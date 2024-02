Vant «Farmen kjendis» – ble syk

En svært avslappet stemning hvilte over finalen av årets «Farmen kjendis», der kniving og konkurranseinstinkt ikke var å spore.

Finalistene Björg Thorhallsdottir (49) og Sondre Mulongo Nystrøm (28) ble svært gode venner inne på Li gård, og i forkant unte de hverandre å vinne.

– Vi var så snille med hverandre hele veien, og var sånn: «Jeg ønsker at du skal vinne». «Nei, jeg vil at du skal vinne». Det var bare et helt merkelig opplegg. Det var helt teit, sier Nystrøm og ler.

BESTEVENNER: Allerede fra første stund inne på gården ble Björg Thorhallsdottir og Sondre Nystrøm nære venner. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Finnes ikke konkurranseinstinkt

Thorhallsdottir sa i sin finale-appell til de andre deltakerne at de gjerne måtte gi sin stemme til hennes motstander – Nystrøm.

– Det finnes ikke konkurranseinstinkt i meg. Jeg liker bare alltid å gjøre mitt beste. Uansett hva jeg gjør, så gjør jeg det 100 prosent, sier hun.

Det var til slutt Nystrøm som svarte riktig på flest spørsmål i kunnskapskonkurransen.

OVERRASKET: Sondre Nystrøm like etter seieren. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Da han ble utropt til vinneren av «Farmen kjendis», sprang han ut i åkeren og virket helt sjokkert.

– Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli meg. Jeg mener at det er mange verdige vinnere rundt meg her nå. Det har vært en fantastisk reise, men en reise jeg forhåpentligvis aldri kommer til å gjøre igjen. Jeg har lært mye, men nå er jeg sliten, sier han til TV 2 like etter at konfettien har lagt seg.



HYLLES: Deltakerne i årets «Farmen kjendis» gratulerer Sondre Nystrøm med seieren. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Akkurat nå er jeg i en tilstand av ekstase, med mye adrenalin. Men også mye forvirring. Det har liksom ikke gått innover meg at jeg er vinneren av «Farmen kjendis». Det er bare å prøve å holde meg nede på gulvet, om man kan si det på det viset. Det er der jeg trives best.



Björg Thorhallsdottir klemte sin gode venn lenge etter seieren, og viste ingen tegn til skuffelse.

– Jeg har kommet mye lenger enn jeg trodde, så jeg er superstolt – og Sondre er en veldig verdig vinner. Jeg har hele tiden sagt at jeg vil at Sondre skal vinne. Da er det veldig godt at jeg fikk andreplassen. Han er den jeg har blitt mest glad i her inne, så det var veldig stort å stå i finalen med bestisen min.

GOD KLEM: Björg Thorhallsdottir depper ikke over andreplassen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Uteble fra finalefesten

Flere av årets deltakere uteble fra den store finalefesten som foregikk søndag kveld, deriblant vinneren selv.

I disse dager er Nystrøm ute på turné med Riksteaterets oppsetning av «Bonnie & Clyde», hvor han har hovedrollen.

– Feiringen her i Egersund blir annerledes, og med en helt annen gjeng enn de jeg var inne på gården med. Da finalen begynte, sto jeg på scenen. Men jeg fikk med meg at resultatet ble avslørt på TV mens jeg fjernet sminken og forsøkte å følge med på episoden. Det blir garantert noen glass med gjengen her etterpå, forteller Nystrøm fra turnebussen til TV 2.



IKKE TIL STEDE: Sondre Mulongo Nystrøm var med på FaceTime, da det ble kjent at han vant «Farmen kjendis». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Da resultatet ble klart, uttrykte Thorhallsdottir at hun syntes det var trist at hennes gode venn ikke var til stede.

– Vi må FaceTime og vise ham hva han går glipp av, sa Thorhallsdottir på finalefesten.

– Han er en veldig verdig vinner, og jeg er veldig glad for at han vant. Jeg er superglad. Jeg trodde aldri at jeg skulle komme så langt.

GOD STEMNING: Björg Thorhallsdottir feiret andreplassen med sin søster, Dora Thorhallsdottir, og flere av årets deltakere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Premieplaner

Premien er en valgfri bil fra Fleks i et år til en verdi av opptil 156.000 kroner, og et gavekort på håndverkstjenester, levert av Norgeshus, til en verdi av 350.000 kroner.



– Det lukter nok at kanskje mutter´n får en ny bil. Jeg har ikke bruk for bil i Oslo, så den blir nok ikke brukt på meg selv i alle fall. Det kan hende at den går til mor, ja. Vi får se, sier han og smiler.

– Ellers vil jeg kanskje spytte inn noe ekstra på huslånet. Og så blir det nok å investere i musikken og kanskje pusse opp kjøkkenet.

RETT PÅ FEST: Etter seieren dro Sondre Nystrøm og de andre deltakerne rett på fest. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Etter seieren inne på Li gård på Tangen, ble vinneren og resten av «Farmen kjendis»-gjengen kjørt i minibusser til middag og fest på en annen gård i området.

– Vi dro på finalefesten og fikk servert kjøtt og mye tung mat. Magen min fikk helt sjokk, for plutselig var det vanlig mat i systemet igjen – ikke grøt. Da ble jeg dårlig. Magen sa litt ifra. Det var litt av en opplevelse.

«Farmen kjendis»-vinneren holdt ut på selve festen, men dagen derpå ble det en tøff start på livet utenfor gården.

– Det var en dritbra fest, men jeg ble sittende på ramma hele mandagen. I tillegg var jeg ordentlig fyllesjuk.

Årets sesonger av «Farmen kjendis» og «Torpet kjendis» er tilgjengelig på TV 2 Play.