg kunnet, så skulle jeg heller ha bodd i fjøset ved siden av. Det hadde passet meg helt perfekt, sier hun og ler.