Venninnene i full krangel: – Uforståelig

I den femte og nest siste uken inne på Li gård er deltakerne slitne etter å ha jobbet hardt og spist lite under en hetebølge.

Unni Askeland (61) har vært storbonde for andre gang. Mens de andre jobbet og slet for å få ukesoppdraget i havn, og dermed sikret Askeland en finalekniv – har hun selv badet i tjernet og slappet av på det komfortable storbondeloftet.

– Alle står på, bortsett fra én. Da blir jo alle veldig irriterte, sier Björg Thorhallsdottir (49) i episoden.

– Jeg tror at alle har lyst til å ligge i sengen og lese bok, liksom. Men Unni får lov til å være sånn som hun er. Hvis hun blir sint, så er det fint at hun viser det sinnet – så vet jeg hvor jeg har henne, fortsetter Thorhallsdottir.

HAKUNA MATATA: Unni Askeland i kjent positur inne på Li gård. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Fuck, altså!



49-åringen fikk nemlig sin kunstnerkollega til å heve stemmen, da hun spurte om hun kunne varme opp lunsj til de sultne arbeiderne på gården.



– Jeg skal lage mat! Jaaaaaaaaa! Fuck, altså. Herregud. Kjerringer, roper Askeland til Thorhallsdottir og Bahare Viken (30) ute på tunet.

Under andrekjempevalget blir Unni Askeland nok en gang konfrontert med at hun gjør mindre enn de andre. Hun annonserer at hun er ferdig med å stå på kjøkkenet. Nå har hun fått nok, og sier at deltakerne heretter kan lage sin egen mat.

STERKE FØLELSER: Det ble høy temperatur blant deltakerne i søndagens «Farmen kjendis». Foto: TV 2

– Jeg tror det er mange som har svelget mange kameler over mange uker, og som ser at Unni sitter på benken og at de andre jobber mye mer enn henne, sier Thorhallsdottir.

Da smeller det fra Askeland:

– Jeg er ikke enig, Björg. Jeg synes det er dårlig gjort å si det. Altså, det får være grenser. Du prater jævlig mye – hele tiden. Klemmer og smiler, og: «Ja ja, alt er så innmari fint». Det er det faen ikke. Jeg tror ikke noe på det. Man er ikke menneske på den måten.

BLID OG POSTIV: Björg Thorhallsdottir omtales av flere som en solstråle inne på Li gård. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Veldig uforståelig

Björg Thorhallsdottir sier at hun ikke syntes det var noe hyggelig å få et personangrep mot seg. Askeland understreker at hun er glad i venninnen sin, og ved hjelp av programleder Dorthe Skappel (61) skværer de – tilsynelatende – opp.

Emilie Nereng (28), som selv har hatt utfordringer med Askeland, sier til TV 2 at hun opplevde det som svært overraskende at en så godhjertet person som Björg fikk aggresjon rettet mot seg.

– Jeg skjønner ikke at man har det i seg å smelle mot en som Björg. Det er for meg veldig uforståelig. Jeg skjønner at det må ha vært tøft for Björg med tanke på at de er venninner fra før av. Jeg forstår ikke verken motivasjonen eller grunnen til å gjøre det, sier hun.

Irritert og lei

Unni Askeland forklarer sinneutbruddet med at hun var utslitt, og at det da ble for mye å skulle håndtere mas.

– Det var først og fremst mas om «når er det mat?». Det var nesten ikke noe mat igjen, så jeg reagerte på maset. Og så gikk det vel ut over Björg, fordi det var hun jeg kjente best og var mest glad i. Det var «safest», kanskje? Jeg vet ikke. Hun var der. Det var Björg som var foran meg akkurat da.

Askeland sier at det skal svært mye til for at hun blir sint.

– Jeg er en type som er ærlig, så jeg sa bare det jeg mente rett ut. Jeg har aldri vært så irritert i hele mitt liv. Men det var bare et øyeblikk der inne, og det sluttet i løpet av veldig kort tid, sier hun til TV 2.

VENNINNER: Unni Askeland og Björg Thorhallsdottir har kjent hverandre gjennom kunstnermiljøet i en årrekke. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Strekker strikken veldig langt

Björg Thorhallsdottir synes det er trist at det ble en krangel mellom henne og venninnen inne på gården.

– Jeg har gruet meg til å se det på TV, sier hun.



– Og så må jeg bare si at i det virkelige livet så er jeg veldig opptatt av å si ifra om ting, hvis det er et eller annet. Men når du bor sammen så tett, og spiser frokost, lunsj og middag sammen hver dag, jobber sammen og sover i samme seng – så strekker man strikken veldig langt, bare for å holde husfreden.

Thorhallsdottir har forståelse for at Askeland var sliten.

– Jeg tenker at Unni er sånn som Unni er, så man må bare godta henne sånn som hun er. Uansett hva jeg sier så kan ikke jeg forandre på henne. Og hun er jo varm og morsom. Jeg ønsker henne alt godt, sier 49-åringen til TV 2.

